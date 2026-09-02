Ajker Patrika
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বাংলাদেশের কাছে ভরাডুবির পর কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে ইন্দোনেশিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশের কাছে ভরাডুবির পর কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে ইন্দোনেশিয়া
বাংলাদেশের কাছে ৭১ রানে হেরেছে ইন্দোনেশিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো

বাংলাদেশের কাছে দুবাইয়ে গত পরশু ৭১ রানে হেরেছে ইন্দোনেশিয়া। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় নারী এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ৫৮ রানে গুটিয়ে যায় ইন্দোনেশিয়া। আজ টিকে থাকার লড়াইয়ে ইন্দোনেশিয়া খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে দুবাইয়ে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-ইন্দোনেশিয়া নারী এশিয়া কাপের ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

মেয়েদের এশিয়া কাপ

শ্রীলঙ্কা-ইন্দোনেশিয়া

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস, সনি টেন ১ ও ৩

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন

রাত ৯টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১

ব্যাডমিন্টন খেলা সরাসরি

বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর

সকাল ৯টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

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