মোস্তাফিজের পায়ে মেরেই দৌড়ে এলেন শাহিন আফ্রিদি

শেষ দুই ওভারে পাকিস্তানের দরকার ২৮ রান—বল হাতে মোস্তাফিজুর রহমান। স্নায়ুক্ষয়ী মুহূর্তে ৪৯তম ওভারে ফিজকে দুই ছক্কা মারলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি।
মোস্তাফিজের করা ৪৯তম ওভারের পঞ্চম বলটা ছিল অফ স্টাম্পের বাইরে ফুল লেংথের। শাহিন জোরে সোজা মারেন, ফলো-থ্রুতে বল সজোরে আঘাত করে মোস্তাফিজের বাঁ হাঁটুতে। সঙ্গে সঙ্গে উইকেটে ব্যথায় মোস্তাফিজ উইকেটে পড়ে যান। শাহিন এক রান নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এসে ঝুঁকে খোঁজ নিতে থাকেন ফিজের চোটের।
খেলোয়াড়ি চেতনায় এটা খুব স্বাভাবিক দৃশ্যই মনে হতে পারে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, মোস্তাফিজ এ ম্যাচে শাহিনের প্রতিপক্ষ হলেও কদিন পর তিনি আফ্রিদিরই সতীর্থ হয়ে যাবেন। ২৬ মার্চ শুরু পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) মোস্তাফিজ-শাহিন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বেন লাহোর কালান্দার্সের হয়ে। তখন মোস্তাফিজ হয়ে উঠতে পারেন শাহিনের তুরুপের তাস। নিজের শটে ফিজের পড়ে যাওয়ায় শাহিনের খানিকটা চিন্তিত হওয়াটা তাই অস্বাভাবিক কিছু নয়।
তবে এ ম্যাচে শাহিনের চেয়ে বেশি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ। মাঠে আসা ফিজিওর শুশ্রূষা নিয়ে ওভারের শেষ বলটা করতে বোলিং মার্কে ফিরে যাওয়ায় বাংলাদেশের সেই চিন্তা দূর হয়ে যায় দ্রুতই। নিজের শেষ বলে হারিস রউফকে ফিরিয়ে মোস্তাফিজ যেন জানান দেন, কিচ্ছু হয়নি! মোস্তাফিজের উইকেটে বাংলাদেশের জয়ও ত্বরান্বিত হয়।
পবিত্র ঈদুল ফিতর যখন সমাগত, সেই সময়ে দেশবাসীকে দারুণ এক রোমাঞ্চকর জয় উপহার দিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ-তাসকিন আহমেদরা। যে ম্যাচ হয়েছে, তা যেন ব্লকবাস্টার থ্রিলার মুভিকেও হার মানাবে। উত্তেজনায় ঠাসা ম্যাচ জিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১১ বছর পর সিরিজ তো বাংলাদেশ জিতলই। একই সঙ্গে দেশবাসীও পেয়ে গেল ঈদের আগে ঈদ
