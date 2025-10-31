Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

ক্রীড়া ডেস্ক    
লিওনেল মেসির প্রস্তাব নাকচ করল সৌদি আরব সরকার। ছবি: এএফপি
লিওনেল মেসির প্রস্তাব নাকচ করল সৌদি আরব সরকার। ছবি: এএফপি

২০২৩ সালে লিওনেল মেসির সৌদি আরবে খেলতে যাওয়ার খবর ছড়ালেও সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। মেসি এখন খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) দল ইন্টার মায়ামিতে। সেই ঘটনার আড়াই বছর পর আবারও সৌদি-মেসির সম্পর্ক নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মেসি-সৌদিকে নিয়ে এবার খবরের শিরোনাম হওয়ার কারণ ভিন্ন কিছু। সৌদির এক ক্লাবে খেলতে চেয়েছিলেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। কিন্তু দেশটির সরকারের পক্ষ থেকে মেসি সবুজ সংকেত পাননি বলে জানিয়েছেন সৌদি আরবের এক শীর্ষ ফুটবল কর্মকর্তা। বার্তা সংস্থা এএফপিকে সৌদি ফুটবলের এক কর্মকর্তা বলেছেন, ‘মেসির এজেন্ট এ ব্যাপারে (মেসির সৌদি লিগে খেলা) সৌদি প্রো লিগ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সেটা নাকচ করে দিয়েছেন।’

মেসির সৌদি আরবে খেলতে চাওয়ার কারণ মূলত বিশ্বকাপের আগে নিজের ফিটনেস ধরে রাখা। কারণ, এমএলএসের নিয়মিত মৌসুম শেষ হয় অক্টোবরে। নতুন বছরের ফেব্রুয়ারিতে সেটা শুরু হয়। জুন-জুলাইয়ে বিশ্বকাপ শুরুর আগে সৌদি লিগে খেলে ফিটনেস ধরে রাখতে চেয়েছিলেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

মাহদ স্পোর্টস একাডেমির প্রধান নির্বাহী আবদুল্লাহ হাম্মাদ এক পডকাস্টে বলেন, ‘সবশেষ ক্লাব বিশ্বকাপ চলার সময় ইন্টার মায়ামি যোগাযোগ করেছিল। তারা প্রস্তাব দিয়েছিল মেজর লিগ যেহেতু চার মাস বন্ধ থাকে, সেই সময়ে সৌদি লিগে খেলে মেসি ফিটনেস ধরে রাখতে চান।’

মেসির সৌদি লিগে খেলার প্রস্তাব দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হলেও তাতে কোনো সাড়া মেলেনি বলে জানিয়েছেন হাম্মাদ। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের প্রস্তাব নিয়ে হাম্মাদ বলেন, ‘মন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন, অন্য কোনো টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে সৌদি লিগ কাজ করবে না। মেসির প্রস্তাব সৌদি আরব প্রত্যাখ্যান করেছে।’

মেসির মতো এমন প্রস্তাব সৌদি আরবকে আগেও দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন হাম্মাদ। পডকাস্টে মাহদ স্পোর্টস একাডেমির প্রধান নির্বাহী বলেন, ‘এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে। ডেভিড বেকহাম খেলতেন লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির হয়ে। ২০১০ বিশ্বকাপের আগে এসি মিলানে তিনি গিয়েছিলেন স্বল্প মেয়াদে।’ বেকহাম ২০০৯ সালে এসি মিলানে ধারে গিয়েছিলেন। ইতালির এই ক্লাবে পরের বছর ফের ধারে খেলেছিলেন ইংল্যান্ডের এই কিংবদন্তি ফুটবলার। মূলত বিশ্বকাপের আগে ফিটনেস ধরে রাখতেই এমনটা করেছিলেন তিনি।

মেসির সঙ্গে সৌদির ২৬৬ কোটি টাকার চুক্তিতে কী কী রয়েছে মেসির সঙ্গে সৌদির ২৬৬ কোটি টাকার চুক্তিতে কী কী রয়েছে 

