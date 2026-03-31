নাসিম শাহকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন পিসিবি সভাপতি, দাবি পাকিস্তানি ক্রিকেটারের

আপডেট : ৩১ মার্চ ২০২৬, ১৮: ৩৬
নাসিম শাহ আরও বড় শাস্তি পেতে পারতেন বলে দাবি সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলীর। ছবি: সংগৃহীত

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নাওয়াজকে নিয়ে পোস্ট দিয়ে তোপের মুখে নাসিম শাহ। কারণ দর্শানোর নোটিশের পাশাপাশি মোটা অঙ্কের টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। তবে শাস্তিটা আরও বড় হতে পারত। সেখান থেকে তাঁকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি বাঁচিয়েছেন বলে দাবি বাসিত আলীর।

বিতর্কিত পোস্ট দেওয়া নাসিমের বিরুদ্ধে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছিল পিসিবি। তাঁকে ২ কোটি পাকিস্তানি রুপি জরিমানা করা হয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ৮৮ লাখ টাকা। তবে অভ্যন্তরীণ সূত্রের খবরে জানা গেছে, মরিয়ম নাওয়াজকে নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে বিতর্কিত পোস্টের কারণে দুই বছরের নিষেধাজ্ঞার সুপারিশ করেছিল কমিটি। তবে তাঁর ক্যারিয়ার বাঁচাতে নাকভি হস্তক্ষেপ করেন বলে জানা গেছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম এআরওয়াই নিউজকে বাসিত বলেন, ‘নাসিম শাহর ভাগ্য ভালো। ভেতরের খবর আমি বলছি। সে দুই বছর নিষিদ্ধ হতে পারত। তবে নাকভি কমিটিকে নাসিমকে নিষিদ্ধ না করার নির্দেশ দিয়েছেন।’

সাত বছরের ক্যারিয়ারে ২০ টেস্ট, ৩৪ ওয়ানডে ও ৩৭ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন নাসিম। ২৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও নিয়মিত। বাসিতের মতে, নাসিমকে জরিমানা করে অল্পের ওপর দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন নাকভি। এআরওয়াই নিউজকে বাসিত বলেন, ‘নাকভি বলেছিলেন যে কারও ক্যারিয়ার নিয়ে খেলা ঠিক না। সে পিএসএল ও বিশ্বের অন্য লিগগুলোতে খেলে। তার পক্ষে জরিমানা দেওয়া সম্ভব।’

লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে লাহোর কালান্দার্স-হায়দরাবাদ কিংসমেন ম্যাচ দিয়ে ২৬ মার্চ শুরু হয়েছে ১১তম পিএসএল। এই ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নাওয়াজ। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান তাঁকে (মরিয়ম) স্বাগত জানিয়েছিলেন। পিসিবি এই ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছেড়ে দিলে নাসিম সেটার স্ক্রিনশট নিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছিলেন। ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, ‘লর্ডসের রানির মতো সম্মান তাঁকে দেওয়া হচ্ছে কেন?’

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে দেওয়া পোস্ট পরে নাসিম ডিলিট করলেও ততক্ষণে অনেকে পাকিস্তানি পেসারের পোস্টের স্ক্রিনশট নিয়েছেন। তাতে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পরে তিনি নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, ‘নাসিমের এই অ্যাকাউন্ট কদিন আগে হ্যাক করা হয়েছিল। তবে এখন সেটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।’ নাসিমের এ ঘটনার কারণে হার্ডলাইনে গেছে পিসিবি। কেন্দ্রীয় চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটাররা বোর্ডের মিডিয়া বিভাগের অনুমতি ছাড়া সামাজিক যোগেযোগমাধ্যমে কোনো পোস্ট দিতে পারবেন না। সূত্রের বরাতে আজ এ খবর দিয়েছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও সুপার।

