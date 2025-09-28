Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেটের প্রধান হলেন বাংলাদেশের যুবাদের সাবেক কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ৪৩
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের ব্যাটিং পরামর্শক ছিলেন সাবেক এই ক্রিকেটার। ছবি: বিসিসিআই
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের ব্যাটিং পরামর্শক ছিলেন সাবেক এই ক্রিকেটার। ছবি: বিসিসিআই

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি হবেন মিঠুন মানহাস–কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল এমন খবর। অবশেষে সেটাই সত্যি হলো। ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধানের পদে বসলেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের সাবেক কোচ মানহাস।

গত মাসে রজার বিনি পদত্যাগ করার পর থেকেই বিসিসিআইয়ের সভাপতির পদ খালি ছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন সহ–সভাপতি রাজীব শুক্লা। আজ বিসিসিআইয়ের ৯৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন মানহাস।

২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব ১৯ দলের ব্যাটিং পরামর্শক হিসেবে মানহাসকে দুই বছরের জন্য নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সে দলের অংশ ছিলেন সাইফ হাসান, নাঈম শেখ, তাওহীদ হৃদয়, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনদের মতো ক্রিকেটাররা।

বাংলাদেশ যুব দলের ব্যাটিং পরামর্শক ছাড়াও ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা আছে মানহাসের। পাঞ্জাব কিংস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু, গজরাট টাইটান্সের সহকারী কোচের ভূমিকা পালন করেছেন সাবেক এই ক্রিকটার।

মানহাসের জন্ম জম্মুতে। এই অঞ্চল থেকে প্রথমবারের মতো কেউ বিসিসিআইয়ের সভাপতি হলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে পরিচিত মুখ ছিলেন ৪৫ বছর বয়সী মানহাস। তবে কখনও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি তার। রঞ্জি ট্রফিতে দিল্লির অধিনায়কত্ব করেছেন মানহাস। ১৫৭টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে করেছেন ৯৭১৪ রান। সেঞ্চুরি ২৭ টি। ১৩০টি লিস্ট ‘এ’ ম্যাচে ব্যাট হাতে তাঁর সংগ্রহ ৪১২৬ রান। তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের দেখা পেয়েছেন পাঁচবার। এছাড়া ৯১টি টি–টোয়েন্টিতে ১১৭০ রান করেছেন মানহাস।

আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতাও আছে মানহাসের। দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, পুনে ওয়ারিয়র্স এবং চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে কোটি টাকার টুর্নামেন্টে মোটা ৫৫ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। যেখানে ব্যাট হাতে ২২.৩৪ গড়ে করেছেন ৫১৪ রান।

বিষয়:

খেলাবিসিসিআইভারতক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

হাজি সেলিমের আজিমপুরের বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান, ৬টি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

ক্রেডিট কার্ড ছাড়াই কিস্তিতে মোবাইল ফোন কেনার সুযোগ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

সম্পর্কিত

আফগানিস্তান সিরিজে লিটনের জায়গা নিলেন সৌম্য

আফগানিস্তান সিরিজে লিটনের জায়গা নিলেন সৌম্য

ভারতীয় ক্রিকেটের প্রধান হলেন বাংলাদেশের যুবাদের সাবেক কোচ

ভারতীয় ক্রিকেটের প্রধান হলেন বাংলাদেশের যুবাদের সাবেক কোচ

সৌম্যদের কাছেও হেরে গেল ঢাকা মহানগর

সৌম্যদের কাছেও হেরে গেল ঢাকা মহানগর

ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল পরিত্যক্ত হলে কী হবে

ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল পরিত্যক্ত হলে কী হবে