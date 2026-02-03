Ajker Patrika
ক্রিকেট

জাহানারার যৌন নিপীড়নের অভিযোগের তদন্তে কী পেল বিসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক
জাহানারার যৌন নিপীড়নের অভিযোগের তদন্তে কী পেল বিসিবি
গত ৯ নভেম্বর অভিযোগ আনেন জাহানারা। ছবি: সংগৃহীত

থিসিস পেপারের মতো দুটি বাঁধাই করা বই। গবেষণা নয়, বই দুটি আসলে তদন্ত প্রতিবেদন। বাংলাদেশ নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলমের উত্থাপিত যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তদন্ত শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ গতকাল ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে স্বাধীন তদন্ত কমিটি।

কমিটির চেয়ারম্যান বিচারপতি তারিক উল হাকিম, সদস্য ব্যারিস্টার মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান খান, ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা এবং বিসিবির পরিচালক রুবাবা দৌলা আনুষ্ঠানিকভাবে আমিনুল ইসলাম বুলবুলের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন তুলে দেন।

গত ৯ নভেম্বর বাংলাদেশ নারী দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে জাহানারা আলমের আনা যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়। প্রথমে জানানো হয়েছিল, কমিটি ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ জমা দেবে তদন্ত কমিটি। নানা প্রক্রিয়া শেষ করতে লেগে গেছে প্রায় দুই মাস।

৩১ জানুয়ারি তদন্ত শেষে গতকাল প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। বিসিবি আজকালের মধ্যে প্রতিবেদনের চুম্বক অংশ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে দেবে। তবে বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, যেভাবে অভিযোগের ঢেউ উঠেছিল, তদন্তে সেটি কমই প্রমাণ হয়েছে। আর বেশির ভাগ ঘটনা ২০২১ সালের বলে বর্তমান বোর্ড সে সবের দায়ভার নেবে না। তবে যেসব অভিযোগের প্রমাণ মিলেছে, সেসব বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে চায় বিসিবি।

বিষয়:

বিসিবিক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যেভাবে প্রথম শিকারটি ধরেছিলেন কুখ্যাত এপস্টেইন ও তাঁর প্রেমিকা গিলেইন

কুখ্যাত এপস্টেইনের বাড়িতে চার দিন ছিলেন নরওয়ের হবু রানি

কাবাঘরের গিলাফ পাঠানো হয়েছিল কুখ্যাত এপস্টেইনের কাছে

অবশেষে সমঝোতা, ভারতীয় পণ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা দিলেন ট্রাম্প

বগুড়া-২: বিএনপি প্রার্থী শাহে আলমের বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অবশেষে সমঝোতা, ভারতীয় পণ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা দিলেন ট্রাম্প

অবশেষে সমঝোতা, ভারতীয় পণ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা দিলেন ট্রাম্প

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার নামে ২ কলেজের নামকরণ

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার নামে ২ কলেজের নামকরণ

যেভাবে প্রথম শিকারটি ধরেছিলেন কুখ্যাত এপস্টেইন ও তাঁর প্রেমিকা গিলেইন

যেভাবে প্রথম শিকারটি ধরেছিলেন কুখ্যাত এপস্টেইন ও তাঁর প্রেমিকা গিলেইন

কুখ্যাত এপস্টেইনের বাড়িতে চার দিন ছিলেন নরওয়ের হবু রানি

কুখ্যাত এপস্টেইনের বাড়িতে চার দিন ছিলেন নরওয়ের হবু রানি

পাকিস্তানের বর্জনে জরুরি বৈঠক ডেকেছে আইসিসি

পাকিস্তানের বর্জনে জরুরি বৈঠক ডেকেছে আইসিসি

সম্পর্কিত

২৫তম শিরোপা কি অধরাই থাকবে জোকোভিচের

২৫তম শিরোপা কি অধরাই থাকবে জোকোভিচের

জাহানারার যৌন নিপীড়নের অভিযোগের তদন্তে কী পেল বিসিবি

জাহানারার যৌন নিপীড়নের অভিযোগের তদন্তে কী পেল বিসিবি

‘বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে ফেরালে ভারতের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান’

‘বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে ফেরালে ভারতের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান’

মোস্তাফিজ ইস্যু ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে এত সমস্যা হতো না: আইসিসির সাবেক কর্মকর্তা

মোস্তাফিজ ইস্যু ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে এত সমস্যা হতো না: আইসিসির সাবেক কর্মকর্তা