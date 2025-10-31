মেসির প্রস্তাব কেন নাকচ করল সৌদি সরকার

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৩ সালে লিওনেল মেসির সৌদি আরবে খেলতে যাওয়ার খবর ছড়ালেও সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। মেসি এখন খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) দল ইন্টার মায়ামিতে। সেই ঘটনার আড়াই বছর পর আবারও সৌদি-মেসির সম্পর্ক নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।
মেসি-সৌদিকে নিয়ে এবার খবরের শিরোনাম হওয়ার কারণ ভিন্ন কিছু। সৌদির এক ক্লাবে খেলতে চেয়েছিলেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। কিন্তু দেশটির সরকারের পক্ষ থেকে মেসি সবুজ সংকেত পাননি বলে জানিয়েছেন সৌদি আরবের এক শীর্ষ ফুটবল কর্মকর্তা। বার্তা সংস্থা এএফপিকে সৌদি ফুটবলের এক কর্মকর্তা বলেছেন, ‘মেসির এজেন্ট এ ব্যাপারে (মেসির সৌদি লিগে খেলা) সৌদি প্রো লিগ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সেটা নাকচ করে দিয়েছেন।’
মেসির সৌদি আরবে খেলতে চাওয়ার কারণ মূলত বিশ্বকাপের আগে নিজের ফিটনেস ধরে রাখা। কারণ, এমএলএসের নিয়মিত মৌসুম শেষ হয় অক্টোবরে। নতুন বছরের ফেব্রুয়ারিতে সেটা শুরু হয়। জুন-জুলাইয়ে বিশ্বকাপ শুরুর আগে সৌদি লিগে খেলে ফিটনেস ধরে রাখতে চেয়েছিলেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।
মাহদ স্পোর্টস একাডেমির প্রধান নির্বাহী আবদুল্লাহ হাম্মাদ এক পডকাস্টে বলেন, ‘সবশেষ ক্লাব বিশ্বকাপ চলার সময় ইন্টার মায়ামি যোগাযোগ করেছিল। তারা প্রস্তাব দিয়েছিল মেজর লিগ যেহেতু চার মাস বন্ধ থাকে, সেই সময়ে সৌদি লিগে খেলে মেসি ফিটনেস ধরে রাখতে চান।’
মেসির সৌদি লিগে খেলার প্রস্তাব দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হলেও তাতে কোনো সাড়া মেলেনি বলে জানিয়েছেন হাম্মাদ। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের প্রস্তাব নিয়ে হাম্মাদ বলেন, ‘মন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন, অন্য কোনো টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে সৌদি লিগ কাজ করবে না। মেসির প্রস্তাব সৌদি আরব প্রত্যাখ্যান করেছে।’
মেসির মতো এমন প্রস্তাব সৌদি আরবকে আগেও দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন হাম্মাদ। পডকাস্টে মাহদ স্পোর্টস একাডেমির প্রধান নির্বাহী বলেন, ‘এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে। ডেভিড বেকহাম খেলতেন লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির হয়ে। ২০১০ বিশ্বকাপের আগে এসি মিলানে তিনি গিয়েছিলেন স্বল্প মেয়াদে।’ বেকহাম ২০০৯ সালে এসি মিলানে ধারে গিয়েছিলেন। ইতালির এই ক্লাবে পরের বছর ফের ধারে খেলেছিলেন ইংল্যান্ডের এই কিংবদন্তি ফুটবলার। মূলত বিশ্বকাপের আগে ফিটনেস ধরে রাখতেই এমনটা করেছিলেন তিনি।
বার্সেলোনায় প্রায় দুই দশক কাটানোর পর ২০২১ সালে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি) খেলতে গিয়েছিলেন মেসি। কিন্তু দুই বছর কাটানোর পর (২০২৩ সালে) পিএসজির পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক ডেইলি টাইমস ২০২৩ সালে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী সৌদি আরবের পর্যটন দূত হিসেবে তিন বছরের বেশি চুক্তি করা হয়েছিল। তাতে এই তারকা ফুটবলার ২ কোটি ২৫ লাখ ইউরো পেতে পারতেন বলে জানিয়েছিল মার্কিন সংবাদমাধ্যম। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২৬৬ কোটি টাকা। তবে সবকিছু ভুল প্রমাণ করে মেসি পাড়ি জমান সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে। ইন্টার মায়ামির জার্সিতে ২০২৩ লিগস কাপ ও ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ডের পুরস্কার জেতেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) যেভাবে চলছে, তাতে এই টুর্নামেন্টকে 'বিতর্কিত প্রিমিয়ার লিগ' বললেও ভুল হবে না। ফিক্সিং তো রয়েছেই। এমনকি পারিশ্রমিক ইস্যু নিয়েও বিতর্ক কম হচ্ছে না। এবার টুর্নামেন্টের ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রমাণ প্রকাশ্যে আনার ঘোষণা দিয়েছেন বিসিবির এক কর্মকর্তা।