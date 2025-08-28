ফিরেই ভেলকি দেখালেন মেসি, নাটকীয় জয়ে ফাইনালে মায়ামি

ক্রীড়া ডেস্ক
প্রত্যাবর্তনের গল্প লিওনেল মেসির চেয়ে আর ভালো কে লিখতে পারবেন? চোটে পড়ায় ইন্টার মায়ামির হয়ে দুই ম্যাচ মিস করেছেন তিনি। কিন্তু মাঠে কি তাঁকে দেখে সেটা বোঝার কোনো উপায় আছে! দলের প্রয়োজনে জ্বলে উঠতে পারেন। প্রতিপক্ষের হাতের নাগালে থাকা জয় কেড়ে নিতে ওস্তাদ আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড।
বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে চেজ স্টেডিয়ামে লিগস কাপের সেমিফাইনালে ইন্টার মায়ামির প্রতিপক্ষ ছিল অরলান্ডো সিটি। নকআউট পর্বের গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে মেসি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলেছেন। ফাইনালে যখন অরলান্ডো সিটি এক পা দিয়েই রেখেছিল, সেই মুহূর্তে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড দেখালেন জাদু। ১১ মিনিটের মধ্যে করলেন জোড়া গোল। মেসির শেষ মুহূর্তের ম্যাজিকে ৩-১ গোলে জিতে লিগস কাপের ফাইনালের টিকিট কেটেছে মায়ামি।
ম্যাচের ৮ মিনিটেই আজ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল ইন্টার মায়ামি। লুইস সুয়ারেজের পাস রিসিভ করে ডান পায়ে শটও নেন রদ্রিগো ডি পল। তবে ঠিকমতো সংযোগ করতে পারেননি ডি পল। শুরু থেকেই এভাবে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে খেলতে থাকে ইন্টার মায়ামি ও অরলান্ডো সিটি। ইন্টার মায়ামি গোলরক্ষক অস্কার উস্তারি ও অরলান্ডো সিটির গোলরক্ষক পেদ্রো গ্যালেসে নিশ্চিত কিছু গোল প্রতিহত করেছেন। পাশাপাশি দুই দলের ফিনিশিংয়েও দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে।
আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে চলতে থাকা ম্যাচের প্রথমার্ধের শেষে এসে দেখা মেলে গোলের। ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ১ মিনিটে গোল করেন অরলান্ডো সিটির মিডফিল্ডার মার্কো পাসালিচ। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন লুইস মুরিয়েল। প্রথমার্ধ ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে অরলান্ডো সিটি। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরুর পর ৩২ মিনিট লিডটা ধরে রাখে অরলান্ডো। ৭৭ মিনিটে মেসির পেনাল্টি থেকে করা গোলে সমতায় ফেরে মায়ামি।
সমতায় ফেরার পর ইন্টার মায়ামিকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ৮৮ মিনিটে মেসি করেন দ্বিতীয় গোল। জর্দি আলবার অ্যাসিস্টে বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন মেসি। যোগ করা সময়ে মায়ামি পায় তৃতীয় গোলের দেখা। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ১ মিনিটে গোল করেন তেলাস্কো সেগোভিয়া। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন সুয়ারেজ। শেষ মুহূর্তের নাটকীয় প্রত্যাবর্তনে ৩-১ গোলে জিতেই লিগস কাপের ফাইনালে ওঠে মায়ামি।
২০২৩ সালে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) থেকে ইন্টার মায়ামিতে যান মেসি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবে নিজের প্রথম মৌসুমেই জেতেন লিগস কাপের শিরোপা। পরবর্তীতে ২০২৪ সালে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড পেয়েছেন সাপোর্টার্স শিল্ডের পুরস্কার। ইন্টার মায়ামিতে গত দুই বছরে এই দুটি পুরস্কারই জিতেছেন মেসি।
প্রত্যাবর্তনের গল্প লিওনেল মেসির চেয়ে আর ভালো কে লিখতে পারবেন? চোটে পড়ায় ইন্টার মায়ামির হয়ে দুই ম্যাচ মিস করেছেন তিনি। কিন্তু মাঠে কি তাঁকে দেখে সেটা বোঝার কোনো উপায় আছে! দলের প্রয়োজনে জ্বলে উঠতে পারেন। প্রতিপক্ষের হাতের নাগালে থাকা জয় কেড়ে নিতে ওস্তাদ আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড।
বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে চেজ স্টেডিয়ামে লিগস কাপের সেমিফাইনালে ইন্টার মায়ামির প্রতিপক্ষ ছিল অরলান্ডো সিটি। নকআউট পর্বের গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে মেসি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলেছেন। ফাইনালে যখন অরলান্ডো সিটি এক পা দিয়েই রেখেছিল, সেই মুহূর্তে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড দেখালেন জাদু। ১১ মিনিটের মধ্যে করলেন জোড়া গোল। মেসির শেষ মুহূর্তের ম্যাজিকে ৩-১ গোলে জিতে লিগস কাপের ফাইনালের টিকিট কেটেছে মায়ামি।
