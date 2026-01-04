Ajker Patrika
ভারত থেকে ম্যাচ সরলে পরিবর্তন আসতে পারে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দলেও

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দলে পরিবর্তন আসতে পারে। ছবি: বিসিবি
বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দলে পরিবর্তন আসতে পারে। ছবি: বিসিবি

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যদি কোনো কারণে সূচি ও ভেন্যু বদলে যায়, বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দলেও তখন পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা আছে বলে জানিয়েছেন বিসিবির প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু।

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের ভেন্যু পরিবর্তনের আলোচনাটা গতকাল মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পরই জোরালো হয়েছে। সূচি অনুযায়ী এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ তিন ম্যাচ খেলবে কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে ও একটি খেলবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। এমন অবস্থায় ভারতে ম্যাচ খেলা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে বক্তব্য এসেছে বাংলাদেশ সরকারের একাধিক উপদেষ্টার পক্ষ থেকেই

আইসিসির কাছে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে চিঠি লেখার কথা বিসিবির। শেষ পর্যন্ত ভারত থেকে বাংলাদেশের ম্যাচ যদি শ্রীলঙ্কায় সরে যায়, তখন সূচি-কন্ডিশন অনুযায়ী দলে দুই-একটি পরিবর্তন আসতে পারে বলে আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন লিপু। বিসিবি প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘আমরা পাঁচ পেসার নিয়েছি। পরিস্থিতি ও বিশেষ কৌশলের কারণে এটা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ভেন্যু পরিবর্তন হলে দিনের ম্যাচ রাতে গেলে কী হবে, আমরা জানি না। আমাদের তিনটা রাতের ম্যাচ আছে। আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হবে।’

তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমানদের পাশাপাশি পেস বোলিং অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন আছেন। এই পাঁচ পেসার মূলত কন্ডিশনের কারণেই নেওয়া হয়েছে। কলকাতায় ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ-ইতালি ম্যাচটা বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ তিনটি হবে সন্ধ্যা ও রাতে। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরুর এক সপ্তাহ আগে (৩১ জানুয়ারি) দলে পরিবর্তন করার সুযোগ আইসিসি রেখেছে। এ ব্যাপারে লিপু বলেন, ‘এই মুহূর্তে এটাই তো আমাদের দল। তারপর আমরা পরিস্থিতি দেখব। এখন তো অনেক ইস্যু এসে পড়েছে। ভেন্যু, পরিস্থিতি আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখব। চোটের সমস্যা না হলে থাকবে। ২৯-৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় আছে দলে পরিবর্তন করার।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নিতে এবারের বিপিএলকে পাখির চোখ করেছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়ে নিয়মিত রান করছেন তিনি। ২০২৬ বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে বার্তা দিয়ে রেখেছিলেন শান্ত। কিন্তু নির্বাচক প্যানেল সূত্রে জানা গেছে, সমন্বয়ের কারণে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাননি শান্ত। টপ অর্ডারে পারভেজ হোসেন ইমন, তানজিদ হাসান তামিম, লিটন দাস, সাইফ হাসান ছন্দে থাকায় সেখানে শান্তর জন্য জায়গা মেলেনি। আর জাকের আলী অনিক ছন্দে নেই অনেক দিন হলো। সঙ্গত কারণে তাঁর বিশ্বকাপে সুযোগ হয়নি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ১৫ সদস্যের দল
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, শরীফুল ইসলাম, নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদী হাসান, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, তাসকিন আহমেদ, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সূচি

প্রতিপক্ষ তারিখ ভেন্যু শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে

ইতালি ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে

ইংল্যান্ড ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে

নেপাল ১৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বাই সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে