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে হেরে সিরিজ আগেই খুইয়েছে বাংলাদেশ। লিটন দাসের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতে এশিয়া কাপ শেষ হওয়ার কেবল এক মাস পেরিয়েছে। মরুর বুকে সেই এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ পেয়েছিল শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানের মতো প্রতিপক্ষ। এবার এশিয়া কাপের আরেক 'ভার্সন'-এ তাদেরকেই পাচ্ছে বাংলাদেশ।
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে তখন উৎসবের আমেজ। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি স্পিনার সোফি মলিনাক্সকে যখন আমানজত কৌর চার মেরেছেন, ভারত করে ফেলেছে রেকর্ড। ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়। তা-ও আবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে! আনন্দ-উদ্যাপন তো একটু বেশি হবেই।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে হেরে সিরিজ আগেই খুইয়েছে বাংলাদেশ। লিটন দাসের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। আজ রয়েছে আরও দুই টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। বেলা ২টা ১৫ মিনিটে মুখোমুখি হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। রাতে খেলতে নামছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা।একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ৯টা
সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
নতুন এই এশিয়া কাপের নাম ‘এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স’। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রুপিংটা করা হয়েছে হুবহু গত মাসে আমিরাতে অনুষ্ঠিত জাতীয় দলের এশিয়া কাপের মতো করে। কাতারে হতে যাওয়া ‘এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স’ টুর্নামেন্টে অংশ নেবে আট দল। যাদের মধ্যে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান খেলবে ‘এ’ দল নিয়ে। হংকং, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত—এই তিন দলের মূল দল খেলবে টুর্নামেন্টে। ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকং। এই এশিয়া কাপেও এক গ্রুপে পড়েছে ভারত-পাকিস্তান। ‘বি’ গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ আরব আমিরাত ও ওমান।
১৪ নভেম্বর পাকিস্তান-ওমান ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্ট। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ১২টায় শুরু হবে এই ম্যাচ। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ হংকংয়ের বিপক্ষে। ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ। আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ খেলবে ১৭ ও ১৯ নভেম্বর। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান, বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দুটি বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে।
আট দলের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের সব ম্যাচ হবে কাতারে। গ্রুপ পর্ব শেষে দুটি সেমিফাইনালই হবে ২১ নভেম্বর। প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ‘এ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও ‘বি’ গ্রুপ রানার্সআপ। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। সেদিন রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। এই ম্যাচে খেলবে ‘বি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও ‘এ’ গ্রুপ রানার্সআপ। শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল হবে ২৩ নভেম্বর। টুর্নামেন্টটি হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে।
