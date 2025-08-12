প্রথমবারের মতো আইএল টি-টোয়েন্টিতে মোস্তাফিজ

ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথমবারের মতো আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলার সুযোগ পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ২ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই টি-টোয়েন্টি লিগে বাংলাদেশের কাটার মাস্টার খেলবেন দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে।
মূলত লুক উডের জায়গায় দুবাই ক্যাপিটালসের খেলার সুযোগ পেয়েছেন মোস্তাফিজ। যেখানে তাঁর সতীর্থ হিসেবে আছেন শ্রীলঙ্কার দাসুন শানাকা. দুশমন্ত চামিরা, আফগানিস্তানের গুলবাদিন নাইবের মতো ক্রিকেটাররা।
তবে এই প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য বিসিবি মোস্তাফিজকে ছাড়পত্র দেবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ আইএল টি-টোয়েন্টি লিগ শুরুর কাছাকাছি সময়ে চললে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগও (বিপিএল)।
প্রথমবারের মতো আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলার সুযোগ পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ২ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই টি-টোয়েন্টি লিগে বাংলাদেশের কাটার মাস্টার খেলবেন দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে।
মূলত লুক উডের জায়গায় দুবাই ক্যাপিটালসের খেলার সুযোগ পেয়েছেন মোস্তাফিজ। যেখানে তাঁর সতীর্থ হিসেবে আছেন শ্রীলঙ্কার দাসুন শানাকা. দুশমন্ত চামিরা, আফগানিস্তানের গুলবাদিন নাইবের মতো ক্রিকেটাররা।
তবে এই প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য বিসিবি মোস্তাফিজকে ছাড়পত্র দেবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ আইএল টি-টোয়েন্টি লিগ শুরুর কাছাকাছি সময়ে চললে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগও (বিপিএল)।
হাতের ব্যাটকে তলোয়ার বানালেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। কচু কাটা করলেন অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের। ৪১ বলে ফিফটি ছুঁয়ে খেললেন রেকর্ড ১২৫ রানের ইনিংস। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে সর্বোচ্চ এই ইনিংসই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ব্যবধান গড়ে দিয়েছে। ৫৩ রানে জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।১ ঘণ্টা আগে
একেকটা পাসের পর হতাশা ঝাড়ছিলেন সুলেমান দিয়াবাতে। প্রতিপক্ষে দীর্ঘদেহী ফুটবলারদের সামনে কোনোভাবেই পেরে উঠছিলেন না বাকিরা। যা লড়াই করার তা দেখা গেছে শুধু দিয়াবাতের মধ্যে। দিন শেষে বিফলেই যায় তা। আবাহনী লিমিটেডকে ২-০ গোলে হারিয়ে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের মূল পর্বে নাম লিখিয়েছে কিরগিজস্তানের ক্লাব মুরাস ইউন২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ কিংবা অলিম্পিকের মতো বড় প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য কমবেশি সব দেশেই পুরস্কৃত করা হয় খেলোয়াড়দের। তবে আফ্রিকান নেশনস চ্যাম্পিয়নশিপকে ঘিরেই নিজ দেশের ফুটবলারদের আর্থিক বোনাসের ঘোষণা দিয়েছেন কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো। প্রতিটি ম্যাচ জয়ের জন্য কেনিয়ার খেলোয়াড়েরা পাবেন বাড়তি অর্থ।৩ ঘণ্টা আগে
চীনের চেংদুতে চলছে ওয়ার্ল্ড গেমস। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে অসুস্থ হয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন ইতালির ওরিয়েন্টিয়ারিং অ্যাথলেট মাত্তিয়া দেবের্তোলিস। গত ৮ আগস্ট প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান দেবোর্তোলিস। এর চার দিন পর গতকাল মারা যান ২৯ বছর বয়সী এই অ্যাথলেট।৪ ঘণ্টা আগে