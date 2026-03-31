নাসিম শাহকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন পিসিবি সভাপতি, দাবি পাকিস্তানি ক্রিকেটারের

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নাওয়াজকে নিয়ে পোস্ট দিয়ে তোপের মুখে নাসিম শাহ। কারণ দর্শানোর নোটিশের পাশাপাশি মোটা অঙ্কের টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। তবে শাস্তিটা আরও বড় হতে পারত। সেখান থেকে তাঁকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বাঁচিয়েছেন বলে দাবি বাসিত আলীর।
বিতর্কিত পোস্ট দেওয়া নাসিমের বিরুদ্ধে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছিল পিসিবি। তাঁকে ২ কোটি পাকিস্তানি রুপি জরিমানা করা হয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ৮৮ লাখ টাকা। তবে অভ্যন্তরীণ সূত্রের খবরে জানা গেছে, মরিয়ম নাওয়াজকে নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে বিতর্কিত পোস্টের কারণে দুই বছরের নিষেধাজ্ঞার সুপারিশ করেছিল কমিটি। তবে তাঁর ক্যারিয়ার বাঁচাতে নাকভি হস্তক্ষেপ করেন বলে জানা গেছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম এআরওয়াই নিউজকে বাসিত বলেন, ‘নাসিম শাহর ভাগ্য ভালো। ভেতরের খবর আমি বলছি। সে দুই বছর নিষিদ্ধ হতে পারত। তবে নাকভি কমিটিকে নাসিমকে নিষিদ্ধ না করার নির্দেশ দিয়েছেন।’
সাত বছরের ক্যারিয়ারে ২০ টেস্ট, ৩৪ ওয়ানডে ও ৩৭ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন নাসিম। ২৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও নিয়মিত। বাসিতের মতে, নাসিমকে জরিমানা করে অল্পের ওপর দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন নাকভি। এআরওয়াই নিউজকে বাসিত বলেন, ‘নাকভি বলেছিলেন যে কারও ক্যারিয়ার নিয়ে খেলা ঠিক না। সে পিএসএল ও বিশ্বের অন্য লিগগুলোতে খেলে। তার পক্ষে জরিমানা দেওয়া সম্ভব।’
লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে লাহোর কালান্দার্স-হায়দরাবাদ কিংসমেন ম্যাচ দিয়ে ২৬ মার্চ শুরু হয়েছে ১১তম পিএসএল। এই ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নাওয়াজ। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান তাঁকে (মরিয়ম) স্বাগত জানিয়েছিলেন। পিসিবি এই ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছেড়ে দিলে নাসিম সেটার স্ক্রিনশট নিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছিলেন। ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, ‘লর্ডসের রানির মতো সম্মান তাঁকে দেওয়া হচ্ছে কেন?’
পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে দেওয়া পোস্ট পরে নাসিম ডিলিট করলেও ততক্ষণে অনেকে পাকিস্তানি পেসারের পোস্টের স্ক্রিনশট নিয়েছেন। তাতে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পরে তিনি নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, ‘নাসিমের এই অ্যাকাউন্ট কদিন আগে হ্যাক করা হয়েছিল। তবে এখন সেটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।’ নাসিমের এ ঘটনার কারণে হার্ডলাইনে গেছে পিসিবি। কেন্দ্রীয় চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটাররা বোর্ডের মিডিয়া বিভাগের অনুমতি ছাড়া সামাজিক যোগেযোগমাধ্যমে কোনো পোস্ট দিতে পারবেন না। সূত্রের বরাতে আজ এ খবর দিয়েছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও সুপার।
২০২৬ আইপিএল শুরু হতে না হতেই ঘটল রহস্যময় এক ঘটনা। মুম্বাইয়ের একটি হোটেল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এক বিদেশি কর্মীর মৃতদেহ। এরই মধ্যে পুলিশ তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে। তাতে প্রশ্ন উঠেছে আইপিএলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।১৭ মিনিট আগে
বল টেম্পারিংয়ের ঘটনায় নিষিদ্ধ হবেন ফখর জামান, সেটা এর রকম অবধারিতই ছিল। কেবল দেখার ছিল—ঠিক কত ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা নেমে আসে এই তারকা ব্যাটারের ওপর। এবার এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। লাহোর কালান্দার্সের এই ক্রিকেটারকে দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।১ ঘণ্টা আগে
রান বন্যায় ভেসেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের ম্যাচ। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সেদিন দুই দল মিলে স্কোরবোর্ডে তুলেছিল ৪৪৪ রান। বাইশ গজ যখন ঝড় তুলেছেন ব্যাটাররা, তখন গ্যালারিতে ঘটে গেছে নাটকীয় এক ঘটনা।২ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ধারাবিবরণীতে আপনাকে স্বাগত। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের শেষ ম্যাচে আজ সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। সিঙ্গাপুরের জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। মূলপর্বে দৌড় থেকে আগেই ছিটকে গেলেও শেষটা সুন্দর করতে চায় হাভিয়ের কাবরেরার দল। ৫ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে তারা।২ ঘণ্টা আগে