বার্সেলোনা ম্যাচে নিজের আচরণেই লজ্জিত কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ৪৩
রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ ঝেড়েছেন রায়ো ভায়োকানোর কোচ ইনিগো পেরেজ। ছবি: এএফপি

কোচ, খেলোয়াড়দের মেজাজ হারানোর ঘটনা এখন দেখা যায় অহরহ। গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে বাজে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে অনেকে নিষেধাজ্ঞার মতো কঠিন শাস্তিও পেয়ে থাকেন। লা লিগায় গত রাতে বার্সেলোনার বিপক্ষে ম্যাচের একপর্যায়ে রেফারির ওপর খেপে গেছেন রায়ো ভায়োকানোর কোচ ইনিগো পেরেজ।

বার্সেলোনা প্রথমার্ধে যে পেনাল্টি পেয়েছে, সে কারণেই মূলত পেরেজ মেজাজ হারিয়েছেন। ৩৯ মিনিটে বার্সেলোনার ফরোয়ার্ড লামিনে ইয়ামালকে বক্সের মধ্যে ফাউল করে বসেন ভায়েকানোর ডিফেন্ডার পেপ চাভারিয়া। তৎক্ষণাৎ পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছেন রেফারি মাতেও বুসকেতস। পেনাল্টি বা ফ্রি কিকের মতো ব্যাপারগুলো অনেক সময় ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে বেশির ভাগ সময় দেখা হয়ে থাকে। কিন্তু গতকাল বার্সার সম্ভাব্য পেনাল্টির ব্যাপারটি দেখার সময়ই ভিএআর নষ্ট হয়ে যায়। ডাগআউটে বসে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করেন ভায়োকানো কোচ পেরেজ। ম্যাচ শেষে এই ঘটনা নিয়ে সম্প্রচারক ডিএজেডএনকে কোচ বলেন, ‘ফুটবলাররা সবাই জানে খেলোয়াড়, রেফারি ও সহকারী রেফারিদের ওপর কী পরিমাণ প্রভাব ফেল প্রভাব ফেলে ভিএআর। পেনাল্টি হতেও পারে এটা। পেনাল্টি দেওয়ার পর টাচলাইনে বসে আমি যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি, সেজন্য আমি লজ্জিত। এটা হতাশার থেকে এসেছে।’

৪০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে বার্সেলোনাকে এগিয়ে দেন ইয়ামাল। রায়ো ভায়োকানোর বিপক্ষে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে বার্সা। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ২২ মিনিট পর সমতায় ফেরে ভায়োকানো। ৬৭ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন ভায়োকানো মিডফিল্ডার ফ্রান পেরেজ। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন ইজি প্যালাজন। সমতাসূচক গোল করা ফ্রান পেরেজ অবশ্য শুরুর একাদশে ছিলেন না। ৫৯ মিনিটে উনাই লোপেজের বদলি হিসেবে নামেন ফ্রান পেরেজ।

প্রথমার্ধে ভিএআর কাজ না করলেও দ্বিতীয়ার্ধে ঠিকমতো কাজ করেছে। হঠাৎ ভিএআরে ঝামেলা হওয়ার ব্যাখ্যায় প্রযুক্তিটি পরিচালনায় নিযুক্ত কোম্পানি মিডিয়াপ্রো এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘কারিগরি দলের সবাই মিলে চেষ্টা করলেও প্রথমার্ধে এটা পুরোপুরি ঠিক করা যায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে ফের চালু করা হয়েছে। তখন ঠিকমতো কাজ করেছে। বিভ্রাটের কারণ খুঁজতে মিডিয়াপ্রো কাজ করছে।’

রায়ো ভায়োকানো-বার্সেলোনা ম্যাচটি ১-১ সমতায় শেষ হয়েছে। তাতে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট তালিকার চারে বার্সা। তিন ও পাঁচে থাকা ভিয়ারিয়াল ও এসপানিওল তাদেরও পয়েন্ট ৭। শুধু গোল ব্যবধানের কারণে অবস্থান ভিন্ন। একই কারণে অবস্থান ভিন্ন পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দুইয়ে থাকা দল দুটিরও। ৯ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে রিয়াল মাদ্রিদ। দুইয়ে থাকা আতলেতিক ক্লাব বিলবাওয়ের পয়েন্টও ৯। পয়েন্ট তালিকার প্রথম পাঁচ দলই তিনটি করে ম্যাচ খেলেছে।

