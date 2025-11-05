Ajker Patrika
ভারতের টেস্ট দলে ফিরলেন পন্ত, এবারও নেই শামি

ক্রীড়া ডেস্ক    
ম্যানচেস্টার টেস্টে পায়ে চোট পেয়েছিলেন পন্ত। ছবি: বিসিসিআই
ম্যানচেস্টার টেস্টে পায়ে চোট পেয়েছিলেন পন্ত। ছবি: বিসিসিআই

অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি চলাকালীন চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্ত। চোট কাটিয়ে উঠায় জাতীয় দলে ফেরাটা তাঁর জন্য ছিল কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। সে অপেক্ষা শেষ হয়েছে। এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য দল দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। পন্ত ফিরলেও এবারও উপেক্ষিত থেকে গেলেন মোহাম্মদ শামি।

ম্যানচেস্টার টেস্টে পায়ে চোট পান পন্ত। এই চোট তাঁকে এশিয়া কাপ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ এবং চলমান অস্ট্রেলিয়া সিরিজ থেকে দূরে রাখে। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিপক্ষে চার দিনের ম্যাচে ৯০ রানের ইনিংস খেলেন পন্ত। সাড়ে তিন মাসের অপেক্ষা শেষে ফের জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়ানোর অপেক্ষায় আছেন তিনি। এন জগদিশানের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে পন্তকে।

রঞ্জি ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন শামি। উত্তরখণ্ডের বিপক্ষে সাত উইকেট নেন এই ডানহাতি গতি তারকা। গুজরাটের বিপক্ষে তাঁর শিকার আট উইকেট। এরপরও শামিকে বিবেচনায় আনেননি নির্বাচকরা।

কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স আগামী ১৪ নভেম্বর সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ টেস্ট শুরু হবে ২২ নভেম্বর। ভেন্যু গৌহাটির বারশাপাড়ার ক্রিকেট স্টেডিয়াম।

ভারতে টেস্ট দল: শুবমান গিল (অধিনায়ক), ঋষভ পন্ত, লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, সাই সুদর্শন, দেবদূত পাড়িকল, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর, যশপ্রীত বুমরা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ সিং, আকাশ দীপ, নিতিশ কুমার রেড্ডি, মোহাম্মদ সিরাজ।

খেলাভারতক্রিকেটঋষভ পন্ত
হামজা-শমিতকে নিয়েই নেপাল-ভারত ম্যাচের দল

নিজস্ব প্রতিবদেক
আপডেট : ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ৫৩
দলে আছেন হামজা চৌধুরী, শমিত শোমের মতো ফুটবলাররা। ছবি: বাফুফে
দলে আছেন হামজা চৌধুরী, শমিত শোমের মতো ফুটবলাররা। ছবি: বাফুফে

চলতি মাসে নিজেদের মাঠে নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। ম্যাচ দুটির জন্য আজ ২৭ সদস্যের দল দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। যথারীতি দলে আছেন হামজা চৌধুরী, শমিত শোমের মতো ফুটবলাররা।

দলে রাখা হয়নি ফাহামিদুল ইসলামকে। সবশেষ গত মাসে হংকংয়ের বিপক্ষে ও জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখেন এই ফুটবলার। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের বাইলজ অনুযায়ী, কোনো ফুটবলার দুটি হলুদ কার্ড দেখলে পরের ম্যাচে নিষিদ্ধ থাকবেন। ফাহামিদুলের ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে।

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে আগামী ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। তার আগে একই ভেন্যুতে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে জামাল, হামজারা। দুটি ম্যাচই শুরু হবে রাত ৮টায়।

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের প্রথম ৪ ম্যাচ শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ২ পয়েন্ট। ‘সি’ গ্রুপ থেকে ভারতের সঙ্গে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দলের। এর আগে গত মার্চে প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে বাংলাদেশ। সে ম্যাচ দিয়ে জাতীয় দলে অভিষেক হয় হামজার।

