নেইমারকে নিয়ে চিন্তা বাড়ছেই, অনিশ্চিত বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল ব্রাজিল। দলের সবচেয়ে বড় তারকা নেইমার পায়ের কাফ মাসলে গ্রেড-২ ইনজুরিতে পড়েছেন। জাতীয় দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার জানিয়েছেন, সুস্থ হতে লাগবে দুই থেকে তিন সপ্তাহ। ফলে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেও তাঁর মাঠে নামা নিয়ে তৈরি হয়েছে বড় শঙ্গা।
গত ১৭ মে ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সান্তোসের হয়ে কোরিতিবার বিপক্ষে খেলতে গিয়ে চোট পান নেইমার। নিও কুইমিকা অ্যারেনায় সেই ম্যাচেই মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। তবে সান্তোস ক্লাব শুরুতে সিবিএফকে জানিয়েছিল, চোট গুরুতর নয় এবং জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার আগেই সেরে উঠবেন তিনি। তেরেসোপোলিসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বেরিয়ে এল ভিন্ন চিত্র। ক্লাবের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে বাস্তবতার মিল নেই বললেই চলে।
চিকিৎসকদের তথ্য অনুযায়ী, ৩১ মে পানামা এবং ৬ জুন মিসরের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দুটি নেইমার ছাড়াই খেলতে হবে ব্রাজিলকে। আর ১৩ জুন মরক্কোর বিপক্ষে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে তাঁর অংশগ্রহণ এখনো অনিশ্চিত। তবে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) জানিয়েছে, দল থেকে বাদ দেওয়ার কথা এখনই ভাবা হচ্ছে না। পরিস্থিতি দিনে দিনে পর্যবেক্ষণ করা হবে।
ফিফার নিয়ম বলছে, কোনো দলের বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগ পর্যন্ত চিকিৎসা প্রতিবেদন দেখিয়ে দলে পরিবর্তন আনা যাবে। সেই সুযোগ ব্রাজিলের সামনে খোলা আছে। তবে বিকল্প খেলোয়াড়কে অবশ্যই আগে ফিফায় জমা দেওয়া ৫৫ জনের প্রাথমিক তালিকায় থাকতে হবে। এর আগে সর্বশেষ ২০০৬ সালে জার্মানি বিশ্বকাপে চোটের কারণে মিডফিল্ডার এদমিলসনকে দল থেকে সরাতে বাধ্য হয়েছিল ব্রাজিল।
নেইমারকে ঘিরে এই অনিশ্চয়তাই এখন ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা।
এবারের বিশ্বকাপে ৩৩টি ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা আম্পায়ার প্যানেলে অস্ট্রেলিয়ার ক্লেয়ার পোলোসাক তাঁর ষষ্ঠ বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে সবচেয়ে অভিজ্ঞ হিসেবে মাঠে নামবেন।১ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়নস লিগে পিএসজি এগিয়ে থাকছে তাই কিছুটা। কিন্তু আর্সেনালের হাতে আছে সেই ক্ষুধা, যেটা ২২ বছরের অপেক্ষা শেষে লিগ জেতা একটি দলের চোখে জ্বলে। ক্লান্ত শরীর আর সতেজ মনের এই লড়াইয়ের ফয়সালা হবে শনিবার রাতে বুদাপেস্টে।৩ ঘণ্টা আগে
গ্রুপ 'বি'-তে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বড় জয় দিয়ে শুভসূচনা করতে মুখিয়ে আছে বাংলাদেশ দল। এর আগে এই গ্রুপের প্রথম ম্যাচে মালদ্বীপকে ১১-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে শক্তিশালী স্বাগতিক ভারত। ফলে সেমিফাইনালের রেসে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে বাংলাদেশের সামনে আজ গোল ব্যবধান বাড়িয়ে নেওয়ার একটি বড় চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ থাকছে।৬ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলে ডাক পাওয়ার খবরটা যখন এলো, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ৩৮ বছর বয়সী গোলরক্ষক ওয়েভেরতন। আবেগ ধরে রাখতে না পেরে বসার ঘরের সোফার ওপরই উল্টে পড়েন তিনি। সিসিটিভি ক্যামেরায় বন্দি হওয়া সেই নাটকীয় মুহূর্তটি ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।৬ ঘণ্টা আগে