বার্সেলোনায় প্রায় দুই দশক কাটানোর পর ২০২১ সালে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি) খেলতে গিয়েছিলেন মেসি। কিন্তু দুই বছর কাটানোর পর (২০২৩ সালে) পিএসজির পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক ডেইলি টাইমস ২০২৩ সালে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী সৌদি আরবের পর্যটন দূত হিসেবে তিন বছরের বেশি চুক্তি করা হয়েছিল। তাতে এই তারকা ফুটবলার ২ কোটি ২৫ লাখ ইউরো পেতে পারতেন বলে জানিয়েছিল মার্কিন সংবাদমাধ্যম। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২৬৬ কোটি টাকা। তবে সবকিছু ভুল প্রমাণ করে মেসি পাড়ি জমান সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে। ইন্টার মায়ামির জার্সিতে ২০২৩ লিগস কাপ ও ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ডের পুরস্কার জেতেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএনপি আমলের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দিল ইমিগ্রেশন পুলিশ

পর্যটন শুরু কাল: সেন্ট মার্টিনে জাহাজ চালাবেন না মালিকেরা

ময়মনসিংহের নান্দাইল: শত বছরের হাইত উৎসবে মাছশিকারিদের ঢল

সোয়া লাখের বদলে ৭৫০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দেবে যুক্তরাষ্ট্র, বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান

অনিশ্চয়তায় ঢাকা বিআরটি কোম্পানি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

সম্পর্কিত

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

এই ‘এশিয়া কাপে’ও কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশ, এক গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান

এই ‘এশিয়া কাপে’ও কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশ, এক গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন ভারতীয় নারী ক্রিকেটার

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন ভারতীয় নারী ক্রিকেটার

> খেলা
> ক্রিকেট

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ সামনে আনার হুমকি দিয়েছেন বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মকর্তা রায়ান আজাদ। ছবি: ফেসবুক
বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ সামনে আনার হুমকি দিয়েছেন বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মকর্তা রায়ান আজাদ। ছবি: ফেসবুক

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) যেভাবে চলছে, তাতে এই টুর্নামেন্টকে ‘বিতর্কিত প্রিমিয়ার লিগ’ বললেও ভুল হবে না। ফিক্সিং তো রয়েছেই। এমনকি পারিশ্রমিক ইস্যু নিয়েও বিতর্ক কম হচ্ছে না। এবার টুর্নামেন্টের ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনার ঘোষণা দিয়েছেন বিসিবির এক কর্মকর্তা।

দুর্বার রাজশাহী ও চিটাগং কিংস দলে পারিশ্রমিক ইস্যুসহ নানা নেতিবাচক কারণে ২০২৫ বিপিএল খবরের শিরোনাম হয়েছে বারবার। চিটাগং কিংস ও বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের এক কর্মকর্তা গতকাল দিয়েছেন পাল্টাপাল্টি স্ট্যাটাস। চিটাগং কিংস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বিসিবি বিপিএলে আমন্ত্রণসভার আয়োজন করলেও অন্যায়ভাবে সেই তালিকা থেকে চিটাগং কিংসকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এসকিউ স্পোর্টস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক

হওয়ার আর্থিক মানদণ্ডই পূরণ করতে পারেনি। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে বিসিবির সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন, আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু ও ক্রিকেট অপারেশন কমিটির চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদীন ফাহিম সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেছেন ব্যাংক গ্যারান্টির কথা। চিটাগং কিংসের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কিছু পরেই বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মকর্তা রায়ান আজাদ নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘বিসিবির সভাপতি, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও এইচআর হেডের বিরুদ্ধে মামলা হবে। গত বিপিএলের সব ধরনের প্রমাণ গণমাধ্যমের সামনে আনতে প্রস্তুত। ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ও প্রমাণ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করতে তৈরি আমি।’

দেশি-বিদেশি সব ধরনের ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক ইস্যুতে সবশেষ বিপিএল বিতর্কিত করেছিল দুর্বার রাজশাহী ও চিটাগং কিংস। এমনকি মেন্টর হিসেবে আসা শহীদ আফ্রিদির পারিশ্রমিক ঠিকমতো না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল চিটাগংয়ের বিপক্ষে। ২০২৫

