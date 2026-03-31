এবার বিচারের মুখোমুখি আর্জেন্টিনার ফুটবলপ্রধানসহ পাঁচ কর্মকর্তা

করফাঁকির অভিযোগে এবার বিচারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) প্রধান ক্লদিও তাপিয়াকে। শুধু তিনি একাই নন। তাঁর আরও চার সহকর্মী এই অভিযোগে অভিযুক্ত।
দিয়েগো আরামান্তে নামে বুয়েনস এইরেসের এক বিচারক আজ তাপিয়া ও তাঁর চার সহকর্মীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করেছেন। করফাঁকি ও সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল তছনছ করার অভিযোগের মামলাও চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাপিয়ার ঘনিষ্ঠ এএফএর ট্রেজারার পাবলো তোভিগ্গিনকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। জামানত হিসেবে আড়াই লাখ ডলার দিতে হবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৩ কোটি ৬ লাখ টাকা।
আর্জেন্টিনার কাস্টমসের করা এক মামলার প্রেক্ষিতে তাপিয়া ও তাঁর চার সহকর্মীর বিচারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ১২ মার্চ মামলার প্রাথমিক তদন্তে তাঁরা বিচারকের সামনে হাজিরা দিয়েছিলেন। এএফএ বরাবরই এই অভিযোগ মিথ্যা দাবি করে আসছে।
২০১৭ সাল থেকে এএফএ প্রধানের দায়িত্বে আছেন তাপিয়া। গত ডিসেম্বরে ফেডারেশনের কার্যালয়ে অভিযানও চালানো হয়েছিল। তাঁর এই দীর্ঘ ৯ বছর সময়েই আর্জেন্টিনা দুটি কোপা আমেরিকা এবং একটি করে বিশ্বকাপ ও ফিনালিসিমা জিতেছে। যার মধ্যে সবশেষ ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে ফ্রান্সের বিপক্ষে ধ্রুপদী ফাইনাল জিতে ৩৬ বছরের খরা কাটায় আর্জেন্টিনা। মেসি এই বিশ্বকাপ জিতে আজন্মলালিত স্বপ্নপূরণ করেছেন।