বাংলাদেশ দল:

গোলরক্ষক: মিতুল মারমা, সুজন হোসেন, পাপ্পু হোসেন ও মেহেদী হাসান শ্রাবন।

ডিফেন্ডার: তারিক রায়হান কাজি, রহমত মিয়া, শাকিল আহমেদ তপু, আবদুল্লাহ ওমর, শাকিল হোসেন, জায়ান আহমেদ, তপু বর্মন, তাজউদ্দিন ও সাদ উদ্দিন।

মিডফিল্ডার: শেখ মোরসালিন, জামাল ভূঁইয়া, সোহেল রানা, মোঃ সোহেল রানা, মোহাম্মদ হৃদয়, হামজা চৌধুরী ও শমিত শোম।

ফরোয়ার্ড: মোহাম্মদ ইব্রাহিম, আল আমিন, আরমান ফয়সাল আকাশ, শাহরিয়ার ইমন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ও রাকিব হোসেন।

বাংলাদেশখেলাফুটবল
‘শিগগিরই অবসর নেব’, রোনালদোর বার্তা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ৩৪
৯৫২টি গোল করেছেন রোনালদো। ছবি: এক্স
৯৫২টি গোল করেছেন রোনালদো। ছবি: এক্স

গত মাসে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো জানিয়েছিলেন, অবসরে যাওয়ার আগে এক হাজার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতে চান তিনি। এবার নিজের সেই কথা থেকে সরে এলেন সাত নম্বর জার্সিধারী। পরিবারের কথা ভেবে শিগগিরই অবসরে যেতে চান তিনি।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে ৪১ এ পা দেবেন রোনালদো। এই বয়সে এসেও দারুণ ফর্মে আছেন। এখনো পর্তুগাল জাতীয় দলের নিয়মিত মুখ তিনি। আল নাসরে তো তাঁকে মানা হয় প্রাণভোমরা হিসেবে। সৌদি আরবের ক্লাবটির হয়ে মাঠে নামলেই পান গোলের দেখা। রোনালদোর জোড়া গোল ভর দিয়ে সৌদি প্রো লিগের সবশেষ ম্যাচে আল ফেইহাকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে আল নাসর।

রোনালদোর বর্তমান গোলসংখ্যা ৯৫২ টি। হাজারতম গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতে চাইলে আরও ৪৮ বার জালে বল জড়াতে হবে তাঁকে। এজন্য যে অন্তত আরও দেড় মৌসুম খেলা চালিয়ে যেতে হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফর্ম না থাকলে তো অপেক্ষা আরও বেড়ে যাবে। পরিবারের কথা ভেবে তাই অবসর সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন করে ভাবছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাসের মতো ইউরোপ সেরা ক্লাবের হয়ে খেলা রোনালদো।

সাংবাদিক পিয়ার্স মরগান রোনালদোর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, কবে অবসর নেবেন? জবাবে পর্তুগিজ তারকা বলেন, ‘শিগগিরই।’ অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়া যে মোটেও সহজ হবে না সেটাও জানালেন রোনালদো, ‘অবসরের জন্য আমি প্রস্তুত থাকব। তবে আমার জন্য এটা খুবই কঠিন হবে।’

পরিবারের জন্য ফুটবল ছাড়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা ব্যাখ্যা করেছেন ইতিহাসের সেরা ফুটবলারদের একজন, ‘সবকিছুরই শুরু আছে। সবকিছু আবার শেষও হয়ে যায়। ফুটবল ছাড়ার পর নিজেকে এবং পরিবারকে সময় দিতে পারব। আমার বাচ্চাদের লালন-পালনের জন্য সময় ব্যয় করতে পারব।’

অবসরে যাওয়ার পর ফুটবলে কাটানো দারুণ সময়গুলো মিস করবেন রোনালদো, ‘আমি ২৫,২৬, ২৭ বছর বয়স থেকেই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। আমার মনে হয় আমি সেই চাপ সহ্য করতে সক্ষম হব। ফুটবলে গোল করার জন্য যে অ্যাড্রেনালিন নিঃসৃত হয়, তার সাথে আর কিছুরই তুলনা হয় না।’

