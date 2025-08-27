Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

প্রেমিকাকে রোনালদোর দেওয়া ৬১ কোটি টাকার আংটিতে রয়েছে গোপন বার্তা

ক্রীড়া ডেস্ক    
জর্জিনাকে দেওয়া রোনালদোর এই আংটির দাম ৬১ কোটি টাকা। ছবি: এএফপি
জর্জিনাকে দেওয়া রোনালদোর এই আংটির দাম ৬১ কোটি টাকা। ছবি: এএফপি

জর্জিনা রদ্রিগেজকে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো চেনেন প্রায় ১০ বছর ধরে। গত এক দশকে তাঁদের নিয়ে চলছে নানা আলাপ-আলোচনা। দীর্ঘ সময়ের পরিচিত প্রেমিকাকে কদিন আগে রোনালদো বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। বাগদানের সময় যে আংটি রোনালদো উপহার দিয়েছেন, সেটা নিয়ে চলছে নানা কথাবার্তা।

জর্জিনার সঙ্গে রোনালদো বাগদান সেরেছেন দুই সপ্তাহ আগে। সে সময় রোনালদো একটি আংটি উপহার দিয়েছেন জর্জিনা। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের কাছ থেকে উপহার পাওয়া আংটিটি দ্রুত সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। বাগদানের সময় দেওয়া আংটির ওজন, দাম সম্পর্কে শোনা যায় অনেক রকম কথাবার্তা। যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত ‘সেভেন্টি সেভেন ডায়মন্ডস’-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক টোবিয়াস কোরমাইন্ডের মতে এই আংটির দাম ৫ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৬১ কোটি টাকা। এমনকি এই আংটিতে একটি গোপন বার্তা রয়েছে বলে জানা গেছে।

রোনালদোর সেই আংটিটির ওজন সম্পর্কেও ধারণা দিয়েছেন টোবিয়াস। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য মিরর’কে ‘সেভেন্টি সেভেন ডায়মন্ডস’-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক গতকাল বলেছেন, ‘জর্জিনা রদ্রিগেজের আঙুলে পরিহিত এনগেজমেন্ট রিংটির ওজন আনুমানিক ৩৫ ক্যারেট। এটার দাম ৫ মিলিয়ন ডলার। আংটিটি মনে করিয়ে দেয় বিখ্যাত ‘টেইলর-বার্টন ডায়মন্ড’-এর কথা। স্ত্রী এলিজাবেথ টেইলরকে রিচার্ড বার্টন এই আংটি ‍উপহার দিয়েছিলেন। সেটা ছিল ৬৯.৪২ ক্যারেটের নাশপাতি আকৃতির হীরা।’ জর্জিনাকে যে আংটি রোনালদো উপহার দিয়েছেন, সেখানে একটি গোপন বার্তা রয়েছে বলে মনে করেন টোবিয়াস। ‘দ্য মিরর’কে টোবিয়াস বলেন, ‘‘এই আংটির নকশা (জর্জিনাকে দেওয়া রোনালদোর আংটি) তাঁদের স্মৃতি, বর্তমানের প্রতিশ্রুতি ও ভবিষ্যতে একত্রে থাকার অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এই আংটির মাধ্যমে বোঝা যায়, ‘তুমি আমার চিরন্তন, আমার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।’’

১১ আগস্ট ইনস্টাগ্রামে জর্জিনার দেওয়া এক পোস্টে রোনালদো-জর্জিনার বাগদানের ব্যাপারে জানা যায়। উপহার পাওয়া আংটি পরে সেই হাত রেখেছিলেন রোনালদোর হাতের ওপর। এ ছবি জর্জিনা পোস্ট করে ক্যাপশন দিয়েছিলেন, ‘আমি রাজি। এ জীবন কেন, পরের জন্মেও তোমাকে চাই।’ বিয়ের আংটি থেকে আলাদা করতে ককটেল আংটি ডান হাতে পরা হয়। কিন্তু জর্জিনা আংটিটি পরেছিলেন বাঁ হাতে। বাগদান সম্পন্ন হলেও রোনালদো-জর্জিনার বিয়ের তারিখ সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি।

আরও পড়ুন:

বিষয়:

খেলাফুটবলচ্যাম্পিয়নস লিগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

আইপিএল থেকে অশ্বিনের আচমকা অবসরের কারণ কী

আইপিএল থেকে অশ্বিনের আচমকা অবসরের কারণ কী

লজ্জাজনক রেকর্ড থেকে অবশেষে মুক্তি পেলেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

লজ্জাজনক রেকর্ড থেকে অবশেষে মুক্তি পেলেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

প্রেমিকাকে রোনালদোর দেওয়া ৬১ কোটি টাকার আংটিতে রয়েছে গোপন বার্তা

প্রেমিকাকে রোনালদোর দেওয়া ৬১ কোটি টাকার আংটিতে রয়েছে গোপন বার্তা

চ্যাম্পিয়নস লিগের মূল পর্বে এবারই তারা উঠল প্রথমবার

চ্যাম্পিয়নস লিগের মূল পর্বে এবারই তারা উঠল প্রথমবার