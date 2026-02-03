জাহানারার যৌন নিপীড়নের অভিযোগের তদন্তে কী পেল বিসিবি

থিসিস পেপারের মতো দুটি বাঁধাই করা বই। গবেষণা নয়, বই দুটি আসলে তদন্ত প্রতিবেদন। বাংলাদেশ নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলমের উত্থাপিত যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তদন্ত শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ গতকাল ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে স্বাধীন তদন্ত কমিটি।
কমিটির চেয়ারম্যান বিচারপতি তারিক উল হাকিম, সদস্য ব্যারিস্টার মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান খান, ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা এবং বিসিবির পরিচালক রুবাবা দৌলা আনুষ্ঠানিকভাবে আমিনুল ইসলাম বুলবুলের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন তুলে দেন।
গত ৯ নভেম্বর বাংলাদেশ নারী দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে জাহানারা আলমের আনা যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়। প্রথমে জানানো হয়েছিল, কমিটি ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ জমা দেবে তদন্ত কমিটি। নানা প্রক্রিয়া শেষ করতে লেগে গেছে প্রায় দুই মাস।
৩১ জানুয়ারি তদন্ত শেষে গতকাল প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। বিসিবি আজকালের মধ্যে প্রতিবেদনের চুম্বক অংশ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে দেবে। তবে বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, যেভাবে অভিযোগের ঢেউ উঠেছিল, তদন্তে সেটি কমই প্রমাণ হয়েছে। আর বেশির ভাগ ঘটনা ২০২১ সালের বলে বর্তমান বোর্ড সে সবের দায়ভার নেবে না। তবে যেসব অভিযোগের প্রমাণ মিলেছে, সেসব বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে চায় বিসিবি।
মেলবোর্ন পার্কেই ২৫ ছুঁতে চেয়েছিলেন জোকোভিচ। খুব করেই চেয়েছিলেন বলে এবার মেলবোনে পা রেখেই বলেছিলেন, ‘সত্যি বলতে আমি আমার স্বপ্নটাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছি।’১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদস্বরূপ ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। তবে এখনো দর্শকপ্রিয় ম্যাচটি হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার রশিদ লতিফ।১ ঘণ্টা আগে
ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার এমন সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতি সংহতি জানিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তান।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিটা ভালো হলো না শ্রীলঙ্কার। ইংল্যান্ডের কাছে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে টানা হেরে সিরিজ হাতছাড়া করেছে লঙ্কানরা। তাতেই ধবলধোলাইয়ের শঙ্কায় পড়ে গেছে স্বাগতিকেরা। সিরিজের শেষ ম্যাচে আজ ইংলিশদের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। লজ্জা এড়াতে চাইলে ম্যাচটিতে জিততেই হবে শ্রীলঙ্কাকে। নাহলে৩ ঘণ্টা আগে