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোফুটবল
সুনীল ছেত্রীকে ছাড়াই বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলবে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ২৬
১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে নামবে ভারত। ছবি: এক্স
১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে নামবে ভারত। ছবি: এক্স

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে নামবে ভারত। সে ম্যাচের জন্য আজ ২৩ সদস্যের দল দিয়েছেন ভারতের কোচ খালিদ জামিল। দলে জায়গা হয়নি সেরা ফুটবলার সুনীল ছেত্রীর।

আগামী ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ। এর আগে গত মার্চে দুই দলের প্রথম ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়। সে ম্যাচ দিয়ে অবসর ভেঙে দলে ফেরেন ছেত্রী। তবে খালিদ জামিল কোচ হয়ে আসার পর দলে জায়গা পাননি ভারতের ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার। মূলত নতুনদের জায়গা করে দিতেই ছেত্রীকে দলের বাইরে রেখেছেন ভারতীয় কোচ।

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ‘সি’ গ্রুপ থেকে বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশ ও ভারত। তাই দুই দলের পরবর্তী ম্যাচটি কেবলই নিয়মরক্ষার। প্রথম চার ম্যাচ থেকে দুই দলের সংগ্রহ সমান ২ পয়েন্ট। এই গ্রুপ থেকে মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে সিঙ্গাপুর ও হংকং।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে আগামীকাল থেকে বেঙ্গালুরুতে ক্যাম্প শুরু করবে ভারত। ১৫ নভেম্বর দলটির ঢাকায় পা রাখার কথা।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ভারতের স্কোয়াড:

গোলরক্ষক: গুরপ্রীত সিং সান্ধু, হৃতিক তিওয়ারি, সাহিল।

ডিফেন্ডার: আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, বিকাশ ইউমনাম, হামিংথানমাউইয়া রাল্টে, মুহাম্মদ উভাইস, প্রমবীর, রাহুল ভেকে, সন্দেশ ঝিংগান।

মিডফিল্ডার: আশিক কুরুনিয়ান, ব্রিসন ফার্নান্দেস, লালরেমটলুয়াঙ্গা ফানাই, ম্যাকার্টন লুই নিকসন, মহেশ সিং নওরেম, নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম।

ফরোয়ার্ড: ইরফান ইয়াদওয়াদ, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, মোহাম্মদ সানান, রহিম আলী, বিক্রম প্রতাপ সিং।

খেলাএএফসি কাপবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলভারতীয় ফুটবল
ভবিষ্যতে বিএনপি কীভাবে কাজে লাগাতে চায় তামিমকে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ১৬
ক্রিকেটের বাইরে অন্যান্য ঘটনায় তামিমকে নিয়ে চলছে আলাপ-আলোচনা। ছবি: ফাইল ছবি
ক্রিকেটের বাইরে অন্যান্য ঘটনায় তামিমকে নিয়ে চলছে আলাপ-আলোচনা। ছবি: ফাইল ছবি

ক্রিকেট নিয়ে তামিম ইকবালের ব্যস্ততা অনেকটাই কম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলা তামিম সবশেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলেছেন এ বছরের মার্চে। ক্রিকেটের চেয়ে বরং অন্যান্য ঘটনায় তাঁকে নিয়ে চলে আলাপ-আলোচনা। তামিমকে নিয়ে এরপর কী করা যায়, সেটা নিয়ে ভাবছেন দেশের সাবেক ফুটবলার আমিনুল হক।

এ বছরের ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত বিসিবি নির্বাচনে সভাপতি হওয়ার দৌড়ে ছিলেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও তামিম ইকবাল। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে নানা অভিযোগ করে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তামিম। এমনকি নির্বাচনের দিনও তামিম ফেসবুকে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন। পরবর্তীতে বুলবুল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চার বছরের মেয়াদে বিসিবি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

