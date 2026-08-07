তীব্র বিরোধিতার মাঝেও ইনফান্তিনোর পাশে দাঁড়াল আফ্রিকা

বিশ্বকাপে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিকল্পনা ঘিরে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো যখন সমালোচনার মুখে, তখন তাঁর পাশে দাঁড়াল কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবল (সিএএফ)। বৃহস্পতিবার সিএএফের নির্বাহী কমিটি ইনফান্তিনোর প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছে।
তবে ব্যতিক্রম উয়েফা। ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফা জানিয়েছে, ইনফান্তিনো দায়িত্বে থাকা পর্যন্ত ফিফার সব ধরনের টুর্নামেন্ট বয়কটের সিদ্ধান্তে অটুট থাকবে তারা।
ফিফার ২১১টি সদস্য সংস্থার মধ্যে সিএএফের সদস্য ৫৪টি। ২০১৬ সালে ইনফান্তিনো ফিফার সভাপতি হওয়ার পর থেকে এই শক্তিশালী ভোটিং ব্লকটি ধারাবাহিকভাবে তাঁর পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সিএএফের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘সিএএফ নির্বাহী কমিটি (এক্সকো) সর্বসম্মতিক্রমে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর প্রতি তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং বছরের পর বছর আফ্রিকান ফুটবলের পাশে থাকার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।’
বিশ্বকাপের ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক আয়ের একটি অংশ বিক্রির উদ্দেশ্যে ফিফা ফরওয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ (এফএফই) গঠনের পরিকল্পনা ঘিরেই সাম্প্রতিক বিতর্কের সূত্রপাত। মহাদেশীয় ফুটবল সংস্থাগুলোর অভিযোগ ছিল, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের মতামত যথাযথভাবে নেওয়া হয়নি। তীব্র সমালোচনার মুখে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি প্রত্যাহার করে ফিফা। পাশাপাশি পুরো প্রক্রিয়া পর্যালোচনার প্রতিশ্রুতিও দেয় সংস্থাটি।
সিএএফ সভাপতি প্যাট্রিস মোৎসেপে ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো এবং মহাসচিব ম্যাথিয়াস গ্রাফস্ট্রমের যৌথ বিবৃতিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘সিএএফ ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এবং মহাসচিব ম্যাথিয়াস গ্রাফস্ট্রমের যৌথ হালনাগাদ'কে স্বাগত জানায় এবং সমর্থন করে।’
তবে একই সঙ্গে বৈশ্বিক ফুটবলে সুশাসন ও স্বচ্ছতার গুরুত্বও তুলে ধরেন মোৎসেপে, ‘আমরা ফিফা, এর সদস্য সংস্থা, অন্যান্য ফুটবল কনফেডারেশন এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। লক্ষ্য হলো সুশাসন, যথাযথ প্রক্রিয়া এবং বৈশ্বিক সেরা স্বচ্ছতার মান বজায় রাখা, পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে ফুটবলের উন্নয়ন ও বিকাশে অবদান রাখা।’
চলমান বিতর্ক শুরুর আগেই ইনফান্তিনোকে সমর্থন জানিয়েছিলেন মোৎসেপে। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে সমর্থন করি। তিনি শুধু একজন ভালো বন্ধু নন, তিনি একজন বিশ্বস্ত বন্ধু। তিনি আফ্রিকার প্রতি বিশ্বস্ত। আমি এমন একটি পরিবেশ থেকে এসেছি, যেখানে কেউ আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে তাকে কখনো পেছন থেকে ছুরি মারা হয় না।’
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