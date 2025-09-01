কোনো ম্যাচ না জিতলেও বাংলাদেশ পাবে ৩ কোটি টাকা

২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। এ মাসের শেষে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হাইব্রিড মডেলে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ। সেই টুর্নামেন্ট সামনে রেখে আজ প্রাইজমানি ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্টে কোনো ম্যাচ না জিতলেও দল পাবে ৩ কোটি টাকা।
আইসিসি আজ এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে থাকছে ১ কোটি ৩৮ লাখ ৮০ হাজার ডলারের অর্থ পুরস্কার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৬৮ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে এটা একটা রেকর্ড গড়েছে। সবশেষ আসরের তুলনায় ২৯৭ শতাংশ বেড়েছে। ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডে আয়োজিত ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রাইজমানি ছিল ৩৫ লাখ ডলার (৪২ কোটি ৪৫ লাখ টাকা)।
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৪৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৫৪ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। রানার্সআপ দল পাচ্ছে ২২ লাখ ২৪ হাজার ডলার (২৭ কোটি ১৭ লাখ টাকা)। এ ছাড়া এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ-ভারত-শ্রীলঙ্কাসহ অংশ নেওয়া আট দলের প্রত্যেকে এমনিতেই পাচ্ছে ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার করে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৩ কোটি ৩ লাখ টাকা। গ্রুপ পর্বের প্রতিটি ম্যাচ জয়ের জন্য দলগুলো পাবে ৩৪ হাজার ৩১৪ ডলার করে। বাংলাদেশি হিসেবে ৪১ লাখ ৬১ হাজার টাকা।
ভারত-শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুই সেমিফাইনালিস্ট পাচ্ছে ১১ লাখ ২০ হাজার ডলার করে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৩ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। আট দলের টুর্নামেন্টে পঞ্চম, ষষ্ঠ এই দুই দল পাচ্ছে ৭ লাখ ডলার করে (৮ কোটি ৪৯ লাখ টাকা)। সাত ও আট নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করা দল দুটির প্রত্যেকেই পাচ্ছে ২ লাখ ৮০ হাজার ডলার করে। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা।
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের পুরো অর্থপুরস্কারে যেমন মোটা অঙ্কের টাকা বাড়িয়েছে আইসিসি, তেমনি চ্যাম্পিয়ন-রানার্সআপের পুরস্কারও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এবারের চ্যাম্পিয়নদের পুরস্কার ২০২২ সালের চেয়ে ২৩৯ শতাংশ বেড়েছে। সেবার নিউজিল্যান্ডে আয়োজিত চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া পেয়েছিল ১৩ লাখ ২০ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৬ কোটি ১ লাখ টাকা। সেবারের রানার্সআপ ইংল্যান্ড পেয়েছিল ৬ লাখ ডলার (৭ কোটি ২৭ লাখ টাকা)। সেই তুলনায় রানার্সআপের পুরস্কার এবার ২৭৩ শতাংশ বেড়েছে।
বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড—এই আট দল নিয়ে রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে হবে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। প্রথম রাউন্ডের ২৮ ম্যাচ,দুই সেমিফাইনাল ও ফাইনালসহ টুর্নামেন্টের ৩১ ম্যাচ হবে পাঁচ স্টেডিয়ামে। কলম্বো, ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের পাশাপাশি ইন্দোরের হোলকার, গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া, বিশাখাপত্তনমের ওয়াই এস রাজাশেখর রেড্ডি স্টেডিয়ামে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ হবে। ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটিতে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের বিশ্বকাপ।
