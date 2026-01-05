Ajker Patrika
১৪ মাসেই আমোরিমকে ছাঁটাই করল ইউনাইটেড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আমোরিমকে ছাঁটাই করেছে রুমেন আমোরিম। ছবি: এক্স
আমোরিমকে ছাঁটাই করেছে রুমেন আমোরিম। ছবি: এক্স

মাত্র ১৪ মাসের মাথায় আবারও কোচ পরিবর্তন করল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। রুমেন আমোরিমকে ছাঁটাই করেছে তারা। এমন ঘোষণা অবশ্য আসন্ন ছিল।

বেশ কিছুদিন ধরেই ক্লাব কর্মতর্কাদের সঙ্গে আমোরিমের মতবিরোধ চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। গত রোববার লিডসের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্রয়ের পর খোলাখুলিভাবে আমোরিম বলেন, ‘আমি তাদের ম্যানেজার হতে এসেছি, কোচ নয়। ১৮ মাসের চুক্তি শেষ হলে আমি চলে যেতে প্রস্তুত।’

এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে ইউনাইটেড ঘোষণা করে আমোরিমকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এক বিবৃতিতে তারা জানায়, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড টেবিলের ছয়ে থাকায়, ক্লাবের নেতৃত্ব মহল অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, পরিবর্তন আনার এটাই সঠিক সময়। এটাই দলকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ অবস্থানে থেকে প্রিমিয়ার লিগ শেষ করতে হয়। রুবেনকে তাঁর অবদানের জন্য ক্লাব ধন্যবাদ জানাতে চায়।

ফুটবল
