২০২৬ পর্যন্ত ইন্টার মায়ামিতে খেলবেন মেসি

ক্রীড়া ডেস্ক
ইন্টার মায়ামির সঙ্গে লিওনেল মেসির বর্তমান চুক্তি চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত। তবে এই চুক্তির শেষের আগেই নতুন চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন মেসি। ইন্টার মায়ামির এক সূত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে, নতুন চুক্তিতে ২০২৬ সাল পর্যন্ত মায়ামিতে খেলবেন মেসি।
এতে একটা বিষয় পরিস্কার, ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের পরও ক্লাব খেলা চালিয়ে যাবেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। অনেকেই ধারণা করছেন, পরের ফিফা বিশ্বকাপই হবে মেসির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ। তবে বিশ্বকাপের পরও ক্লাব পর্যায়ে যে তিনি খেলা চালিয়ে যাবেন, ইন্টার মায়ামির সঙ্গে তাঁর সম্ভাব্য নতুন চুক্তি সেটাই নিশ্চিত করবে। আগামী বছর ১১ জুন শুরু হয়ে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ শেষ হবে ১৯ জুলাই।
সূত্রের তথ্য দিয়ে এএফপি জানিয়েছে, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই আসতে পারে নতুন চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। নতুন চুক্তির ফলে মেজর লিগ সকারেই (এমমএলএস) শেষ হতে পারে মেসির ক্লাব ক্যারিয়ারও। তখন আর্জেন্টাইন ফুটবল সুপারস্টারের বয়স হবে উনচল্লিশ বছর।
পিএসজি থেকে ২০২৩ সালে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর ২০২৪ মৌসুমে এমএলএসের বর্ষসেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন মেসি। চলতি বছর মেজর লিগ সকারের ইতিহাসে দ্রুততম ৪০ গোলের কীর্তি গড়েন তিনি।
ইন্টার মায়ামির সঙ্গে লিওনেল মেসির বর্তমান চুক্তি চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত। তবে এই চুক্তির শেষের আগেই নতুন চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন মেসি। ইন্টার মায়ামির এক সূত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে, নতুন চুক্তিতে ২০২৬ সাল পর্যন্ত মায়ামিতে খেলবেন মেসি।
এতে একটা বিষয় পরিস্কার, ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের পরও ক্লাব খেলা চালিয়ে যাবেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। অনেকেই ধারণা করছেন, পরের ফিফা বিশ্বকাপই হবে মেসির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ। তবে বিশ্বকাপের পরও ক্লাব পর্যায়ে যে তিনি খেলা চালিয়ে যাবেন, ইন্টার মায়ামির সঙ্গে তাঁর সম্ভাব্য নতুন চুক্তি সেটাই নিশ্চিত করবে। আগামী বছর ১১ জুন শুরু হয়ে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ শেষ হবে ১৯ জুলাই।
সূত্রের তথ্য দিয়ে এএফপি জানিয়েছে, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই আসতে পারে নতুন চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। নতুন চুক্তির ফলে মেজর লিগ সকারেই (এমমএলএস) শেষ হতে পারে মেসির ক্লাব ক্যারিয়ারও। তখন আর্জেন্টাইন ফুটবল সুপারস্টারের বয়স হবে উনচল্লিশ বছর।
পিএসজি থেকে ২০২৩ সালে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর ২০২৪ মৌসুমে এমএলএসের বর্ষসেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন মেসি। চলতি বছর মেজর লিগ সকারের ইতিহাসে দ্রুততম ৪০ গোলের কীর্তি গড়েন তিনি।
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে এখন খেলার চেয়ে ধুলোই ওড়ে বেশি। মাঠের লড়াই তো তেমন একটা জমে না। কিন্তু অন্যান্য ঘটনায় ঠিকই আলোচনা-শোরগোল তৈরি হয়। এবারের এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে সূর্যকুমার যাদব-জসপ্রীত বুমরারা করমর্দন না করায় ঘটে গেছে লঙ্কাকাণ্ড।৩ ঘণ্টা আগে
২০২১ কোপা আমেরিকা জয়ের মাধ্যমেই শুরু হয় আর্জেন্টিনার একের পর এক শিরোপা জেতা। পরবর্তীতে ২০২২ সালে ফিনালিসিমা, ফুটবল বিশ্বকাপ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা জেতে আলবিসেলেস্তেরা। চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার পারফরম্যান্সের প্রতিফলন দেখা যায় ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে। আজ আড়াই বছর পর সিংহাসন খোয়াল লিওনেল স্কালোনির দল।৪ ঘণ্টা আগে
শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচ শুরু হতে বেশিক্ষণ বাকি নেই। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে এই ম্যাচ। লঙ্কা-আফগানদের এই লড়াইয়ে নজর থাকছে বাংলাদেশেরও। কারণ, লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের সুপার ফোরের ভাগ্য নির্ভর করছে এই ম্যাচের ওপর।৫ ঘণ্টা আগে
সাধারণত ম্যাচের আগের দিন হয়ে থাকে সংবাদ সম্মেলন। চ্যালেঞ্জ কাপের বেলায় দেখা গেল ব্যতিক্রম। বাফুফে বরং ম্যাচের দুই দিন আগে আয়োজন করল সংবাদ সম্মেলন। দুই দলের যাতায়াত সুবিধার্থে এমনটা করা।৬ ঘণ্টা আগে