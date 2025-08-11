নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যে দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সবশেষ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগকে (বিপিএল) বিতর্কিত করেছে, তার একটি চিটাগং কিংস। কিছুদিন আগে চিটাগংকে পাওনা ৪৬ কোটি টাকা চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে বিসিবি। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির স্বত্বাধিকারী সামির কাদের চৌধুরী মনে করেন, বিপিএলকে তাঁরা বিতর্কিত করেনি, করেছে খোদ বিসিবি!
ক্রিকেটারসহ দল সংশ্লিষ্টদের পাওনা পারিশ্রমিক সময়মতো পরিশোধ না করা তো আছেই, সবশেষ বিপিএলে চিটাগং বারবার আলোচিত-সমালোচিত ছিল। এখনো পর্যন্ত পাওনা পরিশোধ করতে পারেনি চিটাগং। বকেয়া থাকা ফ্র্যাঞ্চাইজিদের এবার কিছুতেই অংশ নিতে অনুমতি দেবে না বলে জানিয়েছে বিসিবি। সামির আজ সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘এটা আমি এখনো বলতে পারছি না। যতক্ষণ না বিসিবির সঙ্গে বসছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বলতে পারছি না। আমরা যতটুকু শুনেছি তারা সবকিছু নতুনভাবে ফরম্যাট তৈরি করবে। ওসব না দেখে আসলে বলা যাচ্ছে না। আমাকে বিশ্লেষণ করতে হবে, তারপর বলতে পারব। তাদের ফরম্যাটে এখন যদি আসে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি ১০ কোটি টাকা, লভ্যাংশে কী আসবে না আসবে, না দেখে আমি কিছুই বলতে পারি না।’
সামির মনে করেন, বিপুল টাকার মালিক যারা, তাদেরই বিপিএলে আসা উচিত, ‘আমি তো মনে করি যাদের হাজার কোটি টাকা আছে, তাদের বিপিএলে আসা উচিত। আমার কাছে হাজার কোটি টাকা নাই, আমার কাছে যা আছে ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা। সেটার জন্য নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’
বিসিবির ৪৬ কোটি টাকার উকিল নোটিশ নিয়ে সামির কাদেরের ব্যাখ্যা, ‘ফিগারটা ৪৬ কোটি টাকার। এটা না তাদের (বিসিবি) কাছে কোনো জবাব আছে, না আমার কাছে কোনো জবাব আছে। বাজারে কিন্তু ঘুরছে ৪৬ কোটি টাকা। এই অঙ্কটা কোথা থেকে আসছে, কারও কাছে কোনো উত্তর নেই।’ তাঁর দাবি, অজান্তেই ৪৬ কোটি টাকার নোটিশ দেওয়া হয়েছে চিটাগং কিংসকে।
যে দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সবশেষ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগকে (বিপিএল) বিতর্কিত করেছে, তার একটি চিটাগং কিংস। কিছুদিন আগে চিটাগংকে পাওনা ৪৬ কোটি টাকা চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে বিসিবি। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির স্বত্বাধিকারী সামির কাদের চৌধুরী মনে করেন, বিপিএলকে তাঁরা বিতর্কিত করেনি, করেছে খোদ বিসিবি!
ক্রিকেটারসহ দল সংশ্লিষ্টদের পাওনা পারিশ্রমিক সময়মতো পরিশোধ না করা তো আছেই, সবশেষ বিপিএলে চিটাগং বারবার আলোচিত-সমালোচিত ছিল। এখনো পর্যন্ত পাওনা পরিশোধ করতে পারেনি চিটাগং। বকেয়া থাকা ফ্র্যাঞ্চাইজিদের এবার কিছুতেই অংশ নিতে অনুমতি দেবে না বলে জানিয়েছে বিসিবি। সামির আজ সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘এটা আমি এখনো বলতে পারছি না। যতক্ষণ না বিসিবির সঙ্গে বসছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বলতে পারছি না। আমরা যতটুকু শুনেছি তারা সবকিছু নতুনভাবে ফরম্যাট তৈরি করবে। ওসব না দেখে আসলে বলা যাচ্ছে না। আমাকে বিশ্লেষণ করতে হবে, তারপর বলতে পারব। তাদের ফরম্যাটে এখন যদি আসে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি ১০ কোটি টাকা, লভ্যাংশে কী আসবে না আসবে, না দেখে আমি কিছুই বলতে পারি না।’
সামির মনে করেন, বিপুল টাকার মালিক যারা, তাদেরই বিপিএলে আসা উচিত, ‘আমি তো মনে করি যাদের হাজার কোটি টাকা আছে, তাদের বিপিএলে আসা উচিত। আমার কাছে হাজার কোটি টাকা নাই, আমার কাছে যা আছে ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা। সেটার জন্য নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’
বিসিবির ৪৬ কোটি টাকার উকিল নোটিশ নিয়ে সামির কাদেরের ব্যাখ্যা, ‘ফিগারটা ৪৬ কোটি টাকার। এটা না তাদের (বিসিবি) কাছে কোনো জবাব আছে, না আমার কাছে কোনো জবাব আছে। বাজারে কিন্তু ঘুরছে ৪৬ কোটি টাকা। এই অঙ্কটা কোথা থেকে আসছে, কারও কাছে কোনো উত্তর নেই।’ তাঁর দাবি, অজান্তেই ৪৬ কোটি টাকার নোটিশ দেওয়া হয়েছে চিটাগং কিংসকে।
২০২৬ বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচির আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করেছে ফিফা। আগ্রহীরা আজ শুরু করে দিতে পারেন আবেদন প্রক্রিয়া।২১ মিনিট আগে
ফিফার সবশেষ প্রকাশিত র্যাঙ্কিংয়ে বড় চমক দেখিয়েছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। ২৪ ধাপ উন্নতি করে উঠে এসেছে ১০৪ নম্বরে। আর কোনো দলই এতটা বড় লাফ দিতে পারেনি। উন্নতির এই ধারা বজায় রাখতে চান কোচ পিটার বাটলার। বাংলাদেশকে সেরা ১০০ দলের ভেতর রাখতে কাজ চালিয়ে যাবেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
বাফুফে ভবনের চার তলায় থাকেন নারী ফুটবলাররা। ক্যাম্পের খাবার নিয়ে প্রায়ই সমালোচনা করতে দেখা যায় কোচ পিটার বাটলার। ফুটবলারদের মধ্যে সঠিক পুষ্টির অভাবও দেখতে পান তিনি। বাটলার কথার সঙ্গে খুব একটা একমত নন বাফুফের নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ।৩ ঘণ্টা আগে
খেলোয়াড়দের শখের গাড়ি নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে কত কিছুই তো দেখা যায়। কেউ এক গাড়ি কিনে দীর্ঘদিন চালানোর পর নতুন মডেলের গাড়ি কেনেন। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর গ্যারেজে আছে বিশ্বের নামীদামী অনেক ব্র্যান্ডের গাড়ি। রোনালদোর মতো রোহিত শর্মারও গাড়ির গাড়িপ্রেমী এক ক্রিকেটার।৪ ঘণ্টা আগে