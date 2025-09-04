‘আপনি বড় সাংবাদিক না তিনি বড় সাংবাদিক, এটা বললে কেমন লাগবে’

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপের আগে শেষ ম্যাচটাও খেলে ফেলল বাংলাদেশ। সিলেটে গতকাল নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে বৃষ্টির বাগড়ায় তৃতীয় টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হলেও সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে বাংলাদেশ। লিটন দাসের এবারের লক্ষ্য এশিয়া কাপে দারুণ কিছু করে দেখানো।
পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশ সফরে এসে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু সেই সিরিজ এক বছর পিছিয়ে আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে নিয়ে যাওয়া হয়। এশিয়া কাপের আগমুহূর্তে বাংলাদেশকে খেলতে হয়েছে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ১০.২২ ও ৭.৮৯ রানরেটে রান তাড়া করে জিতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে তাসকিন আহমেদ ও নাসুম আহমেদ ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন। ফিল্ডিংয়েও জাকের আলী অনিক-সাইফ হাসানরা মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন।
ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—সব বিভাগেই বাংলাদেশ অনবদ্য পারফরম্যান্স দেখিয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে। সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি পরিত্যক্ত হওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন লিটন। টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ের ১৩ নম্বর দল নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে খেলে এশিয়া কাপের প্রস্তুতি কতটা ভালো হয়েছে বাংলাদেশের—এমন প্রশ্নের উত্তরে লিটন বলেছেন, ‘এটা ছাড়া আর কোনো দল ছিল না। ভারত এলে হয়তো প্রশ্ন হতো বেশি ভালো দল পেয়েছেন। প্রস্তুতি ভালো হয়েছে কিনা। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। যদি এখন বলি আপনি বড় সাংবাদিক না, তিনি বড় সাংবাদিক তখন আপনার গায়ে লাগবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যেকটা দলই বড় দল। সেভাবে সম্মান দেখিয়েই আমরা ক্রিকেট খেলি।’
সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকং। যার মধ্যে আফগানিস্তান ম্যাচটাই যে বাংলাদেশের বড় পরীক্ষা, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। টি-টোয়েন্টিতে ৯ ও ১০ নম্বরে অবস্থান করছে আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে দুই দলের মুখোমুখি ১২ বারের লড়াইয়ে বাংলাদেশ জিতেছে ৫ ম্যাচে, আফগানদের জয় ৭ ম্যাচে।
র্যাঙ্কিং, পরিসংখ্যান ছাড়াও এখানে আরও একটা ব্যাপার রয়েছে। রশিদ খানের নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তান এখন শারজায় পাকিস্তান-আমিরাতের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে। মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান, নুর আহমাদরা তাঁদের স্পিন ভেলকিতে প্রতিপক্ষকে ভড়কে দিচ্ছেন। এশিয়া কাপে আফগানদের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেন, ‘আসলে আপনি একটা ধারণাই নিতে পারবেন, চ্যালেঞ্জিং অবস্থায় না পড়া পর্যন্ত একটা ধারণাই নিতে পারবেন শুধু। আফগানদের সঙ্গে সিরিজ খেলেছি অনেকগুলো। ম্যাক্সিমাম প্লেয়ার খেলে অভ্যস্ত, ২-১ জন বাদে অধিকাংশ খেলোয়াড় খেলে অভ্যস্ত। সেভাবেই খেলার চেষ্টা করব। তাদের যে শুধু স্পিন আছে এমনটা না। আমাদের কাছেও অনেক ব্যাটার-বোলার আছেন।’
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল বাংলাদেশ। সিলেটে গতকাল তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পায় ডাচদের থেকে। দুই দফায় বৃষ্টি বাগড়া দেয় বাংলাদেশের ইনিংসে। স্বাগতিকেরা ১৮.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৬৪ রান করার পর আর খেলাই হয়নি। লিটন এই ম্যাচে ৪৬ বলে ৬ চার ও ৪ ছক্কায় ৭৩ রান করেছেন। সিরিজে দুই ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ১৪৫ রান করে সিরিজসেরার পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক।
