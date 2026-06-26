Ajker Patrika
ফুটবল

ড্র করে নকআউটে অস্ট্রেলিয়া, অন্তিম মুহূর্তের গোলে হারল যুক্তরাষ্ট্র

ক্রীড়া ডেস্ক    
ড্র করে নকআউটে অস্ট্রেলিয়া, অন্তিম মুহূর্তের গোলে হারল যুক্তরাষ্ট্র
প্যারাগুয়ের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে সকারুরা। ছবি: এএফপি

বিশ্বকাপে ‘ডি’ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে প্যারাগুয়ের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই ড্রয়ে নকআউটের টিকিট নিশ্চিত করেছে দলটি। গ্রুপর অপর ম্যাচে অন্তিম মুহূর্তে গোল হজম করে তুরস্কের কাছে ৩-২ ব্যবধানে হেরেছে যুক্তরাষ্ট্র।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়াফুটবলযুক্তরাষ্ট্রফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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