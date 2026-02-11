Ajker Patrika
ক্রিকেট

৩ কোটি রুপিতে পিএসএলে নতুন দলে রিশাদ

ক্রীড়া ডেস্ক    
রিশাদকে ৩ কোটি রুপিতে কিনেছে টিম রাওয়ালপিন্ডি। ছবি: এএফপি

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) গত বছর অভিষেকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন রিশাদ হোসেন। তাঁর দল লাহোর কালান্দার্স হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন। এবার তাঁকে ৩ কোটি পাকিস্তানি রুপিতে কিনেছে পিএসএলের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি।

১ কোটি ১০ লাখ পাকিস্তানি রুপি ছিল রিশাদের ভিত্তিমূল্য বাংলাদেশি লেগস্পিনারকে নিতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে করাচি ও রাওয়ালপিন্ডির মধ্যে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিয়েছে টিম রাওয়ালপিন্ডি। এবারই প্রথমবারের মতো দলটি পিএসএলে খেলছে। নিলাম থেকে রিশাদকে ৩ কোটি পাকিস্তানি রুপিতে নিয়েছে নবাগত এই ফ্র্যাঞ্চাইজি।

