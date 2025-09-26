Ajker Patrika
নতুন নামে আজ মাঠে গড়াচ্ছে বাংলাদেশের লিগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ৪৬
লিগের সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ছবি: ফাইল ছবি
বি.লিগ, বাংলাদেশ লিগ, বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের পাট চুকিয়ে পেশাদার লিগের নতুন নাম এখন বাংলাদেশ ফুটবল লিগ। প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল আগেই। পরশু লিগ কমিটির এক সভায় চূড়ান্ত করা হয় সেই নাম। নতুন নামের মোড়কে আজ থেকে শুরু হচ্ছে লিগের নতুন মৌসুম।মুন্সিগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে রহমতগঞ্জের মুখোমুখি হবে লিগে সর্বোচ্চ ৬ বারের চ্যাম্পিয়ন আবাহনী লিমিটেড। মানিকগঞ্জের শহীদ মিরাজ-তপন স্টেডিয়ামে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবের বিপক্ষে লড়বে চার বছর পর শীর্ষ ফুটবলে ফেরা আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ।

২৩ বছর পর লিগ শিরোপার স্বাদ পাওয়া মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব অবশ্য মাঠে নামছে কাল। সাদা-কালোরা আবারও রঙিন হয়ে উঠতে পারবে কি? দলের শক্তিমত্তা অবশ্য সেই কথা বলছে না। দলবদলে দীর্ঘদিনের সৈনিক সুলেমান দিয়াবাতেকে ছেড়ে দিয়েছে। এছাড়াও দলে নেই সানডে এমানুয়েল ও এমানুয়েল টনি।

গত মৌসুমের ব্যর্থতা ভুলে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় বসুন্ধরা কিংস। ইংল্যান্ড প্রবাসী কিউবা মিচেলকে দলে ভিড়িয়ে চমক দেখায় তারা। তবে চ্যালেঞ্জ কাপ ও ফেডারেশন কাপে দেখা যায়নি কিউবা। তাই প্রশ্ন উঠছে কাল লিগে অভিষেক হবে তো তাঁর।

প্রথম রাউন্ড শেষে জাতীয় দলের ক্যাম্পের জন্য ২০ দিনেরও বেশি সময় বন্ধ থাকবে লিগ।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
