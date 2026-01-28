Ajker Patrika
ক্রিকেট

মনে করেন ভারতীয় সাংবাদিক

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া খুবই বাজে সিদ্ধান্ত

ক্রীড়া ডেস্ক    
মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া খুবই বাজে সিদ্ধান্ত
বিসিসিআইয়ের নির্দেশে মোস্তাফিজকে বাদ দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ছবি: ক্রিকইনফো

মোস্তাফিজুর রহমান ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে বাদ পড়ার পর জল অনেক দূর গড়িয়েছে। ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানো বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। গুঞ্জন আছে, বাংলাদেশের সমর্থনে বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে পাকিস্তান।

এত সব টানাপোড়েনে অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে গেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এ জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন দেশটির নামকরা ক্রীড়া সাংবাদিক শারদা উগরা। চলমান অনিশ্চয়তার জন্য মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া বিসিসিআইয়ের জন্য খুবই বাজে সিদ্ধান্ত ছিল বলে মনে করছেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়্যারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে উগরা বলেন, ‘এতে কোনো সন্দেহ নেই (মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া ভুল ছিল)। এই বছর একজন বাংলাদেশিই আইপিএলে সুযোগ পেয়েছিল। মাত্র চুক্তিটা হলো। এই ঘটনার (ফিজকে বাদ দেওয়া) মানে হচ্ছে ছোট কাউকে বা যাদের তেমন শক্তি নেই, তাদের ওপর আপনি নিজের শক্তির চর্চা করছেন। একজন ক্রিকেট সাংবাদিক হিসেবে আমি মনে করি এটা খুবই বাজে একটি ভুল ছিল।’

পাকিস্তান কেন বাংলাদেশকে সমর্থন করছে সে বিষয়টাও পরিষ্কার করেছেন উগরা, ‘মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সব ঘটনার সূত্রপাত। এরপরই বাংলাদেশ বলেছে যদি মোস্তাফিজ নিরাপদ না হয় তাহলে ভারতে আমাদের দল কেন যাবে। পাকিস্তান সম্ভবত সর্বশেষ এশিয়া কাপের হ্যান্ডশেক বিতর্কটা চালিয়ে যেতে চাচ্ছে। এটাও শুরু হয়েছিল ভারত হাত না মেলানোয়। পরবর্তীতে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পিসিবি প্রধানের কাছ থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা ট্রফি নেয়নি।’

আইসিসিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রভাব সম্পর্কেও কথা বলেছেন উগরা, ‘আইপিএল থেকে বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে বাদ দিয়ে পরে সেটা সামাল দিতে পারলেন না। পুরো বিষয়ে ভারতীয় বোর্ডের প্রভাব, আইসিসিতে ভারতের প্রভাব এবং বাকি বোর্ডগুলোয় তাদের প্রভাবের ফলেই সবকিছু হয়ে এই জায়গায় এসেছে। বিসিসিআই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ার জন্য আইসিসিকে বাধ্য করেছে। এখানে খুবই পরিষ্কারভাবে পার্থক্য গড়ে দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশ ভারতে আসতে চায়নি (আইসিসি তাদের বাদ দিয়ে দিয়েছে)।’

বিষয়:

খেলাভারতীয় ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটমোস্তাফিজুর রহমান
