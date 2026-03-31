মোস্তাফিজের সতীর্থকে শাস্তি দিল পাকিস্তান বোর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ মার্চ ২০২৬, ১৮: ২৭
বল টেম্পারিংয়ের অভিযোগ উঠেছিল ফখরের বিরুদ্ধে। ছবি: সংগৃহীত

বল টেম্পারিংয়ের ঘটনায় নিষিদ্ধ হবেন ফখর জামান, সেটা এর রকম অবধারিতই ছিল। কেবল দেখার ছিল—ঠিক কত ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা নেমে আসে এই তারকা ব্যাটারের ওপর। এবার এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। লাহোর কালান্দার্সের এই ক্রিকেটারকে দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

পিসিবি জানিয়েছে, রোববার গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে লাহোর কালান্দার্স ও করাচি কিংসের ম্যাচে খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের আচরণবিধির ধারা ২.১৪ ভঙ্গ করে লেভেল-৩ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ফখরকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

লো স্কোরিং ম্যাচে গতকাল লাহোরকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে করাচি। ৩ বল হাতে রেখে লাহোরের করা ১২৮ রান টপকে যায় তারা। করাচির ইনিংসের শেষ ওভারের শুরুতে সন্দেহজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শাহিন শাহ আফ্রিদি ও ফখরের হাত ঘুরে যাওয়ার পর অনফিল্ড আম্পায়ার ফয়সাল আফ্রিদি বোলার হারিস রউফের কাছ থেকে বল নিয়ে পরীক্ষা করেন। পরবর্তীতে তিনি সহ-আম্পায়ার শরফুদ্দৌলার সঙ্গে আলোচনা করে বল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের সন্দেহ ছিল বলের অবস্থা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে।

নিয়ম অনুযায়ী, করাচি কিংসকে ৫ রান পেনাল্টি দেওয়া হয় এবং ব্যাটার খুশদিল শাহ ও আজম খান নতুন বল বেছে নেওয়ার সুযোগ পান। এই ৫ রানই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখে। শেষ ওভারে করাচির দরকার ছিল ১৪ রান, যা পেনাল্টির পর ৯-এ নেমে আসে। এরপর আব্বাস আফ্রিদি টানা একটি চার ও একটি ছক্কা হাঁকিয়ে মাত্র দুই বলেই জয় নিশ্চিত করেন।

যদিও কেন পেনাল্টি করা হয়েছিল, সে বিষয়ে জানেন না বলেই মন্তব্য করেছিলেন লাহোরের অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘পেনাল্টি কেন দেওয়া হলো, সেটা পরিষ্কার নয়। আম্পায়াররা কী বলেন, সেটা দেখা যাবে।’

