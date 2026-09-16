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ফুটবল

গোল যত কম খাওয়া যায়, সেটা নিয়েই ভাবছে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ০৩
গোল যত কম খাওয়া যায়, সেটা নিয়েই ভাবছে বাংলাদেশ
উত্তর কোরিয়ার কাছে গতকাল ১০-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ নারী এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ ফুটবল দলের শুরুটা হয়েছে ভুলে যাওয়ার মতোই। উত্তর কোরিয়ার কাছে হজম করেছে ১০ গোল। আপাতত পরের ম্যাচে রক্ষণভাগ শক্তিশালী করার কথাই ভাবছে পিটার বাটলারের দল।

নাগাই স্টেডিয়ামে গত পরশু এশিয়ান গেমসের ‘এফ’ গ্রুপের ম্যাচে বাংলাদেশকে ১০-০ গোলে হারিয়েছে উত্তর কোরিয়া। এই একটা পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট বাংলাদেশের রক্ষণভাগ কতটা নড়বড়ে ছিল এই ম্যাচে। আগামীকাল গ্রুপ পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ খেলতে নামবে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে। বাফুফের ভিডিও বার্তায় আজ ডিফেন্ডার শিউলি আজিম বলেন, ‘আগের ম্যাচে আমরা ১০ গোল হজম করেছি। তো আমাদের চেষ্টা থাকবে এই ম্যাচে গোল ব্যবধান যেন কম হয়। যদিও দক্ষিণ কোরিয়া বেশ ভালো দল।’

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দুই কোরিয়ার চেয়ে শক্তিতে যোজন যোজন পিছিয়ে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। র‍্যাঙ্কিংয়েই সেটার প্রতিফলন দেখা হচ্ছে। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়েই উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া রয়েছে ১১ ও ১৯ নম্বরে। বাংলাদেশ রয়েছে ১০৭ নম্বরে। সহকারী কোচ আবুল হোসেনও বাস্তবতা মেনে নিচ্ছেন। বাফুফের ভিডিও বার্তায় সহকারী কোচ আবুল হোসেন বলেন, ‘আমাদের আর কোরিয়া দলের মধ্যে অনেক প্রার্থক্য। তারপরও আমাদের চেষ্টা থাকবে ভালো খেলার।’

প্রথম ম্যাচের ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, সেদিকেই ভাবনা শিউলির। দক্ষিণ কোরিয়া ম্যাচের আগে নিজেদের প্রস্তুতি নিয়ে বাফুফের ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশ ডিফেন্ডার বলেন, ‘আমাদের সব মিলিয়ে প্রস্তুতি ভালো। আগের ম্যাচে যেই ভুল ত্রুটিগুলো হয়েছে আমাদের, চেষ্টা করব পরের ম্যাচে সেই ভুল ত্রুটিগুলো না করার।’

‘এফ’ গ্রুপে নিজেদের স্ব স্ব ম্যাচে দুই কোরিয়াই জয় পেয়েছে। মিয়ানমারকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বেলা একটায় মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া। ঋতুপর্ণা চাকমা-শিউলিদের পরের ম্যাচ ২১ সেপ্টেম্বর। সেদিন মিয়ানমারের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

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