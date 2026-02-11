৩ কোটি রুপিতে পিএসএলে নতুন দলে রিশাদ

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) গত বছর অভিষেকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন রিশাদ হোসেন। তাঁর দল লাহোর কালান্দার্স হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন। এবার তাঁকে ৩ কোটি পাকিস্তানি রুপিতে কিনেছে পিএসএলের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি।
১ কোটি ১০ লাখ পাকিস্তানি রুপি ছিল রিশাদের ভিত্তিমূল্য। বাংলাদেশি লেগস্পিনারকে নিতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে করাচি ও রাওয়ালপিন্ডির মধ্যে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিয়েছে টিম রাওয়ালপিন্ডি। এবারই প্রথমবারের মতো দলটি পিএসএলে খেলছে। নিলাম থেকে রিশাদকে ৩ কোটি পাকিস্তানি রুপিতে নিয়েছে নবাগত এই ফ্র্যাঞ্চাইজি।
দক্ষিণ আফ্রিকা-আফগানিস্তান ম্যাচ হলেও ১ লাখ ৩২ হাজার ধারণক্ষমতার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম খা খা করছে। মাঠে তেমন দর্শক না হলেও ম্যাচের শেষ পর্যায়ে এসে টেলিভিশন সেটের সামনে ভিড় করতে থাকেন ভক্ত-সমর্থকেরা। এই ম্যাচটি চূড়ান্ত পর্যায়ে জমে ওঠে। ম্যাচের ফল নির্ধারণে দুইবার হয় সুপার ওভার।২৪ মিনিট আগে
দক্ষিণ আফ্রিকা-আফগানিস্তান ম্যাচ হলেও ১ লাখ ৩২ হাজার ধারণক্ষমতার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম খা খা করছে। মাঠে তেমন দর্শক না হলেও ম্যাচের শেষ পর্যায়ে এসে টেলিভিশন সেটের সামনে ভিড় করতে থাকেন ভক্ত-সমর্থকেরা। এই স্টেডিয়ামে আজ যা ঘটছে, তা চোখ কপালে ওঠার মতোই। ম্যাচের ফল নির্ধারণ করতে দুই বার সুপা৩৭ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে পাকিস্তান। এরপর থেকেই আলোচনা শুরু হয়েছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের আসন্ন মাঠের লড়াই নিয়ে। অতীতের মতো এবারও ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ নিয়ে নিজেদের মতো করে মন্তব্য করছেন সাবেক ক্রিকেটার এবং বিশ্লেষকরা। তাদের একজন সৌরভ গাঙ্গুলী।২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বর্জনকে কেন্দ্র করে গত কিছু দিন চরম অস্থির ছিল ক্রিকেট দুনিয়া। এই ইস্যুতে বিভিন্ন মন্তব্য করে আলোচনায় ছিলেন ভারত এবং পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা। পাকিস্তান ম্যাচ বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেও কথাই লড়াই চলছে আগের মতোই।৩ ঘণ্টা আগে