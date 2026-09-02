অবসরের খবর তাহলে মেসি তাঁর বন্ধুকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন

মাঠ থেকে না হলেও আর্জেন্টিনার সঙ্গে লিওনেল মেসির গল্পটা শেষ হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক ঘোষণায়। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ২১ বছরের ক্যারিয়ারে যা করেছেন তিনি, তা নিয়ে আলোচনা কি এত সহজে শেষ হয়! গত পরশু এই ঘোষণা এলেও এটার ব্যাপারে বন্ধুকে আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।
সামাজিক মাধ্যমে পরশু রাতে দেওয়া এক ঘোষণায় আর্জেন্টিনা থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন মেসি। খোলাচিঠির একেবারে শেষ প্রান্তে তিনি উল্লেখ করেছেন, সিদ্ধান্তটা ফাইনালের দুই দিন পর ২১ জুলাই নিয়ে রেখেছিলেন। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকা ফুটবলারের এমন সিদ্ধান্তের কথা তখনই জানতেন বলে সংবাদমাধ্যমকে গতকাল জানিয়েছেন তাঁর বন্ধু লেয়ান্দ্রো পারেদেস। ৩২ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার বলেন, ‘বিশ্বকাপের শেষ দিনগুলোতে যখন আমরা একসঙ্গে ছিলাম, তখন সে আমাদের কাছে বিষয়টি নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ফাইনাল ম্যাচটিই বোধহয় তাঁর শেষ ম্যাচ হতে যাচ্ছে। অবশ্যই আমরা তা জানতাম, কিন্তু তাও আমরা সেটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।’
মেসির অবসরের ঘোষণা দেওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে দেখা যায় একের পর এক আবেগঘন পোস্ট। ভক্ত-সমর্থকদের পাশাপাশি তাঁর জাতীয় দলের সতীর্থ এনসো ফের্নান্দেস-পারেদেসরাও আবেগী হয়ে পড়েছেন। এখনো মেসির জন্য প্রাণ কাঁদছে পারেদেসের, ‘আমরা এ ধরনের (অবসর) বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলেছি। তবে হ্যাঁ, কষ্ট তো হয়ই। কারণ, আমাদের কাছে তাঁর গুরুত্ব ঠিক কতটা, তা ভাবতেই বুকটা ভেঙে যায়।’
ক্লাব ফুটবলে একের পর এক শিরোপাজয়ী মেসি কিছুতেই জিততে পারছিলেন না আর্জেন্টিনার হয়ে শিরোপা। ২০১৪ ফুটবল বিশ্বকাপে গোল্ডেন বল জিতলেও জার্মানির কাছে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে আর্জেন্টিনার স্বপ্নভঙ্গ হয়। ২০১৫, ২০১৬ কোপা আমেরিকা—টুর্নামেন্ট বদলালেও ভাগ্য বদলায়নি মেসির। দুইবার চিলির কাছে হেরে রানার্সআপ হয়েছিল আর্জেন্টিনা।
সবকিছু বদলাতে শুরু করে ২০২১ সাল থেকে। আর্জেন্টিনার দীর্ঘ ২৮ বছরের শিরোপা খরা যেমন ঘুচেছে, মেসিও পেয়েছেন আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর প্রথম শিরোপা। সবকিছুর পূর্ণতা পেয়েছে ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে। মেসির রেখে যাওয়া পদচিহ্ন আজীবন থেকে যাবে বলে মনে করেন পারেদেস। গতকাল সংবাদমাধ্যমকে আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার বলেন, ‘আমি যেমন গতকাল ইনস্টাগ্রামে লিখেছিলাম, তার রেখে যাওয়া ঐতিহ্য চিরকাল থেকে যাবে। সে আমাদের জন্য যা রেখে গেছেন, তা অবিশ্বাস্য। কখনো হাল না ছাড়া, স্বপ্ন পূরণ করতে শেষ অব্দি লড়ে যাওয়া— আমাদের কাছে মেসির রেখে যাওয়া সবচেয়ে বড় ঐতিহ্য। আমি তাদের একজন, যে তাকে সব সময় পাশে পেতে চায়।’
এর আগে ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে একবার অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন মেসি। চিলির কাছে টাইব্রেকারে হারের পর হতাশায় আর্জেন্টিনাকে বিদায় বলেছিলেন তিনি। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। কিন্তু এবার তাঁর বয়স হয়েছে ৩৯ বছর। ২০১৬ সালের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।
১০ বছর পর অবসর ভেঙে ফেরার পর মেসি যা করেছেন, তা কেবল ইতিহাস। আর্জেন্টিনার জার্সিতে দীর্ঘ দুই দশকের ক্যারিয়ারে ২০৭ ম্যাচে ১২৫ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ৬৮ গোলে। একমাত্র ফুটবলার হিসেবে দুই বিশ্বকাপে (২০১৪, ২০২২) জিতেছেন গোল্ডেন বলের পুরস্কার। নিউজার্সিতে ১৯ জুলাই স্পেনের বিপক্ষে ফাইনালটাই আর্জেন্টিনার হয়ে মেসির সবশেষ ম্যাচ। ১-০ গোলে হারের পর যেভাবে অঝোরে কেঁদেছিলেন, পরশু রাতে তাঁর পোস্টে সেটারই যেন ছাপ দেখা গেছে। ২০২১ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২২ বিশ্বকাপ—আন্তর্জাতিক ফুটবলে এই চার শিরোপা জয়ের পাশাপাশি ২০০৮ অলিম্পিকে স্বর্ণপদকও জিতেছিলেন।
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