বিপিএলের দলগুলোর নাম ঠিক করে দেবে বিসিবিবিপিএলের দলগুলোর নাম ঠিক করে দেবে বিসিবি

বিপিএলের দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তদন্ত শেষে মঙ্গলবার ৯০০ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে সেই কমিটি। একাধিক সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, বিপিএলের সবশেষ আসরের ৩৬টি ঘটনাকে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করে তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়েছে ওই কমিটি। তদন্ত প্রতিবেদনে ১২ জন ক্রিকেটারের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন ব্যক্তির নাম আছে। তাঁদের নাম প্রকাশ করেনি বিসিবি।

বিপিএলের দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তদন্ত শেষে মঙ্গলবার ৯০০ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে সেই কমিটি। একাধিক সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, বিপিএলের সবশেষ আসরের ৩৬টি ঘটনাকে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করে তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়েছে ওই কমিটি। তদন্ত প্রতিবেদনে ১২ জন ক্রিকেটারের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন ব্যক্তির নাম আছে। তাঁদের নাম প্রকাশ করেনি বিসিবি।

বিপিএলের দুর্নীতি নিয়ে ৯০০ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন, বিসিবির মুখে তালাবিপিএলের দুর্নীতি নিয়ে ৯০০ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন, বিসিবির মুখে তালা

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ৫ দল নিয়ে আয়োজনের কথা জানিয়েছিল বিসিবি। বিপিএলের দল পেতে ১১ প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তাদের মধ্যে ঢাকা, কুমিল্লা, খুলনা, রংপুর, নোয়াখালী, বরিশাল ও সিলেটের জন্য একটি করে প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। রাজশাহী ও চট্টগ্রামের জন্য আগ্রহ দেখিয়েছিল দুটি করে প্রতিষ্ঠান। তাদের একটি ছিল এসকিউ স্পোর্টস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড। কিন্তু ইন্টারভিউ সভায় আর্থিক মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি বলে তাদের বাদ দিয়েছে বিসিবি। সংখ্যাটা এখন ১১ থেকে নেমে এসেছে আটে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএনপি আমলের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দিল ইমিগ্রেশন পুলিশ

পর্যটন শুরু কাল: সেন্ট মার্টিনে জাহাজ চালাবেন না মালিকেরা

ময়মনসিংহের নান্দাইল: শত বছরের হাইত উৎসবে মাছশিকারিদের ঢল

সোয়া লাখের বদলে ৭৫০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দেবে যুক্তরাষ্ট্র, বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান

অনিশ্চয়তায় ঢাকা বিআরটি কোম্পানি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

সম্পর্কিত

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

এই ‘এশিয়া কাপে’ও কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশ, এক গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান

এই ‘এশিয়া কাপে’ও কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশ, এক গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন ভারতীয় নারী ক্রিকেটার

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন ভারতীয় নারী ক্রিকেটার

> খেলা
> ক্রিকেট

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১১: ৫৯
চট্টগ্রামে আজ ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি
চট্টগ্রামে আজ ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে হেরে সিরিজ আগেই খুইয়েছে বাংলাদেশ। লিটন দাসের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। আজ রয়েছে আরও দুই টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। বেলা ২টা ১৫ মিনিটে মুখোমুখি হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। রাতে খেলতে নামছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা।একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

ভারত-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

রাত ৯টা

সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাটিভিআজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএনপি আমলের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দিল ইমিগ্রেশন পুলিশ

পর্যটন শুরু কাল: সেন্ট মার্টিনে জাহাজ চালাবেন না মালিকেরা

ময়মনসিংহের নান্দাইল: শত বছরের হাইত উৎসবে মাছশিকারিদের ঢল

সোয়া লাখের বদলে ৭৫০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দেবে যুক্তরাষ্ট্র, বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান

অনিশ্চয়তায় ঢাকা বিআরটি কোম্পানি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