‘এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স’ টুর্নামেন্টে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের সূচি
প্রতিপক্ষ তারিখ ম্যাচ শুরু (বাংলাদেশ সময়)
হংকং ১৫ নভেম্বর বেলা ১২টা ৩০ মিনিট
আফগানিস্তান ১৭ নভেম্বর রাত ৮টা ৩০ মিনিট
শ্রীলঙ্কা ১৯ নভেম্বর রাত ৮টা ৩০ মিনিট
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে তখন উৎসবের আমেজ। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি স্পিনার সোফি মলিনাক্সকে যখন আমানজত কৌর চার মেরেছেন, ভারত করে ফেলেছে রেকর্ড। ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়। তাও আবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে! আনন্দ-উদ্যাপন তো একটু বেশি হবেই।
ডাগআউটে বসে থাকা ভারতের অন্য নারী ক্রিকেটাররাও মাঠে ঢুকে জেমিমা রদ্রিগেজ ও আমানজতের উদ্যাপনের শামিল হয়েছেন। সে সময় অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর ও রদ্রিগেজের চোখে ঝরছিল পানি। এই অশ্রু তো দুঃখের নয়। আনন্দের অশ্রু। বিশেষ করে ম্যাচসেরা জেমিমা যেন নিজের আবেগই সামলাতে পারছিলেন না। ম্যাচ শেষে বাবা ইভান রদ্রিগেজকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন জেমিমা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই ছবি ভাইরাল। কথা বলবেন কী করে! পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। ভারতীয় এই নারী ক্রিকেটার বলেন, ‘মা, বাবা, কোচ ও যাঁরা আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গত মাসটা সত্যিই অনেক কঠিন ছিল। স্বপ্নের মতো লাগছে সব।’
ওপেনিং বা টপ অর্ডারে ব্যাটিং যে জেমিমা কোনো দিন করেননি, তা নয়। তবে বেশির ভাগ সময় তিনি ব্যাটিং করেন পাঁচ নম্বরে। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল সেমিফাইনালে হয়তো পাঁচেই ব্যাটিং করার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎই তাঁর ব্যাটিং অর্ডার বদলে যায় বলে জানিয়েছেন জেমিমা। তিন নম্বরে নেমে ১৩৪ বলে ১৪ চারে ১২৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
ফিফটি-সেঞ্চুরির কথা না ভেবে অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ৩৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে কীভাবে জেতা যায়, সেটা নিয়ে ভাবছিলেন জেমিমা। ম্যাচ শেষে ভারতীয় এই নারী ক্রিকেটার বলেন, ‘তিন নম্বরে যে ব্যাটিং করতে হবে, সেটা আগে জানতাম না। গোসল করছিলাম তখন। দলের সবাইকে বললাম যেন আমাকে জানায় কী হয়েছে। মাঠে নামার ৫ মিনিট আগে জানলাম, আমাকে তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে হবে। শুধু আমিই না। আগে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ম্যাচ হারের পর সবাই চেয়েছিলাম আজ (গতকাল) জিততে। আজ ফিফটি বা সেঞ্চুরি নিয়ে চিন্তা করিনি। ভারতকে জেতানোর কথা ভেবেছিলাম।’
ভাগ্যও গতকাল পক্ষে ছিল ম্যাচসেরা জেমিমার। ৬০, ৮২, ১০৬—অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডাররা তাঁকে তিনবার জীবন দিয়েছেন। যাঁর মধ্যে ৪৪তম ওভারের দ্বিতীয় বলে অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডকে তুলে মারেন জেমিমা। মিড অফে তাহলিয়া ম্যাকগ্রা সহজতম ক্যাচ হাতছাড়া করেন। ১০৬ রানে জেমিমা আউট হলে ভারতের পঞ্চম উইকেট পড়ত। ৪০ বলে ৫৫ রান দরকার হতো স্বাগতিকদের। শেষ পর্যন্ত ভারতকে জিতিয়েই মাঠ ছেড়েছেন জেমিমা। ৪৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৪১ রান করে ফেলে স্বাগতিকেরা। ৫ উইকেটের জয়ে দ্বিতীয়বারের মতো নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল ভারত। রোববার ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ভারত খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।
