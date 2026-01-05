১৪ মাসেই আমোরিমকে ছাঁটাই করল ইউনাইটেড

ক্রীড়া ডেস্ক
মাত্র ১৪ মাসের মাথায় আবারও কোচ পরিবর্তন করল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। রুমেন আমোরিমকে ছাঁটাই করেছে তারা। এমন ঘোষণা অবশ্য আসন্ন ছিল।
বেশ কিছুদিন ধরেই ক্লাব কর্মতর্কাদের সঙ্গে আমোরিমের মতবিরোধ চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। গত রোববার লিডসের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্রয়ের পর খোলাখুলিভাবে আমোরিম বলেন, ‘আমি তাদের ম্যানেজার হতে এসেছি, কোচ নয়। ১৮ মাসের চুক্তি শেষ হলে আমি চলে যেতে প্রস্তুত।’
এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে ইউনাইটেড ঘোষণা করে আমোরিমকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এক বিবৃতিতে তারা জানায়, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড টেবিলের ছয়ে থাকায়, ক্লাবের নেতৃত্ব মহল অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, পরিবর্তন আনার এটাই সঠিক সময়। এটাই দলকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ অবস্থানে থেকে প্রিমিয়ার লিগ শেষ করতে হয়। রুবেনকে তাঁর অবদানের জন্য ক্লাব ধন্যবাদ জানাতে চায়।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ ভারত থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশের ম্যাচ সরানোর প্রক্রিয়া শুরুর খবর দিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।৩৩ মিনিট আগে
মালদ্বীপ ফুটবলের ৭৫ বছরপূর্তি উপলক্ষে চার জাতি আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছে বাংলাদেশ। নিশ্চিত করেছেন বাফুফের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার।২ ঘণ্টা আগে
যেখানে শুরুর আগে বলার আগেই শেষ—অন্যতম জনপ্রিয় এক বাংলা গানের এই লাইনটি আজ সিলেট টাইটান্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ দেখে অনেকের মনে পড়তেই পারে। শুরুতেই নোয়াখালী যখন ৬১ রানে গুটিয়ে যায়, তখন আর ম্যাচের বাকি কী থাকে! সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ স্বাগতিক সিলেট টাইটান্স সহজেই ম্যাচ জিতে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন জো রুট। গড়ে চলেছেন একের পর এক রেকর্ড। সিডনিতে আজ অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে অনবদ্য এক সেঞ্চুরি করেছেন। রুটের রেকর্ড সেঞ্চুরির পর জবাব দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়াও।২ ঘণ্টা আগে