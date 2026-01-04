Ajker Patrika
ক্রিকেট

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
মোস্তাফিজ ইস্যুতে বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন কীর্তি আজাদ। ছবি: সংগৃহীত
মোস্তাফিজ ইস্যুতে বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন কীর্তি আজাদ। ছবি: সংগৃহীত

নতুন বছরের শুরুতে এমন ঘটনা ঘটবে, সেটা হয়তো মোস্তাফিজুর রহমান কল্পনাও করতে পারেননি। নিলাম থেকে রেকর্ড দামে কেনার ২০ দিনের মধ্যেই তাঁর নাম ছেঁটে ফেলল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এভাবে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) ওপর তোপ দেগেছেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ।

২০২৬ আইপিএল সামনে রেখে নিলামের সংক্ষিপ্ত তালিকায় মোস্তাফিজসহ সাত বাংলাদেশি ক্রিকেটারের নাম ছিল। মোস্তাফিজকে নিলাম থেকে নিয়ে তারপর বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছেন কীর্তি। বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়াকে (পিটিআই) ভারতের সাবেক ক্রিকেটার বলেন, ‘নিলামের পুলটা কে তৈরি করেছে? তালিকাটা তো বিসিসিআইয়েরই তৈরি করা। সেখানে সাত বাংলাদেশি ক্রিকেটার ছিল। কলকাতা সেখান থেকে নিয়েছে মোস্তাফিজকে। শাহরুখ খান তো নিলামে থেকে নাম (মোস্তাফিজের নাম) ডাকেননি। তাদের (কলকাতা) বোলিং লাইনআপ কম শক্তিশালী ছিল বলেই মোস্তাফিজকে উঠিয়েছে। আইপিএলে ৯০ ম্যাচে ৯৬ উইকেট (৬০ ম্যাচে ৬৫ উইকেট) ৮.১৩ ইকোনমি; সবই পড়েছি আমি। আমার তো মাথায় আসছে না তারা কী করল।’

কয়েক দিন ধরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন ভারতীয়রা। এই ইস্যুতে মোস্তাফিজকে নিলাম থেকে নেওয়ায় কলকাতা কর্তৃপক্ষের প্রতি তোপ দেগেছেন ভারতের ক্রিকেটপ্রেমীরা। এই ঘটনায় শেষ পর্যন্ত মোস্তাফিজকে ছেড়েই দিল কলকাতা। বাংলাদেশ-ভারত রাজনৈতিক সম্পর্কের শীতলতা যখন চলছে, তখন কেন তাঁকে (মোস্তাফিজ) নেওয়া হলো, সেটা বুঝতে পারছেন না কীর্তি। পিটিআইকে কীর্তি গতকাল বলেন, ‘প্রথম কথা, বাংলাদেশের সঙ্গে যেহেতু সম্পর্ক ভালো না, তাহলে তার নাম কেন দেওয়া হলো (নিলামের তালিকায়)? নিলাম থেকে একবার যখন তোলা হলো, তারাই (বিসিসিআই) বাদ দিত। কলকাতা কেন তাকে বাদ দিল? বাদ দিয়ে আপনিই বলছেন, তাকে (মোস্তাফিজ) বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নেন। আজব ব্যাপার।’

গত বছরের এপ্রিলে পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্ক উত্তপ্ত। সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে দুই দলের ক্রিকেটারদের করমর্দন না করাসহ অনেক বিতর্কিত ঘটনা ঘটেছে। মোস্তাফিজ ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে অপারেশন সিঁদুরের কথাও উল্লেখ করেছেন কীর্তি, ‘অপারেশন সিঁদুর হলো। সেখানে (এশিয়া কাপে) পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে ভারত হাত মেলায়নি। সেখানেও বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুরাগ ঠাকুর ও জয় শাহ দুবাইয়ে শহীদ আফ্রিদির সঙ্গে বসে খেলা দেখেছেন, যখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চলছিল। এই শহীদ আফ্রিদি যখনই সুযোগ পান, কাশ্মীর, কাশ্মীরী ও ভারতকে নিয়ে আগুন ঢেলে দেয়। তাঁর সঙ্গে বসে খেলা দেখাটা এখন তাহলে সঠিক! এটা তো হতে পারে না।’

আবুধাবিতে গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নিলাম থেকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে মোস্তাফিজকে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১২ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। রাজনৈতিক কারণে শেষ পর্যন্ত বিসিসিআইয়ের নির্দেশে মোস্তাফিজের নাম ছেঁটে ফেলল কলকাতা। তাতে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারের বিকল্প ক্রিকেটার নেওয়ার সুযোগ পেল কলকাতা।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
