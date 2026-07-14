ইয়ামাল নাকি এমবাপ্পে, আজ হাসবেন কে

বিশ্বকাপ ফুটবলের সেমিফাইনাল শুরু হচ্ছে আজ। ডালাসে বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় মাঠে গড়াবে ফ্রান্স-স্পেন সেমিফাইনাল। এই ম্যাচকে অনেকে নাম দিয়েছেন ‘লামিনে ইয়ামাল-কিলিয়ান এমবাপ্পে ম্যাচ’। এমবাপ্পে ৮ গোল ও ৩ অ্যাসিস্টে গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে সবার ওপরে। ইয়ামাল এখনো নিজের ঝলক দেখাতে না পারলেও সেমির জন্য হয়তো সেরাটা জমিয়ে রেখেছেন।
ফ্রান্স-স্পেন সেমিফাইনাল সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। ভারত-ইংল্যান্ড তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজও শুরু হচ্ছে আজ। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ: ১ম সেমিফাইনাল
ফ্রান্স-স্পেন
রাত ১টা
সরাসরি
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম ওয়ানডে
ইংল্যান্ড-ভারত
বিকেল ৪টা
সরাসরি
সনি টেন ১, ২ ও ৪
কিলিয়ান এমবাপ্পেকে থামানোর পরিকল্পনা নিশ্চয়ই করে ফেলেছেন স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। কিন্তু তাতেই কি কাজ হবে?২৮ মিনিট আগে
বিশ্বকাপে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর তদন্তে নেমেছে সেনেগাল ফুটবল ফেডারেশন। দলের বিদায়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এবার চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ফেডারেশনের সভাপতি আবদুলায়ে ফল।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপে রেফারির প্যানেলে প্রথম সুযোগ পেয়েছিলেন রব ডিপেরিঙ্ক। কিন্তু যুক্তরাজ্যে একটি পুলিশি মামলার জটিলতায় বাদ পড়েছিলেন তিনি। অবশেষে ডাচ এই রেফারি চলে গেলেন না ফেরার দেশে।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেও দেশে ফিরে বীরের সংবর্ধনা পেয়েছে নরওয়ে। রাজধানী ওসলোতে সোমবার আরলিং হালান্ডদের স্বাগত জানাতে জড়ো হয়েছিলেন হাজারো সমর্থক। রাজপরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয় নরওয়ের ইতিহাসের অন্যতম সেরা বিশ্বকাপ অভিযান।৩ ঘণ্টা আগে