বাংলাদেশের আম্পায়ারের অভিযোগের পর ভারতীয় ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে আইসিসির ব্যবস্থা

ভারত-শ্রীলঙ্কা নারী এশিয়া কাপ ফাইনাল শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টাও পার হয়নি। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) ভারতের নারী ক্রিকেটার ক্রান্তি গৌড়কে কড়া শাস্তি দিয়েছে। যেখানে জড়িয়ে আছেন বাংলাদেশের দুই আম্পায়ার ও এক ম্যাচ রেফারি।
আইসিসি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গৌড় এবং পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দলকে শাস্তির কথা নিশ্চিত করেছে। গতকাল দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ফাইনাল আইসিসির আচরণবিধির লেভেল-১ ভঙ্গ করায় ভারতের নারী ক্রিকেটারকে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর নামের পাশে যোগ হয়েছে একটা ডিমেরিট পয়েন্টও। মাঠের আম্পায়ার শাথিরা জাকির জেসি ও সালিমা ইমতিয়াজ, তৃতীয় আম্পায়ার রোকেয়া সুলতানা এবং চতুর্থ আম্পায়ার হুমায়রা ফারাহ তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন। ম্যাচ রেফারি সুপ্রিয়া রানী দাস শাস্তি দিয়েছেন গৌড়কে।
ভারত-শ্রীলঙ্কা ফাইনালে আইসিসির পাঁচ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তিনজন বাংলাদেশি এবং দুইজন পাকিস্তানি। বাংলাদেশি তিন কর্মকর্তা হলেন জেসি, রোকেয়া ও সুপ্রিয়া। আর হুমায়রা, সালিমা পাকিস্তানি। গৌড়ের বিরুদ্ধে আইসিসির খেলোয়াড় ও খেলোয়াড় সহায়ক কর্মীদের আচরণবিধির ২.৫ নম্বর ধারা ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। এই আইন অনুযায়ী, কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচে ব্যাটারকে আউট করার পর এমন ভাষা, আচরণ বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ব্যাটারকে উত্তেজিত করার শাস্তি দেওয়া হয়েছে ভারতীয় নারী ক্রিকেটারকে।
গৌড়ের ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল ফাইনালে যখন শ্রীলঙ্কা চ্যাম্পিয়ন হতে ১৮৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করছিল। ইনিংসের প্রথম ওভারের চতুর্থ বলে লঙ্কান ওপেনার আইমেশা দুলানিকে বোল্ড করার পর গৌড় ড্রেসিংরুমের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। গত ২৪ মাসে এটা তাঁর প্রথম অপরাধ। লেভেল-১ লঙ্ঘনের সর্বনিম্ন শাস্তি আনুষ্ঠানিক তিরস্কার। সর্বোচ্চ শাস্তি হলো খেলোয়াড়ের ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা এবং নামের পাশে এক বা দুই ডিমেরিট পয়েন্ট।
ডাম্বুলায় সবশেষ ২০২৪ নারী এশিয়া কাপে ভারতকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল শ্রীলঙ্কা। দুবাইয়ে গতকাল লঙ্কানদের ৭২ রানে হারিয়ে ভারত নিয়েছে প্রতিশোধ। তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শিরোপা নেয়নি ভারত। কারণ, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রেসিডেন্ট মহসিন নাকভি একই সঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডেরও (পিসিবি) চেয়ারম্যান। একই সঙ্গে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বেও আছেন নাকভি।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক রকম ব্রাত্য নাজমুল হোসেন শান্ত। সবশেষ গত বছরের মে মাসে সংযুক্তর আরব আমিরাতের বিপক্ষে খেলার পর জাতীয় দলের টি-টোয়েন্টিতে দেখা যায়নি। এবার এশিয়ান গেমস দিয়ে আন্তর্জাতিক চি-টোয়েন্টিতে ১৬ মাস পর ফিরছেন শান্ত। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে জায়গা পাকা করতে চান বাংলাদেশের এই বাঁহা২ মিনিট আগে
ইতিহাস নিজেই নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়—দুবাইয়ে গত রাতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের কর্মকাণ্ড দেখে এমনটা বললেও কেউ ভুল করবেন না। ভেন্যু এক, মঞ্চও এক, টুর্নামেন্টও এক। পার্থক্য শুধু পুরুষ ক্রিকেট দলের পরিবর্তে নারী ক্রিকেট দল। তবে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এমন ঘটনা বারবার ঘটায় হতাশ মদন লাল।৩৫ মিনিট আগে
সমালোচনা, অবহেলার জবাব দিতে হয় এভাবেই। যেভাবে সালমান আলী আগা পাকিস্তান দল থেকে বাদ পড়লেন, তা অবাক করার মতোই। কিন্তু তিনি যে ভিন্ন গল্প লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ট্রিপল সেঞ্চুরি করা এই ক্রিকেটার পরবর্তীতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) ভিডিওবার্তায় দিয়েছেন জবাবও।৩ ঘণ্টা আগে
গুড লেংথে বল ফেলে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের স্টাম্প উপড়ে ফেলা—সামাজিক মাধ্যমে হাসান মাহমুদের এমন বোলিংয়ের দৃশ্য ভাইরাল। ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে একের পর এক উইকেট পাওয়া হাসানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁর সতীর্থরাও। তবে হাসানকে মৌসুমের শেষ অংশে পাচ্ছে না দেখে হতাশ ইংল্যান্ডের এই কাউন্টি দল।৪ ঘণ্টা আগে