Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

কেন এক ম্যাচ খেলেই বাদ পড়লেন সোহান

ক্রীড়া ডেস্ক    
এশিয়া কাপে এক ম্যাচ খেলেই একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন নুরুল হাসান সোহান। তার বাদ পড়া নিয়ে তৈরি হয়েছে সমালোচনা। ছবি: ক্রিকইনফো
এশিয়া কাপে এক ম্যাচ খেলেই একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন নুরুল হাসান সোহান। তার বাদ পড়া নিয়ে তৈরি হয়েছে সমালোচনা। ছবি: ক্রিকইনফো

এশিয়া কাপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের একাদশে ছিলেন নুরুল হাসান সোহান। সে ম্যাচ খেলেই একাদশ থেকে বাদ পড়েন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ ফিল সিমন্স। জানালেন, টিম কম্বিনেশনের কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে সোহানকে।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে সে ম্যাচে ইনিংসের শেষদিকে ব্যাটিংয়ে নেমে ৬ বলে ১২ রানে অপরাজিত থাকেন সোহান। ১৫৪ রানের পুঁজি পায় বাংলাদেশ। টানটান উত্তেজনার পর বাঁচামরার ম্যাচে ৮ রানের জয় তুলে নেয় রিটন দাসের দল। তাই ছোট হলেও বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে সোহানের ইনিংসটি। এরপরও সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একাদশে জায়গা হয়নি তার।

সোহানের বাদ পড়া মেনে নিতে পারেনি ভক্তরা। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে বেশ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে চার বোলার নিয়ে খেলে বেশ ভুগতে হয়েছ বাংলাদেশকে। মূলত এজন্যই সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে একাদশে বোলারের সংখ্যা বাড়াতে সোহানকে বাদ দেওয়া হয়। তার পরিবর্তে একাদশে নেওয়া হয় বাঁহাতি পেসার শরিফুল ইসলামকে। অন্যদিকে রিশাদ হোসেনের জায়গায় সুযোগ পান স্পিনিং অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী হাসান। সোহানের বাদ পড়ার কারণ জানাতে গিয়ে রিশাদের প্রসঙ্গ টানলেন সিমন্স।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ দলের প্রধান শিক্ষক বলেন, ‘সময় সবারই আসে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে রিশাদ ভালো বোলিং করেছে। এরপরও সে বাদ পড়েছে। আমরা সম্ভাব্য সেরা একাদশ নিয়ে মাঠে নামার চেষ্টা করছি। কেউ একজন আগের খেলায় ভালো করতে পারে। কিন্তু কম্বিনেশনের কারণে পরের ম্যাচে সুযোগ হারাবে। একাদশ যেন সেরা হয় আমরা সেটার দিকে মনোযোগ দিচ্ছি। তাই অনেকের জন্য একাদশে জায়গা পাওয়া কঠিন হচ্ছে।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

ভারত ম্যাচের আগে লিটনকে নিয়ে চিন্তা

ভারত ম্যাচের আগে লিটনকে নিয়ে চিন্তা

কেন এক ম্যাচ খেলেই বাদ পড়লেন সোহান

কেন এক ম্যাচ খেলেই বাদ পড়লেন সোহান

বোয়াটেংয়ের হ্যাটট্রিকে মোহামেডানের জয়, চ্যাম্পিয়নদের হোঁচট

বোয়াটেংয়ের হ্যাটট্রিকে মোহামেডানের জয়, চ্যাম্পিয়নদের হোঁচট

পাকিস্তানকে কটাক্ষ করলেন হরভজন, নেপথ্যে কী কারণ

পাকিস্তানকে কটাক্ষ করলেন হরভজন, নেপথ্যে কী কারণ