‘তামিমরা কেন নির্বাচন বয়কট করেছে, আমি কিছুই বলব না’‘তামিমরা কেন নির্বাচন বয়কট করেছে, আমি কিছুই বলব না’

আজকের পত্রিকাকে পরশু দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আমিনুল হকের কাছে যখন তামিমকে নিয়ে প্রশ্ন হয়েছে, তখন এসেছে সদ্য সমাপ্ত বিসিবি নির্বাচনের প্রসঙ্গও। আমিনুল বলেন, ‘এটাকে (বিসিবি নির্বাচন) একটি মহল রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যেটা আমরা আসলে কখনোই আশা করিনি। ভবিষ্যতে ক্রিকেট বোর্ড কীভাবে গঠিত হবে বা বর্তমানে যেহেতু ক্রিকেট বোর্ড গঠিত হয়েছে, সেটা আসলে আমরা ভবিষ্যতের ওপরই ছেড়ে দেব। ক্রিকেট বোর্ড যেহেতু চার বছরের জন্য। কিন্তু এখানে অনেক প্রশ্ন আছে। ক্রিকেট বোর্ডের এই নির্বাচন ঘিরে মামলাও রয়েছে কিছু। এগুলো চলবে আইন অনুযায়ী। আমরা সেটার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে চাই।’

সাবেক ফুটবলারের পাশাপাশি আমিনুলের রাজনৈতিক পরিচয়ও আছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৬ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দেশের এই সাবেক ফুটবলার। জাতীয় নির্বাচন হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে হবে। আর আমিনুল-তামিমকে এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যায়। আজকের পত্রিকাকে দেশের সাবেক ফুটবলার বলেন, ‘তামিম ইকবাল যে আমাদের বিএনপির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছে, বিষয়টি এ রকম নয়।

‘এক বছরে ক্রীড়াঙ্গনে খুব বেশি পরিবর্তন চোখে পড়েনি’‘এক বছরে ক্রীড়াঙ্গনে খুব বেশি পরিবর্তন চোখে পড়েনি’

এখানে তামিম ইকবালসহ যাঁরা কাজ করেছেন বা ভবিষ্যতে ক্রিকেট বোর্ডে আসতে চান, আমরা চেয়েছি যাতে বিষয়টা অবাধ, সুষ্ঠু হয়। যাতে একেবারে নিরপেক্ষভাবে ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনটা হয়। সেই চিন্তা থেকে একজন ক্রিকেটার হিসেবে যেহেতু তামিম ইকবাল একজন কিংবদন্তি ক্রিকেটার এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের বুলবুল ভাই থেকে শুরু করে যাঁরাই ছিলেন, আমরা চেয়েছি একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রিকেট বোর্ডটা গঠিত হোক।’

বিসিবির নির্বাচনকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করা হয়েছে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বারবার উল্লেখ করেছেন আমিনুল। তবে দেশের সাবেক ফুটবলারের চাওয়া এমনটা যেন ভবিষ্যতে আর না হয়। আমিনুল বলেন, ‘বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে শতভাগ দলীয়করণমুক্ত, রাজনীতিকরণমুক্ত রাখতে চাই। এটা আজ বলছি। ভবিষ্যতেও বলব একই কথা।’ আমিনুলের কাছে এসে সাকিবের প্রসঙ্গও। যে সাকিব গত ১৩ মাস ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে পারছেন না। এমনকি ঘরের মাঠে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল), বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও (বিপিএল) খেলার সুযোগ মিলছে না। আমিনুল হক মনে করেন সাকিবের ব্যাপারে রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেবে।

বিএনপি ক্ষমতায় এলে কি দেশে ফেরার সুযোগ হবে সাকিবেরবিএনপি ক্ষমতায় এলে কি দেশে ফেরার সুযোগ হবে সাকিবের

খেলাবিসিবিক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটতামিম ইকবাল
