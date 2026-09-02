Ajker Patrika
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ফুটবল

নেইমারের উপহার পেয়ে হেনস্তার শিকার এক শিশু

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৪: ১৪
নেইমারের উপহার পেয়ে হেনস্তার শিকার এক শিশু
নেইমারের কাছ থেকে জার্সি উপহার পেয়ে হেনস্তার শিকার ৮ বছরের এক শিশু। ছবি: সংগৃহীত

নেইমারকে নিয়ে আলোচিত ঘটনা যেন কখনো শেষ হওয়ার নয়। কখনো তিনি কোনো ঘটনার মাধ্যমে ‘লাইমলাইটে’ আসেন, কখনোবা তাঁর সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটে যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। এবার ব্রাজিলের সাবেক ফরোয়ার্ডের কাছ থেকে জার্সি নেওয়ার পর হেনস্তার শিকার হয়েছে এক খুদে ভক্ত।

সাও পাওলোর করিন্থিয়ান্স অ্যারেনায় পরশু ব্রাজিলিয়ান সিরি ‘আ’তে মুখোমুখি হয়েছে করিন্থিয়ান্স-সান্তোস। করিন্থিয়ান্সের এক খুদে ভক্তকে নেইমার একটি জার্সি উপহার দিয়েছেন। ৮ বছরের শিশু স্বাভাবিকভাবেই খুশি। কিন্তু সেটা আর দীর্ঘস্থায়ী হলো কই। করিন্থিয়ান্সের ভক্ত-সমর্থকেরা তাঁর ওপর চড়াও হয়েছেন। পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক ছিল যে সেই শিশু মাঠ ছেড়েছে পুলিশের পাহারায়। এমনকি স্থানীয় কিছু সংবাদমাধ্যমের ভিডিওতে দেখা গেছে, খুদে ভক্ত টানেল দিয়ে খেলোয়াড়দের লকার রুমে যাচ্ছিল, তখন ভক্ত-সমর্থকদের গালিগালাজ শুনেছেন।

স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী ছেলেটির বয়স ৮ বছর। তাকে হেনস্তার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে করিন্থিয়ান্স। ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটি লিখেছে, ‘মাঠে এবং মাঠের বাইরে কিছু সীমা থাকে। কখনো সেই সীমা ছাড়ানো উচিত নয়। শিশুর প্রতি এমন আক্রমণাত্মক আচরণ সীমা ছাড়ানোর মতোই ঘটনা। ক্লাবের প্রতি আবেগ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ফুটবল নিয়ে রোমাঞ্চ, উত্তেজনা কখনোই সম্মান, শিষ্টাচার ও নিরাপত্তাকে ছাপিয়ে যাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে যখন বিষয়টি একটি শিশুকে নিয়ে হয়, তখন সেটা নিয়ে আলোচনা হবেই।’

করিন্থিয়ান্সের সুরে সুর মিলিয়েছেন নেইমারও। ৮ বছরের শিশুকে হেনস্তার ঘটনা দেখে তাঁর খুব খারাপ লেগেছে। করিন্থিয়ান্সের বিপক্ষে পরশু ১-০ গোলে জয়ের পর সাংবাদিকদের ব্রাজিলের সাবেক ফরোয়ার্ড বলেন, ‘একটা শিশু ভিন্ন দলের কোনো খেলোয়াড়কে পছন্দ করতেই পারে। তার সঙ্গে এমন আচরণ করা উচিত নয়। সে কোনো ভুল করেনি।’

করিন্থিয়ান্সের বিপক্ষে পরশু সান্তোসের একমাত্র গোলটি ৩৩ মিনিটে করেন সান্তোস মিডফিল্ডার ক্রিশ্চিয়ান সিলভা। ২৪ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে সিরি ‘আ’র পয়েন্ট তালিকায় সান্তোস অবস্থান করছে ১৪ নম্বরে। জিতেছে ৭ ম্যাচ। নেইমারের দল ড্র করেছে ৮ ম্যাচ ও ৯ ম্যাচ হেরেছে। করিন্থিয়ান্স ২৫ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে ১০ নম্বরে অবস্থান করছে। ২৫ ম্যাচে ৫২ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে পালমেইরাস।

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শেষেই নেইমারের সঙ্গে ব্রাজিলের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। ১৩০ ম্যাচে ৮০ গোল করে সেলেসাওদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন তিনি। অ্যাসিস্ট করেছেন ৫৯ গোলে। নরওয়ের কাছে শেষ ষোলোতে ২-১ গোলে হারের ম্যাচটাই আন্তর্জাতিক ফুটবলে নেইমারের শেষ ম্যাচ হয়ে থাকল। শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে গোল করলেও কেবল হারের ব্যবধানটাই কমাতে পেরেছিলেন তিনি।

বিষয়:

খেলাফুটবলব্রাজিল ফুটবলনেইমার
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