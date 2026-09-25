Ajker Patrika
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ফুটবল

তিন গোল খেলেও গোলরক্ষককে দোষ দিচ্ছেন না বাংলাদেশ কোচ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তিন গোল খেলেও গোলরক্ষককে দোষ দিচ্ছেন না বাংলাদেশ কোচ
বাংলাদেশ ফুটবল কোচ টমাস ডুলি। ছবি: বাফুফে

মালয়েশিয়ার কাছে ৩-০ গোলে হেরে ফিফা আসিয়ান কাপে শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। তিন গোলের দুটিতে আরিফ আইমানের নিখুঁত ফিনিশিং, অন্যটিতে বার্গসনের ব্যক্তিগত দক্ষতা—মালয়েশিয়ার আক্রমণভাগের মানের সঙ্গে বাংলাদেশের পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়েছে। এমন ম্যাচের পর গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণের দিকে আঙুল উঠলেও তাঁকে হারের দায় দিতে রাজি নন কোচ টমাস ডুলি।

ম্যাচ শেষে আজ জাকার্তায় গোলরক্ষকের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ডুলি বলেন, ‘গোলরক্ষক কিছু ভালো সেভ করেছে এবং ম্যাচ শেষে আমাকে সবকিছু খতিয়ে দেখতে হবে। তাই না দেখে নির্দিষ্ট কোনো খেলোয়াড়কে নিয়ে এখনই বেশি কথা বলতে চাই না।’

মালয়েশিয়ার কাছে হেরে আসিয়ান কাপ শুরু বাংলাদেশেরমালয়েশিয়ার কাছে হেরে আসিয়ান কাপ শুরু বাংলাদেশের

ম্যাচের তিন গোলের কোনোটির জন্যই শ্রাবণকে দায়ী করছেন না বাংলাদেশ কোচ। তাঁর ভাষায়, ‘সামগ্রিকভাবে সে কিছু ভালো সেভ করেছে। সে মাঝে মাঝে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারত। যেমন মিডফিল্ড থেকে হামজার মতো কোনো খেলোয়াড় যখন এসে বল চাচ্ছে এবং সে খালি আছে, তখন তাকে ব্যবহার করা যেত চাপ থাকা অবস্থায় বাইরের কাউকে বল না দিয়ে। তাই আবারও বলছি, আজ আমরা যে তিনটি গোল খেয়েছি, তার জন্য কোনোভাবেই গোলরক্ষকের দোষ দেওয়া যায় না। এটা আসলে যুক্তিসংগত কোনো প্রশ্ন নয়।’

মালয়েশিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের রক্ষণ যে কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়েছিল, সেটারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডুলি। আরিফ আইমানদের ব্যক্তিগত মানের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘তাদের আক্রমণভাগে তিনজন খেলোয়াড় আছে যারা অসাধারণ। তাদের গতি চমৎকার। তারা খুব দ্রুতির। অবিশ্বাস্য টেকনিক আছে। তারা অত্যন্ত বিপজ্জনক।’

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলমালয়েশিয়াফুটবল
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