সম্পর্কিত

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

এই ‘এশিয়া কাপে’ও কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশ, এক গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান

এই ‘এশিয়া কাপে’ও কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশ, এক গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন ভারতীয় নারী ক্রিকেটার

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন ভারতীয় নারী ক্রিকেটার

> খেলা
> ক্রিকেট

এই ‘এশিয়া কাপে’ও কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশ, এক গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স’ টুর্নামেন্টে কঠিন গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স’ টুর্নামেন্টে কঠিন গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো

নতুন এই এশিয়া কাপের নাম ‘এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স’। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রুপিংটা করা হয়েছে হুবহু গত মাসে আমিরাতে অনুষ্ঠিত জাতীয় দলের এশিয়া কাপের মতো করে। কাতারে হতে যাওয়া ‘এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স’ টুর্নামেন্টে অংশ নেবে আট দল। যাদের মধ্যে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান খেলবে ‘এ’ দল নিয়ে। হংকং, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত—এই তিন দলের মূল দল খেলবে টুর্নামেন্টে। ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকং। এই এশিয়া কাপেও এক গ্রুপে পড়েছে ভারত-পাকিস্তান। ‘বি’ গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ আরব আমিরাত ও ওমান।

১৪ নভেম্বর পাকিস্তান-ওমান ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্ট। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ১২টায় শুরু হবে এই ম্যাচ। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ হংকংয়ের বিপক্ষে। ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ। আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ খেলবে ১৭ ও ১৯ নভেম্বর। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান, বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দুটি বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে।

আট দলের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের সব ম্যাচ হবে কাতারে। গ্রুপ পর্ব শেষে দুটি সেমিফাইনালই হবে ২১ নভেম্বর। প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ‘এ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও ‘বি’ গ্রুপ রানার্সআপ। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। সেদিন রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। এই ম্যাচে খেলবে ‘বি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও ‘এ’ গ্রুপ রানার্সআপ। শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল হবে ২৩ নভেম্বর। টুর্নামেন্টটি হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে।

‘এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স’ টুর্নামেন্টে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের সূচি

প্রতিপক্ষ তারিখ ম্যাচ শুরু (বাংলাদেশ সময়)

হংকং ১৫ নভেম্বর বেলা ১২টা ৩০ মিনিট

আফগানিস্তান ১৭ নভেম্বর রাত ৮টা ৩০ মিনিট

শ্রীলঙ্কা ১৯ নভেম্বর রাত ৮টা ৩০ মিনিট

বিষয়:

খেলাক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটআফগানিস্তান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএনপি আমলের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দিল ইমিগ্রেশন পুলিশ

পর্যটন শুরু কাল: সেন্ট মার্টিনে জাহাজ চালাবেন না মালিকেরা

ময়মনসিংহের নান্দাইল: শত বছরের হাইত উৎসবে মাছশিকারিদের ঢল

সোয়া লাখের বদলে ৭৫০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দেবে যুক্তরাষ্ট্র, বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান

অনিশ্চয়তায় ঢাকা বিআরটি কোম্পানি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

সম্পর্কিত

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন ভারতীয় নারী ক্রিকেটার

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন ভারতীয় নারী ক্রিকেটার

> খেলা
> ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন ভারতীয় নারী ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ৫০
ম্যাচ জয়ের পর বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন জেমিমা রদ্রিগেজ। ছবি: সংগৃহীত
ম্যাচ জয়ের পর বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন জেমিমা রদ্রিগেজ। ছবি: সংগৃহীত

মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে তখন উৎসবের আমেজ। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি স্পিনার সোফি মলিনাক্সকে যখন আমানজত কৌর চার মেরেছেন, ভারত করে ফেলেছে রেকর্ড। ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়। তাও আবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে! আনন্দ-উদ্‌যাপন তো একটু বেশি হবেই।

