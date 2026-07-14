Ajker Patrika
En
ফুটবল

ইয়ামাল নাকি এমবাপ্পে, আজ হাসবেন কে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ জুলাই ২০২৬, ১৫: ৫৯
ইয়ামাল নাকি এমবাপ্পে, আজ হাসবেন কে
এমবাপ্পে-ইয়ামাল লড়াই দেখার অপেক্ষায় আজ ফুটবল বিশ্ব। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপ ফুটবলের সেমিফাইনাল শুরু হচ্ছে আজ। ডালাসে বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় মাঠে গড়াবে ফ্রান্স-স্পেন সেমিফাইনাল। এই ম্যাচকে অনেকে নাম দিয়েছেন ‘লামিনে ইয়ামাল-কিলিয়ান এমবাপ্পে ম্যাচ’। এমবাপ্পে ৮ গোল ও ৩ অ্যাসিস্টে গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে সবার ওপরে। ইয়ামাল এখনো নিজের ঝলক দেখাতে না পারলেও সেমির জন্য হয়তো সেরাটা জমিয়ে রেখেছেন।

ফ্রান্স-স্পেন সেমিফাইনাল সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। ভারত-ইংল্যান্ড তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজও শুরু হচ্ছে আজ। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ: ১ম সেমিফাইনাল

ফ্রান্স-স্পেন

রাত ১টা

সরাসরি

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম ওয়ানডে

ইংল্যান্ড-ভারত

বিকেল ৪টা

সরাসরি

সনি টেন ১, ২ ও ৪

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাটিভিতে আজকের খেলাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত