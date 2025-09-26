নতুন নামে আজ মাঠে গড়াচ্ছে বাংলাদেশের লিগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বি.লিগ, বাংলাদেশ লিগ, বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের পাট চুকিয়ে পেশাদার লিগের নতুন নাম এখন বাংলাদেশ ফুটবল লিগ। প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল আগেই। পরশু লিগ কমিটির এক সভায় চূড়ান্ত করা হয় সেই নাম। নতুন নামের মোড়কে আজ থেকে শুরু হচ্ছে লিগের নতুন মৌসুম।মুন্সিগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে রহমতগঞ্জের মুখোমুখি হবে লিগে সর্বোচ্চ ৬ বারের চ্যাম্পিয়ন আবাহনী লিমিটেড। মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবের বিপক্ষে লড়বে চার বছর পর শীর্ষ ফুটবলে ফেরা আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ।
২৩ বছর পর লিগ শিরোপার স্বাদ পাওয়া মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব অবশ্য মাঠে নামছে কাল। সাদা-কালোরা আবারও রঙিন হয়ে উঠতে পারবে কি? দলের শক্তিমত্তা অবশ্য সেই কথা বলছে না। দলবদলে দীর্ঘদিনের সৈনিক সুলেমান দিয়াবাতেকে ছেড়ে দিয়েছে। এছাড়াও দলে নেই সানডে এমানুয়েল ও এমানুয়েল টনি।
গত মৌসুমের ব্যর্থতা ভুলে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় বসুন্ধরা কিংস। ইংল্যান্ড প্রবাসী কিউবা মিচেলকে দলে ভিড়িয়ে চমক দেখায় তারা। তবে চ্যালেঞ্জ কাপ ও ফেডারেশন কাপে দেখা যায়নি কিউবা। তাই প্রশ্ন উঠছে কাল লিগে অভিষেক হবে তো তাঁর।
প্রথম রাউন্ড শেষে জাতীয় দলের ক্যাম্পের জন্য ২০ দিনেরও বেশি সময় বন্ধ থাকবে লিগ।
খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। এ বছরের জুলাইয়ে মিরপুরে বাংলাদেশের কাছে ২-১ ব্যবধানে হারের পর কড়া সমালোচনা করেছিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আঘা ও সাদা বলের প্রধান কোচ মাইক হেসন। দুই মাস পর এবার বাংলাদেশকে হারিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালের টিকিট কাটল পাকিস্তান।৬ মিনিট আগে
পাকিস্তানের বিপক্ষে অলিখিত সেমিফাইনালটা লিটন দাসকে দেখতে হয়েছে ডাগ আউটে বসে। দুবাইয়ে তাওহীদ হৃদয়, পারভেজ হোসেন ইমন, জাকের আলী অনিকদের একের পর এক আত্মাহুতি দেখে লিটনের মুখটা বেশ ফ্যাকাশে দেখিয়েছে। ওয়াসিম আকরামের মতে লিটন থাকলে ম্যাচের ফল অন্য কিছু হতেও পারত।১ ঘণ্টা আগে
জিতলেই ফাইনাল—দুবাইয়ে গত রাতে সুপার ফোরের বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটা ছিল এমনই। অলিখিত সেমিফাইনালে প্রথম ইনিংস শেষে বাংলাদেশের ফাইনাল খেলা মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু ‘আনপ্রেডিক্টেবল’ পাকিস্তান কখন যে পাশার দান উল্টে দেবে, সেটা বোঝা মুশকিল।২ ঘণ্টা আগে
দুবাইয়ে গত রাতে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সুপার ফোরের ম্যাচে ছিল না কোনো জটিল সমীকরণের খেলা। অলিখিত সেমিফাইনালের বাধা যে টপকতে পারবে, সেই দল কাটবে ফাইনালের টিকিট। বাংলাদেশ সেখানে নিজেদের হাতে থাকা ম্যাচ ফস্কেছে বলে মনে করেন ওয়াসিম আকরাম।২ ঘণ্টা আগে