ম্যাচের ৮ মিনিটেই আজ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল ইন্টার মায়ামি। লুইস সুয়ারেজের পাস রিসিভ করে ডান পায়ে শটও নেন রদ্রিগো ডি পল। তবে ঠিকমতো সংযোগ করতে পারেননি ডি পল। শুরু থেকেই এভাবে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে খেলতে থাকে ইন্টার মায়ামি ও অরলান্ডো সিটি। ইন্টার মায়ামি গোলরক্ষক অস্কার উস্তারি ও অরলান্ডো সিটির গোলরক্ষক পেদ্রো গ্যালেসে নিশ্চিত কিছু গোল প্রতিহত করেছেন। পাশাপাশি দুই দলের ফিনিশিংয়েও দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে।
আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে চলতে থাকা ম্যাচের প্রথমার্ধের শেষে এসে দেখা মেলে গোলের। ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ১ মিনিটে গোল করেন অরলান্ডো সিটির মিডফিল্ডার মার্কো পাসালিচ। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন লুইস মুরিয়েল। প্রথমার্ধ ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে অরলান্ডো সিটি। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরুর পর ৩২ মিনিট লিডটা ধরে রাখে অরলান্ডো। ৭৭ মিনিটে মেসির পেনাল্টি থেকে করা গোলে সমতায় ফেরে মায়ামি।
সমতায় ফেরার পর ইন্টার মায়ামিকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ৮৮ মিনিটে মেসি করেন দ্বিতীয় গোল। জর্দি আলবার অ্যাসিস্টে বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন মেসি। যোগ করা সময়ে মায়ামি পায় তৃতীয় গোলের দেখা। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ১ মিনিটে গোল করেন তেলাস্কো সেগোভিয়া। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন সুয়ারেজ। শেষ মুহূর্তের নাটকীয় প্রত্যাবর্তনে ৩-১ গোলে জিতেই লিগস কাপের ফাইনালে ওঠে মায়ামি।
২০২৩ সালে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) থেকে ইন্টার মায়ামিতে যান মেসি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবে নিজের প্রথম মৌসুমেই জেতেন লিগস কাপের শিরোপা। পরবর্তীতে ২০২৪ সালে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড পেয়েছেন সাপোর্টার্স শিল্ডের পুরস্কার। ইন্টার মায়ামিতে গত দুই বছরে এই দুটি পুরস্কারই জিতেছেন মেসি।
‘ঠোঁটকাটা’ মানুষ হিসেবে বাসিত আলীর জুড়ি মেলা ভার। একটু অন্য রকম কিছু ঘটলেই হলো। সেটা হোক পাকিস্তান দলের পারফরম্যান্স অথবা ভাইরাল হওয়া কোনো কথা—এমন কিছু হলে বাসিত চুপ করে বসে থাকেন না। কখনোবা ব্যঙ্গ করে, আবার কখনো কড়া ভাষায় জানান প্রতিবাদ।৩০ মিনিট আগে
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজ উপলক্ষে ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ এখন সিলেটে। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল কাল সিলেটে নয়, গিয়েছেন চট্টগ্রামে। তাঁর কর্মসূচি ভিন্ন। চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলা দলকে নিয়ে আজ শুরু হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক চট্টগ্রাম আঞ্চলিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকে১ ঘণ্টা আগে
এই তো আগের ম্যাচেই পুরোদস্তুর অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে সাকিব আল হাসান জিতেছিলেন ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৫০০ উইকেটের মাইলফলকে পৌঁছেছিলেন তিনি। ঠিক তার পরের ম্যাচে সাকিব নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। হারল তাঁর দল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস।২ ঘণ্টা আগে
শ্রীলঙ্কা সবশেষ ওয়ানডে খেলেছে এ বছরের ৮ জুলাই বাংলাদেশের বিপক্ষে। লঙ্কান স্পিনার মাহিশ তিকশানারও এটা শেষ ওয়ানডে। দেড় মাস এই সংস্করণে কোনো ম্যাচ না খেললেও র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে তিকশানার। সিংহাসন নিয়ে এখন তিকশানার লড়াই চলছে কেশব মহারাজের সঙ্গে।১৮ ঘণ্টা আগে