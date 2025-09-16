Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

এশিয়া কাপ কেন বর্জন করেছিল ভারত-পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ০০
এশিয়া কাপে বিতর্ক ছড়িয়েছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। ছবি: এসিসি
হাত না মেলানো ইস্যুতে ভারতের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের অপসারণ চেয়েছিল পাকিস্তান। অপসারণ ম্যাচ বর্জনের হুমকির গুঞ্জনও শোনা গেছে। তবে পাকিস্তানের সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছে আইসিসি। যদিও এশিয়া কাপে ম্যাচ বর্জন নতুন কিছু নয় পাকিস্তানের জন্য। এমনকি ভারতের কাছেও।

এশিয়ার ক্রিকেট খেলুড়ে দেশগুলো এক ছাদের তলায় আনতে ১৯৮৪ সাল থেকে শুরু হয় এশিয়া কাপ। কিন্তু প্রতিযোগিতাটি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি সেভাবে।

১৯৮৬: ভারতের বর্জন

এশিয়া কাপে ইতিহাস প্রথম দল হিসেবে টুর্নামেন্ট বর্জন করে ভারত। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে বৈরী সম্পর্কের কারণে ১৯৮৬ এশিয়া কাপে সেখানে খেলতে যায়নি তারা। তাদের পরিবর্তে প্রথমবারের মতো টুর্নামেন্টে নাম লেখায় বাংলাদেশ।

১৯৯০: পাকিস্তানের বর্জন

১৯৯০ সালে বেড়ে যায় ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের উত্তেজনা। যার ফলস্বরূপ ভারতে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে অংশ নেয়নি পাকিস্তান। তাই টুর্নামেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমে আসে। বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কাসহ তিন দলের টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।

১৯৯৩: টুর্নামেন্ট বাতিল

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক আরও অবনতির কারণে টুর্নামেন্ট আয়োজন করাই কঠিন ছিল। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্ট বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয় আয়োজক কর্তৃপক্ষ।

বিষয়:

খেলাপাকিস্তানএশিয়া কাপভারতক্রিকেট
