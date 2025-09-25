Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্রে মেসি আজ যে কীর্তি গড়েছেন, তা আর কেউ করেননি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ৫৬
একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছেন লিওনেল মেসি। ছবি: এএফপি
চোটের কারণে ইন্টার মায়ামির হয়ে নিয়মিত খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না লিওনেল মেসি। তবে যখনই সুযোগ পাচ্ছেন, নিজের সেরাটা দিচ্ছেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। একবার বল নিয়ে ছুটতে শুরু করলে তাঁকে সামলাতে প্রতিপক্ষ রীতিমতো হিমশিম খায়। ছন্দে থাকা মেসি গড়ে চলেছেন একের পর এক রেকর্ড।

বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মুখোমুখি হয়েছে ইন্টার মায়ামি-নিউইয়র্ক সিটি এফসি। নিউইয়র্কের সিটি ফিল্ড স্টেডিয়ামে এই ম্যাচে মেসি জোড়া গোল করেছেন এবং অ্যাসিস্ট করেছেন এক গোলে। তাতেই ইতিহাস গড়ে ফেলেছেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। এমএলএস ইতিহাসে টানা দুই মৌসুমে কমপক্ষে ৩৫ গোলে অবদান রাখা প্রথম ফুটবলার হলেন মেসি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের রেকর্ডের দিনে ইন্টার মায়ামি ৪-০ গোলে হারিয়েছে নিউইয়র্ক সিটিকে।

প্রথমার্ধের শেষ ভাগে এসে ম্যাচে প্রথম গোলের দেখা পায় ইন্টার মায়ামি। সেখানে অবদান রাখেন মেসি। ৪৩ মিনিটে তাঁর অ্যাসিস্টে নিউইয়র্ক সিটির রক্ষণদুর্গ ভেদ করে মায়ামির মিডফিল্ডার ব্যালটেজার রদ্রিগেজ গোল করেন। প্রথমার্ধ ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে ইন্টার মায়ামি। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের জন্য ২৯ মিনিট অপেক্ষা করতে হয় মায়ামি। ৭৪ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোল করেন মেসি। পরের ১২ মিনিটে আরও দুটি গোল করে মায়ামি। ৮৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন লুইস সুয়ারেজ। বন্ধুর গোলের তিন মিনিট পর (৮৬ মিনিটে) নিজের দ্বিতীয় গোল করেন মেসি।

৪ গোলের মধ্যে তিনটিতে অবদান রাখায় মেসি ২০২৪-২৫ মৌসুমের এমএলএসে অবদান রেখেছেন ৩৭ গোলে। এমএলএসে করেন ২৪ গোল ও ১১ অ্যাসিস্ট। বাকি দুটি এমএলএস কাপ প্লে অফে। এই টুর্নামেন্টে তিনি একটি করে গোল ও অ্যাসিস্ট করেন। আজ ৪-০ গোলে জিতে এমএলএস কাপের প্লে অফে উঠল ইন্টার মায়ামি। ২৯ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার তিনে মেসি-সুয়ারেজদের মায়ামি। ৩১ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফিলাডেলফিয়া। দুইয়ে থাকা সিনসিনাটির পয়েন্ট ৫৮। তারাও খেলেছে ৩১ ম্যাচ।

