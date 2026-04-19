৪২ বছর পর মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তান-আর্জেন্টিনা, খেলা কবে

আপডেট : ১৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ৩৫
৪২ বছর পর মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তান-আর্জেন্টিনা, খেলা কবে
পাকিস্তান-আর্জেন্টিনা ফুটবল ম্যাচ হতে পারে বলে আলোচনা চলছে। ছবি: সংগৃহীত

ফুটবল ইতিহাসে একবারই মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান-আর্জেন্টিনা। ১৯৮৪ সালে মারদেকা টুর্নামেন্টের ম্যাচটিতে পাকিস্তান হেরেছিল ২-১ গোলে। এবার ফুরোতে যাচ্ছে ৪২ বছরের অপেক্ষা। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শেষে মুখোমুখি হতে পারে দুই দল।

ফুটবল উন্নয়নের অংশ হিসেবে পাকিস্তান-আর্জেন্টিনা প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত খবরে জানা গেছে। জিও সুপার গতকাল সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশন (পিএফএফ) ও আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি অনলাইন বৈঠক হয়েছে। যদি প্রস্তাবিত প্রীতি ম্যাচটি (আর্জেন্টিনা-পাকিস্তান) চূড়ান্ত হয়, সেক্ষেত্রে ম্যাচটি ফুটবল বিশ্বকাপের পর হতে পারে বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে।

আর্জেন্টিনায় পাকিস্তানি দূতাবাসে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কোচিংয়ের মানোন্নয়ন, টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম ও একটি সম্ভাব্য প্রীতি ম্যাচসহ দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। রাষ্ট্রদূত হাসান আফজাল খান সভাপতিত্ব করেছেন। পিএফএফ প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মহসিন গিলানি, এএফএর বিপণন পরিচালক ফ্রান্সিস্কো লেমিসহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রগুলো জোর দিয়ে জানিয়েছে যে পাকিস্তান-আর্জেন্টিনা ম্যাচ আয়োজনের আলোচনা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। দুই পক্ষ একটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগামের মাধ্যমে আর্জেন্টাইন কোচদের পাকিস্তান সফরের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছে। তা ছাড়া পাকিস্তানের ফুটবল কাঠামোকে শক্তিশালী করতে একটি বিস্তৃত কারিগরি সহযোগিতা কাঠামোর ব্যাপারে খোঁজ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কিছু জানানোর আগে দুই ফেডারেশনই বিভিন্ন লজিস্টিক এবং কারিগরি ব্যাপারে কাজ চালিয়ে নিতে চাচ্ছে।

