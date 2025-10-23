ভালো শুরুর পরও ৩০০ করতে না পারার আফসোস বাংলাদেশের

ক্রীড়া ডেস্ক
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাটাররা রান করতে অনেক সংগ্রাম করেছিলেন। দেখা গিয়েছিল স্পিনারদের রাজত্ব। সেই মিরপুরে আজ সৌম্য সরকার-সাইফ হাসানরা স্বচ্ছন্দে খেলেছেন। তৃতীয় ওয়ানডেতে ৩০০ ছুঁই ছুঁই লক্ষ্য দিয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ১-১ সমতায় থাকায় আজ তৃতীয় ওয়ানডে হয়ে যায় সিরিজ নির্ধারণী। মিরপুরে তৃতীয় ওয়ানডেতে শুরুটা ভালো হলেও মাঝে হঠাৎ ধস নামে বাংলাদেশের ইনিংসে। শেষ দুই ওভার হাত খুলে খেলে বাংলাদেশ। যদিও স্কোরবোর্ডে ৩০০ রান তুলতে পারেনি স্বাগতিকেরা। শেষ ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২৯৬ রানে আটকে গেছে বাংলাদেশ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ আড়াই বছরের অপেক্ষা ফুরাল বাংলাদেশের। ওয়ানডেতে ৯৪৫ দিন ও ৪৫ ইনিংস পর শতরানের উদ্বোধনী জুটি গড়েছে দলটি। মিরপুরে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৫২ বলে ১৭৬ রানের জুটি গড়েছেন দুই ওপেনার সাইফ হাসান ও সৌম্য। মিরপুরে এটা ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উদ্বোধনী জুটি।
মিরপুরে আজ যেভাবে স্বচ্ছন্দে খেলছিলেন সাইফ-সৌম্য, তাতে দুজনেরই সেঞ্চুরি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুজনেই সেটা ছুড়ে ফেলে এসেছেন। ২৬তম ওভারের দ্বিতীয় বলে রস্টন চেজকে স্লগ সুইপ করতে যান সাইফ। টাইমিংয়ে গড়বড় হওয়ায় বল লংঅনে তালুবন্দী করেছেন জাস্টিন গ্রিভস। ৭২ বলে ছয়টি করে চার ও ছক্কায় ৮০ রান করেছেন সাইফ।
সাইফ আউট হওয়ার তিন ওভারের মধ্যে বাংলাদেশ হারায় দ্বিতীয় উইকেট। ২৯তম ওভারের প্রথম বলে আকিল হোসেনকে স্লগ সুইপ করেছেন সৌম্য। ডিপ মিড উইকেট থেকে দৌড়ে এসে তালুবন্দী করেছেন আকিম আগুস্তে। ৮৬ বলে ৭ চার ও ৪ ছক্কায় ৯১ রান করেছেন সৌম্য। দুই ওপেনারের বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ২৮.১ ওভারে ২ উইকেটে ১৮১ রান। তৃতীয় উইকেট জুটিতে শান্ত-হৃদয় ৫০ রানের জুটি গড়লেও খেলেছেন ৭০ বল। ৪০তম ওভারের পঞ্চম বলে আথানাজকে তুলে মারতে যান হৃদয়। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে দাঁড়িয়ে থাকা শারফেন রাদারফোর্ড সহজ ক্যাচ ধরেন।
৪৪ বলে ২ চারে ২৮ রান করে হৃদয় ফিরলে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৩৯.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ২৩১ রান। স্বাগতিকদের রান তোলার গতি কমতে থাকে। এমনকি ব্যক্তিগত ৩২ ও ৪১ রানে দুবার জীবন পেয়েও শান্ত আউট হন ৪৪ রানে। ৫৫ বলের ইনিংসে তিন ছক্কা মেরেছেন। ৪৪তম ওভারের তৃতীয় বলে আথানাজ অসাধারণ এক কট অ্যান্ড বোল্ড করেছেন।
শান্ত আউট হওয়ার ঠিক দুই ওভার পরই ধস নামে বাংলাদেশের ইনিংসে। ৪৬তম ওভারে আকিল হোসেনের ঘূর্ণিজাদুতে পরাস্ত হয়ে ড্রেসিংরুমের পথ ধরেছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, রিশাদ হোসেন ও নাসুম আহমেদ। ছয় নম্বরে নামা রিশাদ করেছেন ৩ রান। তখন বাংলাদেশের জন্য ৫০ ওভার ব্যাটিং করাটাই হয়ে যায় অনেক কঠিন কাজ। ৪৮ ওভার শেষে স্বাগতিকদের স্কোর ছিল ৭ উইকেটে ২৭৫ রান। শেষ দুই ওভারে মেহেদী হাসান মিরাজ ও সোহান মিলে যোগ করেন ২১ রান। ইনিংসের শেষ বলে মিরাজকে (১৭) ফিরিয়েছেন গুড়াকেশ মোতি। বাংলাদেশ নির্ধারিত ৫০ ওভারের খেলা শেষ করেছে ৮ উইকেটে ২৯৬ রানে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বালিকাদের পর এবার যুব এশিয়ান গেমসে বালকদের কাবাডিতেও পদক পেল বাংলাদেশ। আজ বাহরাইনের ইসা স্পোর্টস সিটিতে বাহরাইনকে ১০৬-১৭ পয়েন্টে উড়িয়ে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছে অনূর্ধ্ব-১৮ কাবাডি দল।
