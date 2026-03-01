ইফতার বিরতিতে দুয়োর ঘটনায় ক্ষুব্ধ গার্দিওলা

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গতকাল লিডস ইউনাইটেডের মাঠ থেকে ১-০ গোলের স্বস্তির জয় নিয়ে ফিরেছে ম্যানচেস্টার সিটি। দল জিতলেও ইফতারের বিরতি নিয়ে দুয়ো দেওয়ায় স্বাগতিক দর্শকদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সিটিজেনদের প্রধান কোচ পেপ গার্দিওলা।
ম্যাচ শেষে গার্দিওলা বলেন, ‘এটা তো আধুনিক যুগ। এই সময়ে বিশ্বে কী হচ্ছে তা আপনারা দেখছেন। ধর্ম এবং বৈচিত্র্যকে সম্মান করতেই হবে। প্রিমিয়ার লিগের নিয়মে বলা আছে, ইফতারের জন্য এক বা দুই মিনিট সময় নেওয়া যাবে, যেন যারা রোজা রাখে তারা ইফতার করে নিতে পারে। খেলোয়াড়েরা সেই নিয়ম মেনে ইফতার করেছে। কিন্তু এই ঘটনায় যা হলো সেটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।’
নারী এশিয়ান কাপের প্রথম ম্যাচে আজ মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া-ফিলিপাইনস। লড়াইয়ে নামার জন্য বাংলাদেশকে অবশ্য খানিকটা অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। ৩ মার্চ সিডনির ওয়েস্টার্ন স্টেডিয়ামে ঋতুপর্ণা-আফঈদাদের প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চীন। বাংলাদেশ সময় বেলা দুইটায় শুরু হবে ম্যাচ।১৮ মিনিট আগে
গুঞ্জন উঠেছে, চতুর্থবারের মতো বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শোয়েব মালিক। বিষয়টি নিয়ে কিছু দিন ধরেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। অবশেষে এই ইস্যুতে নিজের অবস্থান পরিস্কার করলেন মালিক।৪৪ মিনিট আগে
শ্রীলঙ্কাকে হারালেও শেষ রক্ষা হয়নি পাকিস্তানের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট থেকেই বিদায় নিয়েছে তারা। টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেওয়ার পর নিজেদের ব্যাটিং ব্যর্থতার কথা অকোপটে স্বীকার করলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হককে পবিত্র কোরআন উপহার দিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক আসিফ আকবর। আজকের পত্রিকাকে বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।৩ ঘণ্টা আগে