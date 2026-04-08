Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিসিবিতে তামিমের কমিটিতে কে কোন দায়িত্বে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ২৯
আজ দ্বিতীয় বোর্ড সভায় হাজির হন তামিম ইকবাল। ছবি: বিসিবি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হিসেবে দ্বিতীয়বারের মতো সাংবাদিকদের সামনে হাজির হলেন তামিম ইকবাল। এরই মধ্যে অ্যাডহক কমিটির সদস্যদের বিসিবির বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের নাম জানিয়েছেন তামিম।

বিসিবি নির্বাচন নিয়ে অভিযোগের ভিত্তিতে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। তদন্ত শেষে গত রোববার প্রতিবেদন জমা দেয় তদন্ত কমিটি। সেই প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে গতকাল আমিনুল ইসলাম বুলবুলের পরিচালনা পর্ষদকে বিলুপ্ত করে দেয় এনএসসি। এরপর তামিমের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়।

বিসিবির ওয়ার্কিং কমিটি ও ফেসিলিটিজের দায়িত্ব পেয়েছেন তামিম। গেম ডেভেলপমেন্ট এবং বিপিএল কমিটির প্রধানের দায়িত্ব পেয়েছেন ফাহিম সিনহা। রফিকুল ইসলাম বাবু-গ্রাউন্ডস, তানজিল চৌধুরী-এইজ গ্রুপ, সালমান ইস্পাহানী-মার্কেটিং এবং ডিসিপ্লিন, রাশনা ইমাম-উইমেন্স উইং, মেডিকেল এবং কমপ্লেইন কমিটি, ইসরাফিল খসরু-ফিন্যান্স এবং ওয়েলফেয়ার, সায়েদ ইব্রাহিম আহমেদ-সিকিউরিটি এবং টেন্ডার ও পারচেজ, মিনহাজুল আবেদীন নান্নু-টুর্নামেন্ট কমিটি, মির্জা ইয়াসির-লজিস্টিকস এবং আতহার আলী খান সামলাবেন আম্পায়ার কমিটির দায়িত্ব।

