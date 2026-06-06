হ্যাটট্রিক শিরোপার মিশনে বাংলাদেশের জোড়া পরিবর্তন

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা ধরে রাখার কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আজ ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। গোয়ার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হতে যাওয়া এই ফাইনাল ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য শুধুই একটি জয় নয়, বরং টানা হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের ইতিহাস গড়ার সুযোগ।
টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই কোচ পিটার বাটলারের কৌশল ছিল প্রতিটি ম্যাচের জন্য একাদশ অদলবদল করা। ফাইনালের মঞ্চেও তার ব্যতিক্রম ঘটছে না। সেমিফাইনালে নেপালের বিপক্ষে খেলা দল থেকে সৌরভি আকন্দ প্রীতি ও উমেহলা মারমাকে বসিয়ে অভিজ্ঞ শামসুন্নাহার জুনিয়র ও তহুরা খাতুনকে একাদশে ফিরিয়েছেন কোচ। রক্ষণভাগে ভারসাম্য ফেরাতে গ্রুপ পর্বে ভারতের বিপক্ষে না খেলা আফঈদা খন্দকারকেও আজ শুরুর একাদশে রাখছেন তিনি।
২০১৬ সালে শিলিগুড়িতে ভারতের কাছে ফাইনালে হারের সেই স্মৃতি এখনো বাংলাদেশের ফুটবলে এক বড় আক্ষেপ। ২০২২ ও ২০২৪ সালে কাঠমান্ডুতে টানা দুবার শিরোপা জিতে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছে। তবে এবার সেই ভারতের মাটিতেই তাদের হারিয়ে ট্রফি জয়ের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের অপেক্ষায় মারিয়া মান্দারা।
বাংলাদেশ একাদশ: মিলি আক্তার (গোলরক্ষক), আফঈদা খন্দকার, শামসুন্নাহার, কোহাতি কিসকু, মোমিতা খাতুন, মারিয়া মান্দা (অধিনায়ক), আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী, তহুরা খাতুন, সুরভী আরফিন, ঋতুপর্ণা চাকমা ও শামসুন্নাহার জুনিয়র।
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