প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শুরুটা ছিল কঠিন। প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী ভারতের কাছে পরাজিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় ইরানকে হারিয়ে। তৃতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারালেও চতুর্থ ম্যাচে হেরে যায় থাইল্যান্ডের কাছে। ফাইনালের দৌড় থেকে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। শেষ দুই ম্যাচে পাকিস্তান ও বাহরাইনকে হারালেও ফাইনালে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ৬ ম্যাচ শেষে ৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে থাকে বাংলাদেশ।
এশিয়ান যুব গেমসের আগের দুটি আসরে অংশ নিয়েও কোনো পদক জিততে পারেনি বাংলাদেশ। এবার কাবাডির হাত ধরে এল দুটি পদক। আজ অ্যাথলেটিকসে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে চতুর্থ হিটে অংশ নেয় শিপন মিয়া। ১১.১৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে হয়েছে পঞ্চম। ৩১ অ্যাথলেটের মধ্যে তার অবস্থান ১৭ তম। সেরা ১৬য় থাকতে পারলে সেমিফাইনালের দুয়ার খুলে যেত তার জন্য।
বক্সিংয়ে বালক বিভাগে ৫০ কেজি ওজনশ্রেণিতে শ্রীলঙ্কার ধনঞ্জয় বিক্রমার কাছে প্রাথমিক রাউন্ডে ৩-২ পয়েন্টে হেরে বাদ পড়েছে বাংলাদেশের আলী আসাদুল্লাহ।
তায়াকোয়ান্দোতে বালক বিভাগে শেষ ষোলো ভারতের দেবাশিষ দাসের কাছে ৮.০৭-৭. ৪৯ পয়েন্টে হেরেছে তাহিব হোসেন ওসমান। বালিকা বিভাগে ফিলিপাইনের আগুইলা ক্রিস্টেন আমব্রিয়েলের কাছে ৮.১৭-৭. ৪০ ব্যবধানে হারে সুহা রাফেয়া।
ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপের শিরোপা নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের লড়াই যেন শেষ হওয়ার নয়। পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে দুবাইয়ে ভারত ২৮ সেপ্টেম্বর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু শিরোপা তো এখনো তারা ফিরে পায়নি। এমনকি মহসিন নাকভি শিরোপা সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতের হাতে তুলে দিতে চাইলেও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) রাজি হচ্ছে না।
টেলিকম এশিয়া স্পোর্ট নামে এক ওয়েবসাইটের পরশু এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মহসিন নাকভি নভেম্বরে দুবাইয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাচ্ছেন। সেখানে ভারতের প্রাপ্য এশিয়া কাপ ট্রফি বুঝিয়ে দেওয়া হবে। ১০ নভেম্বর হতে যাচ্ছে এই অনুষ্ঠান। মূলত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও এসিসির মধ্যে চিঠি আদানপ্রদানের কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিসিসিআইয়ের এক সূত্রের বরাতে এনডিটিভির পরশু রাতের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, নাকভির এমন শর্তে বোর্ড রাজি নয়। ট্রফি বিসিসিআইয়ের দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে হবে। এমনকি আইসিসি সভায় নাকভিকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছে বিসিসিআই।
পাকিস্তানও যে কম যায় না। এনডিটিভির আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আইনি পথে হাঁটতে যাচ্ছে। যদি ট্রফি নিয়ে সমস্যার সমাধান না হয় ও বিসিবির কর্মকর্তারা ব্যাপারটিকে আইসিসির বোর্ড সভা পর্যন্ত নিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে পিসিবির আইন বিভাগকে দলিলপত্র তৈরি করতে বলা হয়েছে। ভারতের ট্রফি নিতে না চাওয়ার আরও কারণ রয়েছে। নাকভি একই সঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দুই দেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক সম্পর্কই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।
