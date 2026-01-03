সবচেয়ে কম খরুচে রিশাদ, ১৪ বছর পর ওয়ার্নারের সেঞ্চুরি

ক্রীড়া ডেস্ক
চলতি বিগ ব্যাশে হোবার্টে হারিকেন্সের হয়ে দুর্দান্ত বোলিং করছেন রিশাদ হোসেন। সিডনি থান্ডারের হয়ে আজ উইকেট না পেলেও সবচেয়ে কম রান দিয়েছেন এই লেগস্পিনার। রিশাদের হিসেবি বোলিংয়ের দিনে বিগ ব্যাশে নিজের দ্বিতীয় সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার।
আগে ব্যাট করে ওয়ার্নারের সেঞ্চুরিতে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০৫ রান তোলে সিডনি। ২০০ স্ট্রাইকরেটে ১৩০ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন বাঁ হাতি ওপেনার। ১১ চার ও ৯ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৬৫ বলের ইনিংস। ১৪ বছর পর বিগ ব্যাশে সেঞ্চুরির দেখা পেলেন ওয়ার্নার। এর আগে সবশেষ সেঞ্চুরি করেছিলেন ২০১১-১২ সালে, বিগ ব্যাশের প্রথম পর্বে।
৬ বলে একটি করে চার ও ছক্কায় ১৪ রান এনে দেন ড্যানিয়েল শামস। এছাড়া সিডনির আর কোনো ব্যাটার টি-টোয়েন্টি সূলভ ব্যাটিং করতে পারেননি। ২০ রান করতে ২৪ বল খেলেন স্যাম বিলিংস। ২৬ বলে ৩০ রান করেন নিক ম্যাডিনসন। সিডনির রান পাহাড়ের দিনে এক রিশাদ ছাড়া হোবার্টের আর সব বোলারই বেশ খরুচে ছিলেন। ৪ ওভারে সর্বোচ্চ ৪৬ রান দেন অধিনায়ক নাথান এলিস। ক্রিস জর্ডানের খরচ ৪০ রান। ৩৮ রান দেন রাইলি মেরিডিথ। সেখানে রিশাদের খরচ ২৯ রান।
ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে প্রথমবারের মতো বোলিংয়ে আসেন রিশাদ। সে ওভারে দেন মাত্র ৩ রান। অষ্টম ওভারে ফের বোলিংয়ে আসেন তিনি। এ যাত্রায় তাঁর খরচ ১৩ রান। ১৩তম ওভারে বোলিংয়ে এসে দেন ৫ রান। দলীয় ১৭তম ওভারে নিজের কোটার শেষ ওভার করেন রিশাদ। ও যাত্রায় খরচ করেন ৮ রান। এ নিয়ে টানা দুই ম্যাচ উইকেটশূন্য থাকলেন তিনি। ৭ ম্যাচে তাঁর শিকার ৮ উইকেট। উইকেট শিকারীদের তালিকার ছয়ে আছেন রিশাদ।
নারী শুটারদের যৌন ও মানসিক নিপীড়নের অভিযোগ থাকা বাংলাদেশ শুটিং স্পোর্ট ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক জিএম হায়দার সাজ্জাদকে পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। ১ জানুয়ারি এনএসসির নির্বাহী পরিচালক মোঃ দৌলতুজ্জামান খান স্বাক্ষরিত এক আদেশে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়ে
বিপিএলে আজ নেই কোনো ম্যাচ। বিরতির দিনটা ক্রিকেটাররা ফুরফুরে মেজাজেই কাটাতে চাইবেন। তবে মোস্তাফিজুর রহমানের জন্য দিনটি হতাশার। রাজনৈতিক মারপ্যাচের কারণে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বাঁহাতি এই পেসার। আজই এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।
সাম্প্রতিক সময়ে ভারত ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রভাব পড়েছে মাঠের খেলাতেও। এর জেরে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে ২০২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) দল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।
আইপিএলের নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপির রেকর্ড মূল্যে মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে ভিড়িয়ে চমক দিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু মাঠের লড়াই শুরুর আগেই রাজনৈতিক জটিলতায় আটকে গেল মোস্তাফিজের আইপিএল যাত্রা। বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত সহিংসতার অভিযোগ তুলে ভারতের উগ্রবাদী গোষ্ঠী ও নেটিজেনদের চাপের