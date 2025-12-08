Ajker Patrika
ফুটবল

ম্যাচ হেরে রেফারিকে দুষছেন রিয়াল কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
সেলতার কাছে ২-০ গোলে হেরেছে মাদ্রিদের প্রতিনিধিরা। ছবি: এক্স
মৌসুমের মাঝপথে এসে ব্যর্থতার চোরাবালিতে আটকা পড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগায় টানা ৩ ম্যাচে পয়েন্ট ভাগের পর আতলেতিক বিলবাওকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারল না তারা। লিগে নিজেদের সবশেষ ম্যাচে তাদের মাঠ থেকে ২-০ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে সেলতা ভিগো। হারের পর রেফারিং নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রিয়ালের কোচ জাবি আলোনসো।

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে হারের দিন ৯ জন নিয়ে ম্যাচ শেষ করে রিয়াল। দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে ৬৪ মিনিটে মাঠ ছাড়েন লস ব্লাঙ্কোসদের লেফট ব্যাক ফ্রান গার্সিয়া। ক্যারেইরা ও সুইডবার্গকে ফাউল করেন এই স্প্যানিশ ফুটবলার। যোগ করা সময়ে রেফারির সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানিয়ে লাল কার্ড দেখেন আলভারো কারেরাস। এছাড়া নষ্ট হওয়া সময় নিয়েও উঠেছে বিতর্ক। সব মিলিয়ে ম্যাচ শেষে রেফারি আলেহান্দ্রো কুইন্তেরোর দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন আলোনসো।

রিয়াল কোচ বলেন, ‘রেফারির বেশকিছু সিদ্ধান্ত আমাদের ভালো লাগেনি। ম্যাচে সময় নষ্ট হয়েছে। সেসব বিবেচনায় আনা হয়নি। প্রতিপক্ষ দল আমাদের গতি বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে। রেফারির সেসব হতে দিয়েছে। কারেরাসকে লাল কার্ড দেখানো হয়েছে। সেটা নিয়েও বিতর্ক আছে বেশ। এই সিদ্ধান্ত আমার ভালো লাগেনি। এসব ঘটনার কারণে আমরা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। সে আমাদের কিছুটা সময় ম্যাচের বাইরে ব্যস্ত রেখেছিল।’

সেলতার কাছে হেরে বার্সেলোনাকে টেবিলের শীর্ষস্থান সুসংহত করতে সাহায্য করল রিয়াল। ১৬ ম্যাচ শেষে মাদ্রিদের ক্লাবটির সংগ্রহ ৩৬ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে কাতালানদের পুঁজি ৪০ পয়েন্ট। শিরোপার লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়লেও এখনই আশাহত হচ্ছেন না আলোনসো। পরবর্তী ২২ রাউন্ডের দিকে তাকিয়ে তিনি।

আলোনসো বলেন, ‘আসলে ফুটবল এমনই। আমারদের সামনের দিকে তাকাতে হবে। আমরা আমাদের প্রত্যাশা সম্পর্কে জানি। এই হার আমাদের কষ্ট দেবে। তবে সামনে তাকাতে হবে। এই হারের দায় আমাদের সবার। সবকিছু ভালোভাবে করতে হবে। আমরা জানি যে, আমরা বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হারিয়েছি। তাই বলে সেসবই চূড়ান্ত নির্ধারক নয়। এখনো সামনে অনেক পথ বাকি আছে।’

খেলাফুটবলরিয়াল মাদ্রিদ