নাকভি তাই শর্ত জুড়ে দিলেও চ্যাম্পিয়ন ভারত ট্রফি নিতে মোটেও রাজি হচ্ছে না। এর প্রত্যুত্তরে নাকভি লিখেছেন, ‘এসিসি ট্রফি সত্যিকার অর্থেই ভারতের প্রাপ্য। খুবই যত্নের সঙ্গে সেটা রাখা হয়েছে। এসিসি সভাপতির কাছে যেকোনো ক্রিকেটার এসে শিরোপা নিতে পারবে। এসিসি সভাপতির অফিসে কোনো রকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। সত্যি কথা হচ্ছে, এসিসি অফিস অথবা টুর্নামেন্টের পরিচালকের কারও সঙ্গেই বিসিসিআইয়ের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ হয়নি।’
২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২০২৫ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতের হাতে ট্রফি তুলে দিতে চেয়েছিলেন নাকভি। কিন্তু এসিসি প্রধান মঞ্চে থাকলে শিরোপা নেবেন না সূর্যকুমার, জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়ারা—এমন শর্ত জুড়ে দিয়েছিল ভারত। কিন্তু নাকভি যে ছিলেন নাছোড়বান্দা। যার ফলে ট্রফি ছাড়া উদযাপন করে ক্রিকেটে বিরল এক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল সূর্যকুমারের দল।
এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। মে মাসে যখন দুই দেশ সামরিক সংঘাতে জড়িয়েছিল, তখন ভারত এর নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’। ২৮ সেপ্টেম্বর ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সূর্যকুমার যাদব-তিলক ভার্মাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছিলেন, ‘মাঠের ক্রিকেটেও অপারেশন সিঁদুর। সেই একই ফল। এবারও জিতল ভারত।’ নাকভিও তখন পাল্টা দিয়েছিলেন। পিসিবি চেয়ারম্যান তখন লিখেছিলেন, ‘যদি যুদ্ধেই তোমাদের গর্ব করার মানদণ্ড হয়, তাহলে ইতিহাসের পাতায় এরই মধ্যে পাকিস্তানের কাছে তোমাদের লজ্জাজনক পরাজয়ের কথা লেখা হয়ে গেছে। ক্রিকেট দিয়ে সেটা বদলানো সম্ভব না।’
এশিয়া কাপ শেষে ভারত-পাকিস্তান দুই দলই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। ভারত নিজেদের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তারা ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই করেছিল। এবার ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছে তিন ওয়ানডে ও পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে। আর পাকিস্তান আতিথেয়তা দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। রাওয়ালপিন্ডিতে আজ চার দিনে শেষ হয়ে গেছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। ৮ উইকেটে জিতে সিরিজ ১-১ সমতায় করেছে প্রোটিয়ারা।
ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশের জার্সিতে ১১ বছরের ক্যারিয়ারে সৌম্য সরকার যতটা না খেলেছেন, তার চেয়ে বেশি বাদ পড়েছেন। বাজে ফর্মের কারণে জাতীয় দলে থাকেন আশা-যাওয়ার মধ্যে। সেঞ্চুরি তো অনেক দূরের বিষয়। অবশেষে আজ ২২ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিন অঙ্ক প্রায় ছুঁয়েই ফেলেছিলেন। কিন্তু হতে হতেও সেটা হলো না।
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাটাররা রান করতে অনেক সংগ্রাম করেছিলেন। দেখা গিয়েছিল স্পিনারদের রাজত্ব। সেই মিরপুরে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের ইচ্ছেমতো পিটিয়েছেন সৌম্য। একটা পর্যায়ে মনে হচ্ছিল সেঞ্চুরিটা তাঁর জন্য কেবল সময়ের ব্যাপার। কিন্তু সেঞ্চুরি থেকে যখন ৯ রান দূরে, তখন স্লগ সুইপ করতে গিয়ে আউট হয়েছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ আড়াই বছরের অপেক্ষা ফুরল বাংলাদেশের। ওয়ানডেতে ৯৪৫ দিন ও ৪৫ ইনিংস পর শতরানের উদ্বোধনী জুটি গড়েছে দলটি। মিরপুরে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৫২ বলে ১৭৬ রানের জুটি গড়েছেন দুই ওপেনার সাইফ হাসান ও সৌম্য। মিরপুরে এটা ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উদ্বোধনী জুটি। এর আগে এই রেকর্ডটি হয়েছিল ২০১৪ এশিয়া কাপে। সেবার পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৭৫ বলে ১৫০ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েছিলেন ইমরুল কায়েস ও এনামুল হক বিজয়।
