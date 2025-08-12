Ajker Patrika
প্রথমবারের মতো আইএল টি-টোয়েন্টিতে মোস্তাফিজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২১: ০৭
মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

প্রথমবারের মতো আইএল টি-টোয়েন্টিতে খেলার সুযোগ পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ২ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই টি-টোয়েন্টি লিগে বাংলাদেশের কাটার মাস্টার খেলবেন দুবাই ক্যাপিটালসের হয়ে।

মূলত লুক উডের জায়গায় দুবাই ক্যাপিটালসের খেলার সুযোগ পেয়েছেন মোস্তাফিজ। যেখানে তাঁর সতীর্থ হিসেবে আছেন শ্রীলঙ্কার দাসুন শানাকা. দুশমন্ত চামিরা, আফগানিস্তানের গুলবাদিন নাইবের মতো ক্রিকেটাররা।

তবে এই প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য বিসিবি মোস্তাফিজকে ছাড়পত্র দেবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ আইএল টি-টোয়েন্টি লিগ শুরুর কাছাকাছি সময়ে চললে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগও (বিপিএল)।

