ট্রফি নিতে চেয়েছিল ভারত, তবে...

শ্রীলঙ্কাকে ৭২ রানে হারিয়ে নারী এশিয়া কাপের শিরোপা জয়ের পরও ট্রফি হাতে নেওয়া হয়নি ভারতের। তবে বিষয়টি এমন নয় যে, ভারতীয় দল ট্রফি গ্রহণ করতেই চায়নি। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) ডেপুটি চেয়ারম্যান খালিদ আল জারুনির কাছ থেকে ট্রফি নিতে প্রস্তুত ছিল তারা।
কিন্তু এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির প্রস্তাবিত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় শেষ পর্যন্ত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি ভারত।
ভারতের এই অবস্থান যে হঠাৎ নেওয়া হয়নি, সেটিও জানিয়েছেন বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া। তাঁর দাবি, নাকভি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে থাকলে ভারতীয় দল তাঁর কাছ থেকে ট্রফি নেবে না, এ কথা আগেই এসিসিকে জানিয়ে দিয়েছিল বিসিসিআই।
রোববার দুবাইয়ে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে রেকর্ড অষ্টমবারের মতো নারী এশিয়া কাপের শিরোপা জেতে হারমানপ্রীত কৌরের দল। কিন্তু ফাইনালের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান প্রায় ৪০ মিনিট বিলম্বিত হয়। নাকভি শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুর হাতে রানার্সআপের পুরস্কার তুলে দিলেও ভারতীয় দলের ট্রফি ও পদক বিতরণ করা হয়নি।
সাইকিয়া বলেন, ‘আমরা দেড় বছর আগের (পুরুষদের এশিয়া কাপ) অবস্থানের ধারাবাহিকতায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের অংশ হতে চাইনি। আমরা এখনো পুরুষদের এশিয়া কাপের ট্রফি পাইনি। তবে বিদেশি ভাড়াটে সেনাদের হাতে প্রাণ হারানো আমাদের অনেক মানুষের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমরা আমাদের অবস্থান অটুট রাখতে চাই।’
বিসিসিআই সচিব জানান, ভারতীয় দলকে ট্রফি দেওয়ার বিকল্প প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমরা এসিসির ডেপুটি চেয়ারম্যানকে ট্রফি তুলে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু সেটি গ্রহণ করা হয়নি। তাই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশ না নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না।’
অর্থাৎ, ট্রফি গ্রহণে ভারতের আপত্তি ছিল না; আপত্তি ছিল নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নেওয়ায়। নাকভি এসিসির সভাপতি ও পিসিবির চেয়ারম্যানের পাশাপাশি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ২০২৫ সালের পুরুষদের এশিয়া কাপের ফাইনালেও সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল নাকভির কাছ থেকে ট্রফি নেয়নি। এবার নারী দলও সেই অবস্থানেই থাকল।
তবে ট্রফি না পাওয়াকে শিরোপা উদ্যাপনের পথে বাধা হতে দেয়নি ভারত। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শেষ পর্যন্ত দুই এশিয়া কাপের ট্রফিই হাতে আসবে বলে তারা আশাবাদী।
সাইকিয়া বলেন, ‘এশিয়া কাপে দুর্দান্ত জয়ের জন্য বিসিসিআই নারী দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। পুরো দেশ আনন্দিত এবং আমাদের ক্রিকেটারদের নিয়ে গর্বিত। কোনো এক পর্যায়ে আমরা দুটি ট্রফিই ফিরে পাব।’
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