Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

‘যাদের হাজার কোটি টাকা আছে, তাদের বিপিএলে আসা উচিত’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সবশেষ বিপিএলে বিতর্কিত ফ্র্যাঞ্চাইজি ছিল চিটাগং কিংস। ফাইল ছবি
সবশেষ বিপিএলে বিতর্কিত ফ্র্যাঞ্চাইজি ছিল চিটাগং কিংস। ফাইল ছবি

যে দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সবশেষ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগকে (বিপিএল) বিতর্কিত করেছে, তার একটি চিটাগং কিংস। কিছুদিন আগে চিটাগংকে পাওনা ৪৬ কোটি টাকা চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে বিসিবি। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির স্বত্বাধিকারী সামির কাদের চৌধুরী মনে করেন, বিপিএলকে তাঁরা বিতর্কিত করেনি, করেছে খোদ বিসিবি!

ক্রিকেটারসহ দল সংশ্লিষ্টদের পাওনা পারিশ্রমিক সময়মতো পরিশোধ না করা তো আছেই, সবশেষ বিপিএলে চিটাগং বারবার আলোচিত-সমালোচিত ছিল। এখনো পর্যন্ত পাওনা পরিশোধ করতে পারেনি চিটাগং। বকেয়া থাকা ফ্র্যাঞ্চাইজিদের এবার কিছুতেই অংশ নিতে অনুমতি দেবে না বলে জানিয়েছে বিসিবি। সামির আজ সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘এটা আমি এখনো বলতে পারছি না। যতক্ষণ না বিসিবির সঙ্গে বসছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বলতে পারছি না। আমরা যতটুকু শুনেছি তারা সবকিছু নতুনভাবে ফরম্যাট তৈরি করবে। ওসব না দেখে আসলে বলা যাচ্ছে না। আমাকে বিশ্লেষণ করতে হবে, তারপর বলতে পারব। তাদের ফরম্যাটে এখন যদি আসে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি ১০ কোটি টাকা, লভ্যাংশে কী আসবে না আসবে, না দেখে আমি কিছুই বলতে পারি না।’

সামির মনে করেন, বিপুল টাকার মালিক যারা, তাদেরই বিপিএলে আসা উচিত, ‘আমি তো মনে করি যাদের হাজার কোটি টাকা আছে, তাদের বিপিএলে আসা উচিত। আমার কাছে হাজার কোটি টাকা নাই, আমার কাছে যা আছে ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা। সেটার জন্য নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’

বিসিবির ৪৬ কোটি টাকার উকিল নোটিশ নিয়ে সামির কাদেরের ব্যাখ্যা, ‘ফিগারটা ৪৬ কোটি টাকার। এটা না তাদের (বিসিবি) কাছে কোনো জবাব আছে, না আমার কাছে কোনো জবাব আছে। বাজারে কিন্তু ঘুরছে ৪৬ কোটি টাকা। এই অঙ্কটা কোথা থেকে আসছে, কারও কাছে কোনো উত্তর নেই।’ তাঁর দাবি, অজান্তেই ৪৬ কোটি টাকার নোটিশ দেওয়া হয়েছে চিটাগং কিংসকে।

বিষয়:

খেলাবিসিবিক্রিকেটবিপিএল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

সম্পর্কিত

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী হতে পারেন আপনিও

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী হতে পারেন আপনিও

‘যাদের হাজার কোটি টাকা আছে, তাদের বিপিএলে আসা উচিত’

‘যাদের হাজার কোটি টাকা আছে, তাদের বিপিএলে আসা উচিত’

বাংলাদেশের র‍্যাঙ্কিং নিয়ে কী ভাবছেন কোচ

বাংলাদেশের র‍্যাঙ্কিং নিয়ে কী ভাবছেন কোচ

‘মেয়েরা পাঙাশ মাছ খেয়ে খেলে না’

‘মেয়েরা পাঙাশ মাছ খেয়ে খেলে না’