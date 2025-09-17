Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বাংলাদেশকে ‘নিয়েই’ সুপার ফোরে যেতে চায় শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ২৩
বাংলাদেশকে পাত্তাই দেয়িন লঙ্কানরা। ছবি: ইএসপিএনক্রিকইনফো
এশিয়া কাপের সুপার ফোরে যেতে পারবে তো বাংলাদেশ? সেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে কাল আবুধাবিতে অনুষ্ঠেয় আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা লড়াইয়ে। শ্রীলঙ্কা জিতলে অনায়াসে শেষ চারে পা রাখবে বাংলাদেশ। এক অর্থে বলা যায় শ্রীলঙ্কার জয় দেখার অপেক্ষায় আছেন লিটন-তাসকিনরা। সেটা বেশ ভালোভাবেই টের পাচ্ছেন লঙ্কান অলরাউন্ডার দাসুন শানাকা।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আফগানিস্তান জিতলেও পরের পর্বে যাওয়ার সুযোগ আছে বাংলাদেশের। সেক্ষেত্রে আফগানদের জিততে হবে অন্তত ৬৫ রানে কিংবা ৫০ বল হাতে রেখে। তবে আফগানদের হারাতে মরিয়া হয়ে আছে শ্রীলঙ্কা।

ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে শানাকা বলেন, ‘প্রতিটি ম্যাচই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মাঠে যাওয়া প্রতিটি দিনই আমাদের জন্য বড়। আমরা জানি, বাংলাদেশের ভক্তরা আমাদের জয় দেখার অপেক্ষায় আছে। আমরাও ম্যাচটি জিততে চাই।’

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি যে সহজ হবে না সেটাও মনে করিয়ে দিলেন শানাকা, ‘আমাদের আফগানিস্তানকে হারাতে হবে। তাদের দলটি খুবই ভালো এবং উঁচুমানের। এমন একটি দলকে হারানো আমাদের জন্য দারুণ হবে। আমরা এগিয়ে যেতে পারব।’

ম্যাচটিতে দুই দলের স্পিনারদের মধ্যে দুর্দান্ত লড়াই দেখতে পাচ্ছেন শানাকা, ‘দুই দলের স্পিনারদের যুদ্ধ দেখা যাবে। তাদের মানসম্পন্ন একটি স্পিন আক্রমণ আছে। আমরা তাদের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত আছি। আরব আমিরাতের মাঠে আমরা তাদের বিপক্ষে এর আগেও বেশ কয়েকবার খেলেছি।’

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেট
