Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

২০২৬ পর্যন্ত ইন্টার মায়ামিতে খেলবেন মেসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইন্টার মায়ামি সঙ্গে নতুন চুক্তি করবেন মেসি। ছবি: এএফপি
ইন্টার মায়ামি সঙ্গে নতুন চুক্তি করবেন মেসি। ছবি: এএফপি

ইন্টার মায়ামির সঙ্গে লিওনেল মেসির বর্তমান চুক্তি চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত। তবে এই চুক্তির শেষের আগেই নতুন চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন মেসি। ইন্টার মায়ামির এক সূত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে, নতুন চুক্তিতে ২০২৬ সাল পর্যন্ত মায়ামিতে খেলবেন মেসি।

এতে একটা বিষয় পরিস্কার, ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের পরও ক্লাব খেলা চালিয়ে যাবেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। অনেকেই ধারণা করছেন, পরের ফিফা বিশ্বকাপই হবে মেসির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ। তবে বিশ্বকাপের পরও ক্লাব পর্যায়ে যে তিনি খেলা চালিয়ে যাবেন, ইন্টার মায়ামির সঙ্গে তাঁর সম্ভাব্য নতুন চুক্তি সেটাই নিশ্চিত করবে। আগামী বছর ১১ জুন শুরু হয়ে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ শেষ হবে ১৯ জুলাই।

সূত্রের তথ্য দিয়ে এএফপি জানিয়েছে, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই আসতে পারে নতুন চুক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। নতুন চুক্তির ফলে মেজর লিগ সকারেই (এমমএলএস) শেষ হতে পারে মেসির ক্লাব ক্যারিয়ারও। তখন আর্জেন্টাইন ফুটবল সুপারস্টারের বয়স হবে উনচল্লিশ বছর।

পিএসজি থেকে ২০২৩ সালে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর ২০২৪ মৌসুমে এমএলএসের বর্ষসেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন মেসি। চলতি বছর মেজর লিগ সকারের ইতিহাসে দ্রুততম ৪০ গোলের কীর্তি গড়েন তিনি।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

২০২৬ পর্যন্ত ইন্টার মায়ামিতে খেলবেন মেসি

২০২৬ পর্যন্ত ইন্টার মায়ামিতে খেলবেন মেসি

আইসিসির এই ম্যাচ রেফারিকে ভারতের ‘দালাল’ বলছেন রমিজ

আইসিসির এই ম্যাচ রেফারিকে ভারতের ‘দালাল’ বলছেন রমিজ

সিংহাসন হারাল আর্জেন্টিনা, পেছাল ব্রাজিলও

সিংহাসন হারাল আর্জেন্টিনা, পেছাল ব্রাজিলও

শ্রীলঙ্কার জন্য আজ এত ‘পাগল’ বাংলাদেশ

শ্রীলঙ্কার জন্য আজ এত ‘পাগল’ বাংলাদেশ