রিশাদরা কি জয়ের দেখা পাবেন পিএসএলে

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) আজ দুটি ম্যাচ রয়েছে। যার মধ্যে রাতে মুখোমুখি হবে করাচি কিংস-রাওয়ালপিন্ডি পিন্ডিজ। এর আগে ২৮ মার্চ নিজেদের প্রথম ম্যাচে রিশাদ হোসেনের পিন্ডিজ হেরে গেছে পেশোয়ার জালমির কাছে। এদিকে মেয়েদের চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগের শেষ দুই ম্যাচ হবে আজ রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|পিএসএল: ইসলামাবাদ-কোয়েটা
|বেলা সাড়ে ৩টা
|টি-স্পোর্টস
|পিএসএল: করাচি-রাওয়ালপিন্ডি
|রাত ৮টা
|টি-স্পোর্টস
|আইপিএল: কলকাতা-হায়দরাবাদ
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
|ম্যাচ
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|নারী উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ: শেষ আট দ্বিতীয় লেগ: বার্সেলোনা-রিয়াল মাদ্রিদ
|রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
|ফ্যানকোড
|নারী উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ: শেষ আট দ্বিতীয় লেগ: লিওনেস-ভলফসবুর্গ
|রাত ১টা
|ফ্যানকোড
