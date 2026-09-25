মেসির শেষ ম্যাচের বিশেষ জার্সির ছবি প্রকাশ

সামাজিক মাধ্যমে আর্জেন্টিনা দলকে বিদায় বললেও এখনো লিওনেল মেসির আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইতি ঘটেনি। অক্টোবরে দেখা যাবে তাঁর ‘ওয়ান লাস্ট ড্যান্স’। আর্জেন্টাইন তারকার বিদায়ী ম্যাচ নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের কৌতূহলের যেন শেষ নেই। কোন জার্সি পরে খেলবেন, সেটার ডিজাইন কেমন—অবশেষে সব আজ জানা গেল।
আগামী ৬ অক্টোবর মনুমেন্তালে বেনিন ম্যাচ দিয়ে আর্জেন্টিনার হয়ে ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবেন মেসি। বিদায়ী ম্যাচে বিশেষ এক জার্সি পরবেন তিনি। তিন স্ট্রাইপবিশিষ্ট জার্সিটি আজ প্রকাশ করেছে ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাস। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলারের জার্সিতে দুটি বড় উল্লম্ব আকাশি-নীল স্ট্রাইপ থাকবে। মাঝখানে থাকবে একটি সাদা স্ট্রাইপ। কেন্দ্রে থাকবে আর্জেন্টিনার জাতীয় পতাকার সূর্যের প্রতীক। মেসির নাম, জার্সি নম্বর ১০— সব সোনালি রঙে লেখা থাকবে।
নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে গত সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিদায়ী ম্যাচের জার্সি নিয়ে পোস্ট করেছেন মেসি। সেই ভিডিওতে দেয়ালে পুরোনো জার্সি সরিয়ে ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচের জার্সি টাঙাতে দেখা গেছে। দেয়ালে বিদায়ী ম্যাচের জার্সি রেখেই মেসি বসে থাকেননি। তাঁর সামনে রাখা একটা সোফায় রেখেছেন আকাশি-নীল রঙের এক জোড়া জুতা। আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী তারকা ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘একটা মাত্র ম্যাচ। সারা জীবনের এক জার্সি।’
অ্যাডিডাস মেসির যে তিন স্ট্রাইপবিশিষ্ট জার্সি আজ প্রকাশ করেছে, সেটা এরই মধ্যে বিক্রির জন্য বাজারে এসেছে। এ ছাড়া তাঁর বিদায়ী ম্যাচের টিকিট কাটতে গতকাল ভক্ত-সমর্থকেরা দিপোর্তিক ওয়েবসাইটে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। তাতে টিকিট বিক্রির সার্ভারটি দ্রুত ক্র্যাশ করেছে বলে আর্জেন্টিনার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে। দুই ঘণ্টার মধ্যে টিকিটগুলো বিক্রি হয়ে গেছে।
এবারের ১৬ দিনের ফিফা উইন্ডোতে আর্জেন্টিনা তিন ম্যাচ খেলবে। ৩০ সেপ্টেম্বর মারিও আলবার্তো কেম্পেস স্টেডিয়ামে হবে আর্জেন্টিনা-বলিভিয়া ম্যাচ। লিওনেল স্কালোনির দলের পরের দুই ম্যাচের ভেন্যু মনুমেন্তাল স্টেডিয়াম। আগামী ২ ও ৬ অক্টোবর আলবিসেলেস্তেদের প্রতিপক্ষ বুরকিনা ফাসো ও বেনিন। মেসি শুধু ৬ অক্টোবর খেলবেন।
ডায়েরির তিনটি ছেঁড়া পাতা, একটি সোনালি কলম—গত ৩১ আগস্ট সামাজিক মাধ্যমে এমন একটি ছবিসহ আবেগঘন পোস্টে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায়ের ঘোষণা দেন মেসি। পুরো বিশ্বে যেন তখন ভূকম্পন অনুভূত হয়। গত ২১ বছরে আর্জেন্টিনার জার্সিতে ২০৭ ম্যাচে ১২৫ গোল করেছেন মেসি। অ্যাসিস্ট করেছেন ৬৮ গোলে। ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২১ কোপা আমেরিকা, ২০২৪ কোপা আমেরিকা—আর্জেন্টিনার জার্সিতে এই চার শিরোপা জিতেছেন তিনি। অবসরের ঘোষণা দেওয়ার ৩৬ দিন পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে শেষ ম্যাচ খেলতে নামছেন আর্জেন্টাইন তারকা।
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