স্পেন-মিসর প্রীতি ম্যাচ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুসলিমবিরোধী স্লোগান। এই ঘটনা নিয়ে এরই মধ্যে তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ। স্পেনের তারকা ফুটবলার লামিনে ইয়ামাল তাতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ।
বার্সেলোনায় আরসিডিই স্টেডিয়ামে পরশু প্রীতি ম্যাচে মিসর-স্পেন ম্যাচের প্রথমার্ধে গ্যালারি থেকে মুসলিমবিরোধী স্লোগান শোনা যায়। এ ধরনের আচরণ অসম্মানজনক ও অগ্রহণযোগ্য বলে দাবি করেছেন ইয়ামাল। গতকাল রাতে ইনস্টাগ্রামে ১৮ বছর বয়সী স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড লিখেছেন, ‘আমি মুসলিম, আলহামদুলিল্লাহ। তুমি লাফ না দিলে মুসলিম—এমন স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল। প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে বলা হলেও একজন মুসলিম হিসেবে এটি অসম্মানজনক এবং সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।’
ইয়ামালের মতে এমন বর্ণবাদী আচরণ ফুটবল খেলাটাকেই কলুষিত করে ফেলে। স্প্যানিশ তরুণ ফরোয়ার্ড বলেন, ‘নিজের দলকে সমর্থন দেওয়া ও উপভোগ করাটাই ফুটবল। অন্যের পরিচয় বা বিশ্বাসকে অসম্মান করতে নয়। সব সমর্থক এমন না। তবে যারা অন্যদের নিয়ে উপহাস করতে ধর্মকে ব্যবহার করে, সেটা তাঁদের অজ্ঞতা ও এক ধরনের বর্ণবাদী আচরণ।’
বিশ্বকাপ সামনে রেখে পরশু রাতে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে মিসর-স্পেন ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ম্যাচের শেষভাগে এসে ১০ জনের দলে পরিণত হয় স্পেন। ৮৫ মিনিটে জোড়া হলুদ কার্ড দেখেই মূলত মাঠ ছেড়ে চলে যেতে হয় মিসরের মিডফিল্ডার হামদি ফাতিকে।
