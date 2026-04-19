৪২ বছর পর মুখোমুখি হচ্ছে পাকিস্তান-আর্জেন্টিনা, খেলা কবে

ফুটবল ইতিহাসে একবারই মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান-আর্জেন্টিনা। ১৯৮৪ সালে মারদেকা টুর্নামেন্টের ম্যাচটিতে পাকিস্তান হেরেছিল ২-১ গোলে। এবার ফুরোতে যাচ্ছে ৪২ বছরের অপেক্ষা। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শেষে মুখোমুখি হতে পারে দুই দল।
ফুটবল উন্নয়নের অংশ হিসেবে পাকিস্তান-আর্জেন্টিনা প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত খবরে জানা গেছে। জিও সুপার গতকাল সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশন (পিএফএফ) ও আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি অনলাইন বৈঠক হয়েছে। যদি প্রস্তাবিত প্রীতি ম্যাচটি (আর্জেন্টিনা-পাকিস্তান) চূড়ান্ত হয়, সেক্ষেত্রে ম্যাচটি ফুটবল বিশ্বকাপের পর হতে পারে বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে।
আর্জেন্টিনায় পাকিস্তানি দূতাবাসে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কোচিংয়ের মানোন্নয়ন, টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম ও একটি সম্ভাব্য প্রীতি ম্যাচসহ দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। রাষ্ট্রদূত হাসান আফজাল খান সভাপতিত্ব করেছেন। পিএফএফ প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মহসিন গিলানি, এএফএর বিপণন পরিচালক ফ্রান্সিস্কো লেমিসহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।
সূত্রগুলো জোর দিয়ে জানিয়েছে যে পাকিস্তান-আর্জেন্টিনা ম্যাচ আয়োজনের আলোচনা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। দুই পক্ষ একটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগামের মাধ্যমে আর্জেন্টাইন কোচদের পাকিস্তান সফরের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছে। তা ছাড়া পাকিস্তানের ফুটবল কাঠামোকে শক্তিশালী করতে একটি বিস্তৃত কারিগরি সহযোগিতা কাঠামোর ব্যাপারে খোঁজ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কিছু জানানোর আগে দুই ফেডারেশনই বিভিন্ন লজিস্টিক এবং কারিগরি ব্যাপারে কাজ চালিয়ে নিতে চাচ্ছে।
ক্রীড়াবিদদের আর্থিক অনিশ্চয়তা দূর করে খেলাধুলায় পেশাদারি বজায় রাখতে সরকারের ‘ক্রীড়া ভাতা’ কর্মসূচির আওতা আরও বাড়ল। দ্বিতীয় ধাপে নতুন করে আরও ১৭১ খেলোয়াড়কে এই ভাতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারের বিশেষ এই সুবিধার আওতায় আসা ক্রীড়াবিদ এখন ৩০০।১ ঘণ্টা আগে
নিউজিল্যান্ডের কাছে প্রথম ওয়ানডেতে হারকে পাশ কাটিয়ে আলোচনায় উঠে এসেছিল উইকেটের আচরণ। যেখানে মানিয়ে নিতে রীতিমতো সংগ্রাম করতে দেখা গেছে বাংলাদেশের ব্যাটারদের। শুরুতেই তানজিদ হাসান তামিম এবং নাজমুল হোসেন শান্তর বিদায়ের পর সাইফ হাসান-লিটন দাস জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির দলের কাছে হারার কারণে একটু বেশিই তোপের মুখে পড়েছে বাংলাদেশ। সফরকারীদের ২৪৭ রান তাড়া করতে পারেনি স্বাগতিকেরা; অলআউট হয়েছে ২২১ রানে। ব্যাটিং ব্যর্থতার দিনে বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন শরীফুল ইসলাম। দ্বিতীয় ওয়ানডের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে দেখা গেল এই পেসারকে।২ ঘণ্টা আগে
প্রথম ওয়ানডে শুরুর আগে বাংলাদেশের একাদশ নিয়ে একদফা নাটক হয়ে গেছে। প্রথমে একাদশে থাকলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে দেখা যায়নি মোস্তাফিজুর রহমানকে। বাঁ হাতি পেসারের চোটের কারণে একাদশ পরিবর্তন আনে বাংলাদেশের টিম ম্যানেজমেন্ট। এরপর থেকেই ভক্তদের কৌতুহল—কেমন আছেন মোস্তাফিজ।৩ ঘণ্টা আগে