Ajker Patrika
ফুটবল

ইফতার বিরতিতে দুয়োর ঘটনায় ক্ষুব্ধ গার্দিওলা

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইফতার বিরতিতে দুয়োর ঘটনায় ক্ষুব্ধ গার্দিওলা
প্রতিপক্ষ দলের দর্শকদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গার্দিওলা। ছবি: সংগৃহীত

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গতকাল লিডস ইউনাইটেডের মাঠ থেকে ১-০ গোলের স্বস্তির জয় নিয়ে ফিরেছে ম্যানচেস্টার সিটি। দল জিতলেও ইফতারের বিরতি নিয়ে দুয়ো দেওয়ায় স্বাগতিক দর্শকদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সিটিজেনদের প্রধান কোচ পেপ গার্দিওলা।

ম্যাচ শেষে গার্দিওলা বলেন, ‘এটা তো আধুনিক যুগ। এই সময়ে বিশ্বে কী হচ্ছে তা আপনারা দেখছেন। ধর্ম এবং বৈচিত্র্যকে সম্মান করতেই হবে। প্রিমিয়ার লিগের নিয়মে বলা আছে, ইফতারের জন্য এক বা দুই মিনিট সময় নেওয়া যাবে, যেন যারা রোজা রাখে তারা ইফতার করে নিতে পারে। খেলোয়াড়েরা সেই নিয়ম মেনে ইফতার করেছে। কিন্তু এই ঘটনায় যা হলো সেটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।’

বিষয়:

খেলাপেপ গার্দিওলাফুটবলইংলিশ প্রিমিয়ার লিগম্যানচেস্টার সিটি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নিজ দপ্তরেই মারা যান খামেনি, কখন মৃত্যু হয়—জানাল ইরান

‘অমুসলিম’ শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে রাবি প্রশাসনের ‘গণ-ইফতার’

খামেনিকে হত্যা করে ‘বড় ভুল’ করল যুক্তরাষ্ট্র, পরিণতি কী

ইরানের দ্রুত জবাবে বড় পরীক্ষার মুখে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা

খামেনির মরদেহ পাওয়া গেছে, ইসরায়েলের শীর্ষ কর্মকর্তার দাবি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

খামেনিকে হত্যা করে ‘বড় ভুল’ করল যুক্তরাষ্ট্র, পরিণতি কী

খামেনিকে হত্যা করে ‘বড় ভুল’ করল যুক্তরাষ্ট্র, পরিণতি কী

নিজ দপ্তরেই মারা যান খামেনি, কখন মৃত্যু হয়—জানাল ইরান

নিজ দপ্তরেই মারা যান খামেনি, কখন মৃত্যু হয়—জানাল ইরান

খামেনির মরদেহ পাওয়া গেছে, ইসরায়েলের শীর্ষ কর্মকর্তার দাবি

খামেনির মরদেহ পাওয়া গেছে, ইসরায়েলের শীর্ষ কর্মকর্তার দাবি

‘অমুসলিম’ শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে রাবি প্রশাসনের ‘গণ-ইফতার’

‘অমুসলিম’ শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে রাবি প্রশাসনের ‘গণ-ইফতার’

খামেনির পতন ঘটলে কী হবে, তাঁর বিকল্প আছে কি

ইরানে এখন খামেনির বিকল্প কে

সম্পর্কিত

চীন নয়, নিজেদের নিয়েই বেশি ভাবছে বাংলাদেশ

চীন নয়, নিজেদের নিয়েই বেশি ভাবছে বাংলাদেশ

ইফতার বিরতিতে দুয়োর ঘটনায় ক্ষুব্ধ গার্দিওলা

ইফতার বিরতিতে দুয়োর ঘটনায় ক্ষুব্ধ গার্দিওলা

বিয়ে নিয়ে খোঁচাখুঁচিতে বিরক্ত শোয়েব মালিক

বিয়ে নিয়ে খোঁচাখুঁচিতে বিরক্ত শোয়েব মালিক

বিশ্বকাপে পাকিস্তান ব্যর্থ হলো কোথায়

বিশ্বকাপে পাকিস্তান ব্যর্থ হলো কোথায়