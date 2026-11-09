মা-স্ত্রী-সন্তাদের নিয়ে হামজা এখন ঢাকায়

মা-স্ত্রী-সন্তাদের নিয়ে হামজা এখন ঢাকায়
সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ এরই মধ্যে এক ম্যাচ খেলে ফেলেছে। তবে খেলতে পারেননি হামজা চৌধুরী। ফিফা উইন্ডোর কারণেই মূলত তিনি নির্ধারিত সময়ে দেশে আসতে পারেননি। অবশেষে বাংলাদেশের অভিজ্ঞ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মা-স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে এসে পড়েছেন ঢাকায়।
আজ সকালে হামজা ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে তাঁর ঢাকায় আসার কথা নিশ্চিত করেছে। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামা মাত্রই বাংলাদেশের তারকা ফুটবলারকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করেছেন বাফুফের দুই কর্মকর্তা আমিরুল ইসলাম বাবু ও ইমতিয়াজ হামিদ সবুজ। যাঁদের মধ্যে বাবু বাফুফের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও দলের ম্যানেজার। আর সবুজ বাফুফের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও জাতীয় দল কমিটির সদস্য ইমতিয়াজ হামিদ।
বিমানবন্দরে নেমেই হামজা, তাঁর মা, স্ত্রী-সন্তানদের একটা গাড়িতে উঠতে দেখা গেছে। বাংলাদেশের তারকা ফুটবলারকে সপরিবারে বরণ করতে এসেছেন বাফুফের কর্মকর্তারা।