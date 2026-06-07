কোরআনে চুমু দিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে গেলেন ইরানের ফুটবলাররা

বিশ্বকাপ ফুটবল সামনে রেখে দলগুলো এরই মধ্যে চলে গেছে মার্কিন মুলুকে। টুর্নামেন্ট সামনে রেখে দলগুলো নিচ্ছে প্রস্তুতি। ইরান ফুটবল দল তাদের বিশ্বকাপযাত্রা শুরু করল অন্যভাবে। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরিফে চুমু দিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে গেলেন ইরানি ফুটবলাররা।
ইরানি ফুটবলারদের কোরআন শরীফ ছুঁয়ে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। এক ভিডিওতে দেখা যায়, বিশ্বকাপগামী বিমানে ওঠার আগে ফুটবলাররা কোরআন শরীফে চুমু দিচ্ছেন। আশপাশে ইরানি পতাকা নিয়ে উচ্ছ্বাস করতে থাকেন অনেকেই। তারপর টিম বাসে করে গেলেন বিমানবন্দরে।
উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের পথে বড় বাধা কাটিয়ে উঠেছে ইরান। দলটির খেলোয়াড়েরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ ও বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার জন্য ভিসা পেয়েছেন বলে পরশু নিশ্চিত করেছিলেন এক মার্কিন কর্মকর্তা। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বর্তমানে তুরস্কের আনতালিয়ায় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প করছে ইরান। সেখান থেকেই তুরস্কে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে ভিসার আবেদন করেছি দলটি। তুরস্কে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত টম ব্যারাক শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ইরানিদের অনেকের ভিসা প্রত্যাখ্যাত আবেদনকারীর ভিসা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন কি না, সে বিষয়ে জানা গেছে ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে আগামী ১১ জুন বিশ্বকাপ শুরু হবে। প্রতিবেদনে ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন জানিয়েছে, ২৩তম বিশ্বকাপ সামনে রেখে ইরানের প্রতিনিধি দলের ১৫ সদস্যকে ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের এক প্রতিবেদক তুরস্কের আন্তালিয়া শহর থেকে এ তথ্য জানান। এরই মধ্যে ইরান ফুটবল দল পৌঁছে গেছে মেক্সিকোতে। তবে তাদের গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচ খেলতে হবে যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন মুলুকে দিনে গিয়ে দিনে ফিরতে হবে ইরান দলকে।
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