মিরপুরে আজ যেভাবে স্বচ্ছন্দে খেলছিলেন সাইফ-সৌম্য, তাতে দুজনেরই সেঞ্চুরি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুজনেই সেটা ছুঁড়ে ফেলে এসেছেন। ২৬তম ওভারের দ্বিতীয় বলে রস্টন চেজকে স্লগ সুইপ করতে যান সাইফ। টাইমিংয়ে গড়বড় হওয়া বল লংঅনে তালুবন্দী করেছেন জাস্টিন গ্রিভস। ৭২ বলে ছয়টি করে চার ও ছক্কায় ৮০ রান করেছেন সাইফ।
সাইফ আউট হওয়ার তিন ওভারের মধ্যেই বাংলাদেশ হারিয়ে দ্বিতীয় উইকেট। ২৯তম ওভারের প্রথম বলে আকিল হোসেনকে স্লগ সুইপ করেছেন সৌম্য। ডিপ মিড উইকেট থেকে দৌড়ে এসে তালুবন্দী করেছেন আকিম আগুস্তে। ৮৬ বলে ৭ চার ও ৪ ছক্কায় ৯১ রান করেছেন সৌম্য। দুই ওপেনারের বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ২৮.১ ওভারে ২ উইকেটে ১৮১ রান। এই মুহূর্তে শান্ত ও হৃদয় ১৩ ও ৩ রানে ব্যাটিং করছেন। বাংলাদেশ করেছে ৩০ ওভারে ২ উইকেটে ১৯৪ রান।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সৌম্য সব মিলিয়ে করেছেন চার সেঞ্চুরি। যার মধ্যে তিনটিই করেছেন ওয়ানডেতে। সবশেষ সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে নেলসনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে। ২২ মাস পর আজ তিন অঙ্ক তো প্রায় ছুঁয়েই ফেলেছিলেন। কিন্তু ৯ রানের আক্ষেপেই শেষ হলো তাঁর ইনিংস। আর মিরপুরে তৃতীয় ওয়ানডতে বাংলাদেশের ব্যাটারদের পাশাপাশি বোলারদেরও পরীক্ষা দিতে হতে পারে। প্রথম দুই ওয়ানডেতে রানের জন্য হাঁসফাঁস করতে থাকা ব্যাটাররা আজ যেভাবে স্বচ্ছন্দে খেলছেন, তাতে বোলারদের উইকেট তোলার কাজটা একটু কঠিনই।
ক্রীড়া ডেস্ক
ঠিক প্রথম ওয়ানডের উইকেটেই হচ্ছে আজকের ম্যাচে। না এবার আর দেখেশুনে কিংবা হাঁসফাঁস নয়, বরং বলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রান তুলছেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার সাইফ হাসান ও সৌম্য সরকার। স্পিন উইকেটে কীভাবে সাবলীল ছন্দে খেলতে হয় সেই রহস্য যেন বের করে ফেলেছেন তাঁরা। তাই তো উদ্বোধনী জুটিতে ৪৫ ইনিংস ও ৯৪৫ দিন পর বাংলাদেশ পেল শতরানের দেখা।
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এদিনও নামে ৪ স্বীকৃত স্পিনার নিয়ে। তাঁদের ওপর শুরু থেকেই চড়াও হতে শুরু করেন সৌম্য-সাইফ। সুইপ-রিভার্স সুইপের পশরা সাজিয়ে সৌম্য তুলে নেন তাঁর ১৪ তম ফিফটি। আর সাইফ যেন টি-টোয়েন্টির ফর্মই টেনে আনলেন। পেয়েছেন প্রথম ফিফটির দেখাও। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তৃতীয় ওয়ানডেতে আগে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৮ ওভারে বিনা উইকেটে ১২৩ রান করেছে বাংলাদেশ। সৌম্য ৬৬ ও সাইফ ৫৪ রানে ব্যাট করছেন। জুটিতে তিন অঙ্কের স্বাদ আসে ১৬তম ওভারে সাইফের হাত ধরে। গুদাকেশ মোতির তৃতীয় বলে লং অফ দিয়ে ছক্কা মেরে দলের সংগ্রহ ১০০ পার করান তিনি।
ওয়ানডেতে উদ্বোধনী জুটিতে বাংলাদেশ সর্বশেষ শতরানের দেখা পেয়েছিল ২০২৩ সালের মার্চে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। সিলেটে সেদিন ১০২ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে তোলেন লিটন দাস ও তামিম ইকবাল।
মিরপুরে অপেক্ষাটা আরও বেশি ছিল। ২০১৫ সালে এখানে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১৪৭ রানের জুটি গড়েন তামিম ইকবাল ও ইমরুল কায়েস। প্রায় ১০ বছর ও ২৮ ইনিংস পর সেই খরা কাটালেন সাইফ-সৌম্য।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অবশ্য এটি দ্বিতীয় শতরানের উদ্বোধনী জুটি। ২০১৯ সালে ডাবলিনে ১৪৪ রানের জুটি গড়েন তামিম ও সৌম্য।