ডাগআউটে বসে থাকা ভারতের অন্য নারী ক্রিকেটাররাও মাঠে ঢুকে জেমিমা রদ্রিগেজ ও আমানজতের উদ্‌যাপনের শামিল হয়েছেন। সে সময় অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর ও রদ্রিগেজের চোখে ঝরছিল পানি। এই অশ্রু তো দুঃখের নয়। আনন্দের অশ্রু। বিশেষ করে ম্যাচসেরা জেমিমা যেন নিজের আবেগই সামলাতে পারছিলেন না। ম্যাচ শেষে বাবা ইভান রদ্রিগেজকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন জেমিমা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই ছবি ভাইরাল। কথা বলবেন কী করে! পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। ভারতীয় এই নারী ক্রিকেটার বলেন, ‘মা, বাবা, কোচ ও যাঁরা আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গত মাসটা সত্যিই অনেক কঠিন ছিল। স্বপ্নের মতো লাগছে সব।’

ওপেনিং বা টপ অর্ডারে ব্যাটিং যে জেমিমা কোনো দিন করেননি, তা নয়। তবে বেশির ভাগ সময় তিনি ব্যাটিং করেন পাঁচ নম্বরে। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল সেমিফাইনালে হয়তো পাঁচেই ব্যাটিং করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎই তাঁর ব্যাটিং অর্ডার বদলে যায় বলে জানিয়েছেন জেমিমা। তিন নম্বরে নেমে ১৩৪ বলে ১৪ চারে ১২৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।

ফিফটি-সেঞ্চুরির কথা না ভেবে অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ৩৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে কীভাবে জেতা যায়, সেটা নিয়ে ভাবছিলেন জেমিমা। ম্যাচ শেষে ভারতীয় এই নারী ক্রিকেটার বলেন, ‘তিন নম্বরে যে ব্যাটিং করতে হবে, সেটা আগে জানতাম না। গোসল করছিলাম তখন। দলের সবাইকে বললাম যেন আমাকে জানায় কী হয়েছে। মাঠে নামার ৫ মিনিট আগে জানলাম, আমাকে তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে হবে। শুধু আমিই না। আগে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ম্যাচ হারের পর সবাই চেয়েছিলাম আজ (গতকাল) জিততে। আজ ফিফটি বা সেঞ্চুরি নিয়ে চিন্তা করিনি। ভারতকে জেতানোর কথা ভেবেছিলাম।’

ভাগ্যও গতকাল পক্ষে ছিল ম্যাচসেরা জেমিমার। ৬০, ৮২, ১০৬—অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডাররা তাঁকে তিনবার জীবন দিয়েছেন। যাঁর মধ্যে ৪৪তম ওভারের দ্বিতীয় বলে অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডকে তুলে মারেন জেমিমা। মিড অফে তাহলিয়া ম্যাকগ্রা সহজতম ক্যাচ হাতছাড়া করেন। ১০৬ রানে জেমিমা আউট হলে ভারতের পঞ্চম উইকেট পড়ত। ৪০ বলে ৫৫ রান দরকার হতো স্বাগতিকদের। শেষ পর্যন্ত ভারতকে জিতিয়েই মাঠ ছেড়েছেন জেমিমা। ৪৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৪১ রান করে ফেলে স্বাগতিকেরা। ৫ উইকেটের জয়ে দ্বিতীয়বারের মতো নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল ভারত। রোববার ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ভারত খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএনপি আমলের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দিল ইমিগ্রেশন পুলিশ

পর্যটন শুরু কাল: সেন্ট মার্টিনে জাহাজ চালাবেন না মালিকেরা

ময়মনসিংহের নান্দাইল: শত বছরের হাইত উৎসবে মাছশিকারিদের ঢল

সোয়া লাখের বদলে ৭৫০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দেবে যুক্তরাষ্ট্র, বেশির ভাগই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান

অনিশ্চয়তায় ঢাকা বিআরটি কোম্পানি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

সম্পর্কিত

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

বিপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনতে চান বিসিবির কর্মকর্তা

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

এই ‘এশিয়া কাপে’ও কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশ, এক গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান

এই ‘এশিয়া কাপে’ও কঠিন গ্রুপে বাংলাদেশ, এক গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান