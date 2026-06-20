Ajker Patrika
ফুটবল

স্কটল্যান্ড ম্যাচেই মাঠে ফিরছেন নেইমার

ক্রীড়া ডেস্ক    
স্কটল্যান্ড ম্যাচেই মাঠে ফিরছেন নেইমার
মাঠে ফিরতে প্রস্তুত হচ্ছেন নেইমার। ছবি: এক্স

হাইতির বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয়ের ম্যাচে স্কোয়াডে না থাকলেও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচেই দলে ফিরছেন নেইমার। ব্রাজিলিয়ান পোস্টার বয় পরবর্তী ম্যাচের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকবেন বলে নিশ্চিত করেছেন সেলেসাও কোচ কার্লো আনচেলত্তি।

গত ১৭ মে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সান্তোসের হয়ে খেলার সময় ডান পায়ের কাফে চোট পান নেইমার। চোটের তীব্রতার কারণে বিশ্বকাপের শুরু থেকেই মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাকে। এমনকি গ্রুপ পর্বের প্রথম দুটি ম্যাচ—মরক্কো এবং হাইতির বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচেও তিনি দলের সঙ্গে ভ্রমণ করতে পারেননি, রিহ্যাব প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে থেকে গিয়েছিলেন নিউ জার্সিতে। চোটের সর্বশেষ অবস্থা ও অগ্রগতি জানতে গত সোমবার তার কাফ মাসলের বেশ কিছু পরীক্ষাও করানো হয়।

নেইমারের বর্তমান অবস্থা ও দলে ফেরা নিয়ে আনচেলত্তি বলেন, ‘হ্যাঁ, নেইমার আগামীকাল এককভাবে অনুশীলন করবে। সোমবার সে দলের সঙ্গে যোগ দেবে এবং তারপর স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।’

হাইতিকে হারিয়ে নকআউট পর্বের কাছাকাছি পৌঁছালেও এখনই পরের রাউন্ড নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না এই ইতালিয়ান মাস্টারমাইন্ড। স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়াই তার প্রধান লক্ষ্য। দলগত ভাবনা নিয়ে কোচ জানান, ‘আমরা নকআউট পর্বের কথা ভাবছি না, আমরা ভাবছি ভালো খেলা, স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেদের উন্নতি করা, ম্যাচটি জেতা এবং সম্ভব হলে গ্রুপে প্রথম হয়ে শেষ করা, যা ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।’

দলের আরেক তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে নিয়ে কোচের প্রত্যাশা আকাশচুম্বী হলেও তিনি একক কৃতিত্বের চেয়ে দলগত সাফল্যকে বড় করে দেখছেন। আনচেলত্তি বলেন, ‘আমরা এটা আশা করছি না যে ,এটি কেবল ভিনিসিয়াসের বিশ্বকাপ হবে, আমরা আশা করছি এটি ব্রাজিলের বিশ্বকাপ হবে।’

রাফিনিয়ার চোট নিয়ে আনচেলত্তি বলেন, ‘আগামীকাল রাফিনিয়ার অবস্থা মূল্যায়ন করা হবে, এই মুহূর্তে আমরা জানি না ঠিক কী ঘটেছে।’

বিষয়:

খেলাফুটবলব্রাজিল ফুটবলনেইমারফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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